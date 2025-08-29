ETV Bharat / state

यमुनानगर के बोली नदी का जल स्तर में बढ़ा, वन विभाग और किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन कटाव के कारण नदी में समाया - SEVERE EROSION IN YAMUNANAGAR

पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश से यमुनानगर के बोली नदी ने व्यापक तबाही मचा रही है. कई एकड़ जमीन नदी में समा चुकी है.

Severe erosion in Yamunanagar
यमुनानगर में भीषण कटाव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 29, 2025 at 5:45 PM IST

यमुनानगर: हरियाणा और आसपास के राज्यों में भारी बारिश के कारण सोम नदी के बाद अब बोली नदी ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है. बारिश के बाद बोली नदी के निचले इलाके के गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है. वहीं नदी किनारे की कई एकड़ जमीन नदी में समा चुका है. ये जमीन वन विभाग और सामान्य किसानों की है. वन विभाग की जमीन पर लगी हजारों की संख्या में खैर की कीमती लकड़ी नदी की तेज बहाव में बह गई. फसलों को तो कोई अता-पता ही नहीं है. किसान सरकार से कटाव निरोधी कार्य और मदद की गुहार लगा रहे हैं.

सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न: यमुनानगर जिले में पहाड़ी इलाके में भारी बारिश के बाद तबाही के निशान दिखने लगा है. सुबह सोम नदी उफान पर थी जिसे सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई. कई घरों में पानी घुस गया है. सोम नदी जैसे ही कुछ शांत हुई तो बोली नदी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया. बोली नदी ने वन विभाग की कई एकड़ भूमि को चपेट में ले लिया. जिससे खैर के कीमती पेड़ भी बोली नदी के तेज बहाव में बह गए.

सैकड़ों एकड़ जमीन कटाव के कारण नदी में समाया (Etv Bharat)

बोली नदी का रौद्र रूप देख सहमे ग्रामीण: बोली नदी में हुए कटाव से प्रभावित किसान इमरान ने बताया कि 'बारिश और बाढ़ तो हर साल ही आता है लेकिन इस साल जो तबाही हुई है, वह पहले नहीं हुई. खासकर बोली नदी में कटाव काफी खौफनाक है. एक ही दिन में किसानों की और वन विभाग की कई किला जमीन नदी में समा गई. इस सीजन में पहली बार बोली नदी का इतना रूद्र रूप देखने को मिला है. पानी का बहाव इतना तेज है कि नदी किनारे लगे किसानों की जमीन भी नदी के तेज बहाव में बह गई है और अब किसानों की जमीन भी नदी का रूप ले चुकी है.'

सैकड़ों खैर और सफेदे के पेड़ नदी में बह गए: वन विभाग के कर्मचारी इशरान ने बताया कि 'पानी के तेज बहाव में वन विभाग की करीब 10 एकड़ जमीन पूरी तरह से तबाह हो गई है. जंगल में खड़े खैर और सफेदे के पेड़ भी पानी के तेज बहाव में बहकर आगे चले गए हैं. कटाव में किसानों की कई एकड़ फसल भी बोली नदी में समा गई जिसमें धान और मक्की की फसल लगी हुई थी.'

