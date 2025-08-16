ETV Bharat / state

अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाके के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, मदद के इंतजार में पीड़ित - TANGRI RIVER WATER LEVEL INCREASED

अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया है.

अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 16, 2025 at 8:45 PM IST

अंबालाः पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के कारण हरियाणा के मैदानी इलाकों में आम लोगों की दिक्कत बढ़ती दिखाई दे रही है. बारिश के कारण अंबाला कैंट के टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जलभराव की समस्या हो गई है. इस कारण इलाके में रहने वाले स्थानीय लोगों के साथ प्रवासी मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पीड़ित परिवारों का आरोप है कि प्रशासन मदद के लिए उनके पास अभी तक नहीं पहुंचा है.

प्रशासन से मदद का इंतजारः निचले इलाकों में पानी भरने से कई लोगों के घरों में टांगरी नदी का पानी घुस गया है. घरों में पानी घुसने के कारण बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार के लोग ऊंचे इलाके में शरण ले चुके हैं. दूसरी ओर कई परिवार आसपास के छतों पर शरण लिए हुए हैं. घरों और रास्ते में बाढ़ का पानी फैलने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है. पीड़ित लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की तरफ से बाढ़ के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई. न ही अभी तक प्रशासन की ओर कोई भी मदद मिल पाई है. लोगों का कहना है यदि उन्हें समय रहते जानकारी मिलती तो वे अपना सामान निकाल लेते. अब उन्हें रात की चिंता है. यदि रात को जलस्तर बढ़ता है समस्या और बढ़ेगी.

अंबाला टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा (Etv Bharat)
क्या बोले बाढ़ पीड़ितः बाढ़ पीड़ित प्रवासी मजदूर घनश्याम कुमार ने बताया कि यहां हम करते हैं. पास में रूम लेकर रहते हैं. रूम में पानी घुस गया है. सामान बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. अब कमरे में रहने में भी परेशानी हो रही है. पानी बढ़ने पर समस्या गंभीर हो सकती है. अभी तक कोई मदद नहीं मिली है.

कोई भी देखने-सुनने नहीं आया हैः बाढ़ पीड़ित आरती ने बताया कि घरों में पानी आने के कारण घर डूबा हुआ है. अभी तक कोई देखने सुनने नहीं आया है. न ही किसी स्तर से कोई मदद मिल है. आरती ने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से बाढ़ को लेकर कोई अलर्ट जारी किया गया है.

