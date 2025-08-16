ETV Bharat / state

उत्तरकाशी में फिर बढ़ा खीरगंगा का जलस्तर, बारिश से अन्य नदियां भी उफान पर, देखें रिकॉर्ड - WATER LEVEL OF RIVERS INCREASED

उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट के बीच प्रशासन ने नदियों में जल स्तर की निगरानी बढ़ा दी है.

WATER LEVEL OF RIVERS INCREASED
उत्तरकाशी में फिर बढ़ा खीरगंगा का जलस्तर (FILE PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 16, 2025 at 4:21 PM IST

4 Min Read

देहरादून: धराली में आई आपदा के बाद न केवल संवेदनशील क्षेत्रों और लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज को मॉनिटर किया जा रहा है, बल्कि नदियों के जलस्तर पर भी लगातार निगरानी बढ़ाई गई है. खासतौर पर उन जिलों में, जहां मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है. खास बात यह है कि खीर गंगा में एक बार फिर पानी का स्तर बढ़ा है, जो ऊंचे स्थानों पर तेज बारिश के संकेत दे रहा है.

पिछले दिनों देहरादून समेत तमाम जिलों में भारी बारिश स्थानीय लोगों के लिए बड़ी चिंता का सबब बन गई थी. स्थिति यह है कि सूखी पड़ी रहने वाली नदियों में भी भारी मात्रा में पानी पूरे वेग के साथ बहता हुआ दिखाई दिया था. राजधानी देहरादून में बरसाती नाले अपने उफान पर थे और इसमें कई मवेशियों की बहने की तस्वीरें भी सामने आई थी. यही स्थिति पूरे प्रदेश में तमाम नदियों को लेकर थी, जिसके चलते नदी के किनारे रहने वाले लोगों को लेकर खासतौर पर चिंता बढ़ गई थी.

उत्तराखंड में बारिश से नदियां भी उफान पर. (VIDEO-ETV Bharat)

अगले 24 घंटे तेज बारिश की संभावना: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भी राज्य के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है. जाहिर है कि ऐसी स्थिति में नदियों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी दिखाई दे रही. हालांकि, इसके बावजूद जिला प्रशासन स्तर पर नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को जल स्तर बढ़ने की स्थिति में सतर्क रहने के लिए कहा गया है. यही नहीं, पानी बढ़ने के हालात में उन्हें यहां से दूसरी जगह शिफ्ट करने का भी प्लान तैयार है.

भागीरथी का जलस्तर बढ़ा: उधर दूसरी तरफ नदियों के जलस्तर को देखें तो 5 अगस्त को धराली में तबाही मचाने वाली खीर गंगा का जलस्तर शनिवार 16 अगस्त की सुबह बढ़ा हुआ रिकॉर्ड किया गया है. जिसके चलते धारली में सभी टीमों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है. इसी तरह भागीरथी नदी (उत्तरकाशी) का जलस्तर भी 1120.96 मीटर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि खतरे के स्तर से महज 3 मीटर नीचे है. उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा बारिश उत्तरकाशी मुख्यालय में 24 मिलीमीटर और मोरी में 18 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है.

WATER LEVEL OF RIVERS INCREASED
खीर गंगा का जलस्तर शनिवार 16 अगस्त की सुबह बढ़ा हुआ रिकॉर्ड किया गया (FILE PHOTO- ETV Bharat)

खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बह रही गंगा: इसी तरह हरिद्वार की स्थिति देखें तो यहां पर गंगा का जलस्तर 292 मीटर यानी खतरे के स्तर से 2 मीटर नीचे रिकॉर्ड किया गया है. हालांकि, हरिद्वार में मौसम सुबह की रिपोर्ट तक बंद था और यहां बारिश की संभावना लगाई जा रही थी.

अलकनंदा और मंदाकिनी भी उफान पर: मुख्य नदियों के रूप में देखें तो अलकनंदा नदी (रुद्रप्रयाग) भी 625.70 मीटर के निशान पर बह रही है, जो की खतरे के स्तर से 2 मीटर से भी कम पर है. मंदाकिनी नदी (रुद्रप्रयाग) का जलस्तर 624.45 मीटर पर है और यहां भी 2 मीटर से कम पर नदी का खतरे के स्तर से बहाव रिकॉर्ड किया गया है.

पिंडर नदी का जलस्तर सामान्य: चमोली में अलकनंदा नदी 953.90 मीटर पर बह रही है, जो कि खतरे के स्तर से करीब 4 मीटर नीचे है. इसी तरह नंदाकिनी नदी (चमोली) 867.50 मीटर है और यह भी करीब 4 मीटर खतरे के स्तर से नीचे है. पिंडर नदी (चमोली) का जलस्तर भी 769.218 मीटर पर है. यहां भी नदी का स्तर खतरे से करीब 4 मीटर नीचे है.

