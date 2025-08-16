अंबालाः पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के कारण हरियाणा के मैदानी इलाकों में आम लोगों की दिक्कत बढ़ती दिखाई दे रही है. बारिश के कारण अंबाला कैंट के टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जलभराव की समस्या हो गई है. इस कारण इलाके में रहने वाले स्थानीय लोगों के साथ प्रवासी मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पीड़ित परिवारों का आरोप है कि प्रशासन मदद के लिए उनके पास अभी तक नहीं पहुंचा है.

प्रशासन से मदद का इंतजारः निचले इलाकों में पानी भरने से कई लोगों के घरों में टांगरी नदी का पानी घुस गया है. घरों में पानी घुसने के कारण बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार के लोग ऊंचे इलाके में शरण ले चुके हैं. दूसरी ओर कई परिवार आसपास के छतों पर शरण लिए हुए हैं. घरों और रास्ते में बाढ़ का पानी फैलने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है. पीड़ित लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की तरफ से बाढ़ के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई. न ही अभी तक प्रशासन की ओर कोई भी मदद मिल पाई है. लोगों का कहना है यदि उन्हें समय रहते जानकारी मिलती तो वे अपना सामान निकाल लेते. अब उन्हें रात की चिंता है. यदि रात को जलस्तर बढ़ता है समस्या और बढ़ेगी.

अंबाला टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा (Etv Bharat)

बाढ़ पीड़ित प्रवासी मजदूर घनश्याम कुमार ने बताया कि यहां हम करते हैं. पास में रूम लेकर रहते हैं. रूम में पानी घुस गया है. सामान बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. अब कमरे में रहने में भी परेशानी हो रही है. पानी बढ़ने पर समस्या गंभीर हो सकती है. अभी तक कोई मदद नहीं मिली है.

कोई भी देखने-सुनने नहीं आया हैः बाढ़ पीड़ित आरती ने बताया कि घरों में पानी आने के कारण घर डूबा हुआ है. अभी तक कोई देखने सुनने नहीं आया है. न ही किसी स्तर से कोई मदद मिल है. आरती ने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से बाढ़ को लेकर कोई अलर्ट जारी किया गया है.

