अंबालाः पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के कारण हरियाणा के मैदानी इलाकों में आम लोगों की दिक्कत बढ़ती दिखाई दे रही है. बारिश के कारण अंबाला कैंट के टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जलभराव की समस्या हो गई है. इस कारण इलाके में रहने वाले स्थानीय लोगों के साथ प्रवासी मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पीड़ित परिवारों का आरोप है कि प्रशासन मदद के लिए उनके पास अभी तक नहीं पहुंचा है.
प्रशासन से मदद का इंतजारः निचले इलाकों में पानी भरने से कई लोगों के घरों में टांगरी नदी का पानी घुस गया है. घरों में पानी घुसने के कारण बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार के लोग ऊंचे इलाके में शरण ले चुके हैं. दूसरी ओर कई परिवार आसपास के छतों पर शरण लिए हुए हैं. घरों और रास्ते में बाढ़ का पानी फैलने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है. पीड़ित लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की तरफ से बाढ़ के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई. न ही अभी तक प्रशासन की ओर कोई भी मदद मिल पाई है. लोगों का कहना है यदि उन्हें समय रहते जानकारी मिलती तो वे अपना सामान निकाल लेते. अब उन्हें रात की चिंता है. यदि रात को जलस्तर बढ़ता है समस्या और बढ़ेगी.
कोई भी देखने-सुनने नहीं आया हैः बाढ़ पीड़ित आरती ने बताया कि घरों में पानी आने के कारण घर डूबा हुआ है. अभी तक कोई देखने सुनने नहीं आया है. न ही किसी स्तर से कोई मदद मिल है. आरती ने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से बाढ़ को लेकर कोई अलर्ट जारी किया गया है.
ये भी पढ़ेंः-अंबाला से गुजरने वाली टांगरी नदी के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी, आसपास के लोगों को सता रहा है बाढ़ का डर - TANGRI RIVER WATER LEVELS INCREASED