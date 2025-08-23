कोडरमा: लगातार बारिश के बाद कोडरमा के तिलैया डैम का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया. जिसके चलते शुक्रवार को तिलैया डैम के गेट खोल दिए गए. साथ ही डैम से प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक पानी डिस्चार्ज किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

इधर, डैम का गेट खोलने के बाद डीवीसी प्रबंधन की ओर से कोडरमा जिला प्रशासन के साथ-साथ गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा जिले को भी अलर्ट भेजा गया है. इसके अलावा डैम के आसपास स्थित गांव में माइकिंग के द्वारा लोगों को डैम के किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई है. एहतियात के तौर पर फिलहाल डैम में बोटिंग करने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है. डैम में लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है.

तिलैया डैम के हेडल इंचार्ज सैयद महताब कादरी की अगुवाई में टेक्निकल टीम लगातार डैम से प्रभावित गांव का दौरा कर रही है. बता दें कि कुछ दिन पहले डैम का गेट खोले जाने को लेकर टेस्ट किया गया था. आने वाले दिनों में बारिश की संभावनाओं को देखते हुए पानी का दबाव ज्यादा ना बने, इसी मद्देनजर डैम के गेट खोले गए हैं.

हेडल इंचार्ज सैयद माहताब कादरी ने बताया कि डैम का वाटर लेवल खतरे के निशान को छू रहा था और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में लगातार बारिश की संभावना भी जताई गई है. ऐसे में वाटर डिस्चार्ज करने का निर्णय लिया गया है. प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक पानी के डिस्चार्ज के साथ-साथ तिलैया डैम पर संचालित पनबिजली उत्पादन केंद्र से भी प्रति सेकंड 650 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है.

