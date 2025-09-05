ETV Bharat / state

घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन हाई अलर्ट पर, सैकड़ों एकड़ धान की फसल जलमग्न, तटबंधों को मजबूत करने में जुटीं प्रशासनिक टीमें

घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन अलर्ट, तटबंध मजबूत किए जा रहे, अधिकारी निरीक्षण में जुटे, अफवाहों से बचने की अपील.

सैकड़ों एकड़ धान की फसल जलमग्न
सैकड़ों एकड़ धान की फसल जलमग्न (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 5, 2025 at 9:12 PM IST

2 Min Read

सिरसा: घग्गर नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीमें 24 घंटे सतर्कता के साथ निगरानी कर रही हैं. तटबंधों को लगातार मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके. ट्रैक्टर, जेसीबी और पोकलेन मशीनों की सहायता से तटबंधों पर मिट्टी डाली जा रही है, वहीं मनरेगा के तहत मिट्टी से भरे कट्टों की भरवाई का कार्य भी तेजी से चल रहा है.

प्रशासन ने ग्रामीणों से की ये अपील

प्रशासनिक अधिकारी लगातार दिन-रात निरीक्षण कर रहे हैं और तटबंधों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. जरूरत के अनुसार संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. फिलहाल जिले में घग्गर नदी के सभी प्रमुख तटबंध सुरक्षित हैं. ग्रामीणों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन द्वारा जारी की गई आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करें.

घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा (ETV Bharat)

तटबंध टूटने पर यहां दे सूचना

शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक सरदूलगढ़ प्वाइंट पर नदी में 40,000 क्यूसेक और ओटू वियर डाउनस्ट्रीम में 21,500 क्यूसेक पानी बह रहा था. यदि किसी स्थान पर तटबंध टूटने या पानी के रिसाव की आशंका हो, तो तुरंत पटवारी, ग्राम सचिव या सिंचाई विभाग को सूचित करें. इसके अलावा फ्लड कंट्रोल रूम (01666-248882) या उपायुक्त कैंप कार्यालय (01666-248880) पर भी सूचना दी जा सकती है.

उपायुक्त ने नागरिकों से बरसात के मौसम को देखते हुए अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है. नदी-नालों के आसपास जाने से बचने की सलाह भी दी गई है.

अधिकारी लगातार कर रहे निरीक्षण

इस बीच, एसडीएम, तहसीलदार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं. वीरवार रात व शुक्रवार को एसडीएम सिरसा, ऐलनाबाद, तहसीलदार रानियां व बीडीपीओ अधिकारियों ने विभिन्न गांवों और तटबंधों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए. बिजली और अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की समीक्षा भी की गई.

इसे भी पढ़ें : तीसरी बार टूटा मारकंडा नदी का तटबंध, हजारों एकड़ फसल जलमग्न, 12 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराया

For All Latest Updates

TAGGED:

घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ासिरसा में घग्घर नदी के तटबंधFLOOD UPDATE IN SIRSAWATER LEVEL OF GHAGGAR RIVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.