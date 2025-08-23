ETV Bharat / state

तिलैया डैम का बढ़ा जलस्तर, इन पांच जिलों में अलर्ट जारी - TILAIYA DAM

तिलैया डैम का खतरे के निशान पर पहुंच गया है. इसे देखते हुए पांच जिलों को अलर्ट भेजा गया है.

तिलैया डैम (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 23, 2025 at 8:11 AM IST

कोडरमा: लगातार बारिश के बाद कोडरमा के तिलैया डैम का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया. जिसके चलते शुक्रवार को तिलैया डैम के गेट खोल दिए गए. साथ ही डैम से प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक पानी डिस्चार्ज किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

इधर, डैम का गेट खोलने के बाद डीवीसी प्रबंधन की ओर से कोडरमा जिला प्रशासन के साथ-साथ गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा जिले को भी अलर्ट भेजा गया है. इसके अलावा डैम के आसपास स्थित गांव में माइकिंग के द्वारा लोगों को डैम के किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई है. एहतियात के तौर पर फिलहाल डैम में बोटिंग करने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है. डैम में लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है.

जानकारी देते हेडल इंचार्ज (ETV BHARAT)

तिलैया डैम के हेडल इंचार्ज सैयद महताब कादरी की अगुवाई में टेक्निकल टीम लगातार डैम से प्रभावित गांव का दौरा कर रही है. बता दें कि कुछ दिन पहले डैम का गेट खोले जाने को लेकर टेस्ट किया गया था. आने वाले दिनों में बारिश की संभावनाओं को देखते हुए पानी का दबाव ज्यादा ना बने, इसी मद्देनजर डैम के गेट खोले गए हैं.

हेडल इंचार्ज सैयद माहताब कादरी ने बताया कि डैम का वाटर लेवल खतरे के निशान को छू रहा था और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में लगातार बारिश की संभावना भी जताई गई है. ऐसे में वाटर डिस्चार्ज करने का निर्णय लिया गया है. प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक पानी के डिस्चार्ज के साथ-साथ तिलैया डैम पर संचालित पनबिजली उत्पादन केंद्र से भी प्रति सेकंड 650 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है.

TAGGED:

