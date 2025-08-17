देहरादून: उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है. वहीं राजधानी देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश से रिस्पना नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है. रिस्पना नदी के उफान पर आने के कारण आसपास के इलाकों में पानी भरने की स्थिति बन गई है. सुरक्षा के लिहाज से कई घरों के लोग बाहर निकलने को मजबूर हो गए हैं. प्रशासन ने अलर्ट जारी कर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा नदी का जलस्तर 626.10 मीटर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर है. इसके अलावा, मद्महेश्वर पैदल मार्ग पर एक बड़ा बोल्डर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है. रेस्क्यू टीमों को घटनास्थल पर भेज दिया गया है. भारी बारिश को देखते हुए संबंधित विभागों को अपने क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं भारी बारिश से प्रदेश में नदी-नाले उफान पर बह रहे हैं और कई संपर्क मार्ग लगातार बाधित हो रहे हैं. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

देहरादून मौसम विभाग ने आज देहरादून , बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अंदेशा जताया है. भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल जनपदों में कहीं-कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. साथ ही मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

नदियों का जलस्तर:

अलकनंदा नदी

खतरे का निशान- 626.00 मीटर

खतरे का स्तर- 627.00 मीटर

वर्तमान जलस्तर- 626.10 मीटर

मंदाकिनी नदी

खतरे का निशान- 625.00 मीटर

खतरे का स्तर- 626.00 मीटर

वर्तमान जलस्तर- 624.70 मीटर

चमोली जिले में भनेरपानी (पीपलकोटी) के पास मलबा हटाने के बाद मार्ग पर आवाजाही शुरू हो गई है. वहीं पुलिस प्रशासन ने लोगों को मार्ग से गुजरते समय सावधानी बरतें की अपील की है. पुलिस व फायर सर्विस गोपेश्वर की संयुक्त टीम ने मण्डल-चोपता मार्ग पर गिरे दो विशालकाय पेड़ों को हटा दिया है. जिसके बाद मार्ग पर आवाजाही शुरू हो गई है. भारी बारिश से बदरीनाथ हाईवे हनुमानचट्टी के पास बाधित हो गया था, जिस पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है.