काली और गोरी नदी: राज्य में काली नदी (पिथौरागढ़) 888.70 मीटर, गोरी नदी (पिथौरागढ़) 604.55 मीटर और सरयू नदी (पिथौरागढ़) 447.80 मीटर पर रिकॉर्ड की गई है, जो कि खतरे के स्तर से काफी नीचे है. गोमती नदी (बागेश्वर) का जल स्तर 864.40 मीटर रिकॉर्ड हुआ है, जो कि खतरे के स्तर से काफी नीचे है.

ये भी पढ़ें:

देहरादून: धराली में आई आपदा के बाद न केवल संवेदनशील क्षेत्रों और लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज को मॉनिटर किया जा रहा है, बल्कि नदियों के जलस्तर पर भी लगातार निगरानी बढ़ाई गई है. खासतौर पर उन जिलों में, जहां मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है. खास बात यह है कि खीर गंगा में एक बार फिर पानी का स्तर बढ़ा है, जो ऊंचे स्थानों पर तेज बारिश के संकेत दे रहा है.

पिछले दिनों देहरादून समेत तमाम जिलों में भारी बारिश स्थानीय लोगों के लिए बड़ी चिंता का सबब बन गई थी. स्थिति यह है कि सूखी पड़ी रहने वाली नदियों में भी भारी मात्रा में पानी पूरे वेग के साथ बहता हुआ दिखाई दिया था. राजधानी देहरादून में बरसाती नाले अपने उफान पर थे और इसमें कई मवेशियों की बहने की तस्वीरें भी सामने आई थी. यही स्थिति पूरे प्रदेश में तमाम नदियों को लेकर थी, जिसके चलते नदी के किनारे रहने वाले लोगों को लेकर खासतौर पर चिंता बढ़ गई थी.

उत्तराखंड में बारिश से नदियां भी उफान पर. (VIDEO-ETV Bharat)

अगले 24 घंटे तेज बारिश की संभावना: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भी राज्य के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है. जाहिर है कि ऐसी स्थिति में नदियों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी दिखाई दे रही. हालांकि, इसके बावजूद जिला प्रशासन स्तर पर नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को जल स्तर बढ़ने की स्थिति में सतर्क रहने के लिए कहा गया है. यही नहीं, पानी बढ़ने के हालात में उन्हें यहां से दूसरी जगह शिफ्ट करने का भी प्लान तैयार है.

भागीरथी का जलस्तर बढ़ा: उधर दूसरी तरफ नदियों के जलस्तर को देखें तो 5 अगस्त को धराली में तबाही मचाने वाली खीर गंगा का जलस्तर शनिवार 16 अगस्त की सुबह बढ़ा हुआ रिकॉर्ड किया गया है. जिसके चलते धारली में सभी टीमों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है. इसी तरह भागीरथी नदी (उत्तरकाशी) का जलस्तर भी 1120.96 मीटर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि खतरे के स्तर से महज 3 मीटर नीचे है. उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा बारिश उत्तरकाशी मुख्यालय में 24 मिलीमीटर और मोरी में 18 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है.

WATER LEVEL OF RIVERS INCREASED
खीर गंगा का जलस्तर शनिवार 16 अगस्त की सुबह बढ़ा हुआ रिकॉर्ड किया गया (FILE PHOTO- ETV Bharat)

खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बह रही गंगा: इसी तरह हरिद्वार की स्थिति देखें तो यहां पर गंगा का जलस्तर 292 मीटर यानी खतरे के स्तर से 2 मीटर नीचे रिकॉर्ड किया गया है. हालांकि, हरिद्वार में मौसम सुबह की रिपोर्ट तक बंद था और यहां बारिश की संभावना लगाई जा रही थी.

अलकनंदा और मंदाकिनी भी उफान पर: मुख्य नदियों के रूप में देखें तो अलकनंदा नदी (रुद्रप्रयाग) भी 625.70 मीटर के निशान पर बह रही है, जो की खतरे के स्तर से 2 मीटर से भी कम पर है. मंदाकिनी नदी (रुद्रप्रयाग) का जलस्तर 624.45 मीटर पर है और यहां भी 2 मीटर से कम पर नदी का खतरे के स्तर से बहाव रिकॉर्ड किया गया है.

पिंडर नदी का जलस्तर सामान्य: चमोली में अलकनंदा नदी 953.90 मीटर पर बह रही है, जो कि खतरे के स्तर से करीब 4 मीटर नीचे है. इसी तरह नंदाकिनी नदी (चमोली) 867.50 मीटर है और यह भी करीब 4 मीटर खतरे के स्तर से नीचे है. पिंडर नदी (चमोली) का जलस्तर भी 769.218 मीटर पर है. यहां भी नदी का स्तर खतरे से करीब 4 मीटर नीचे है.

काली और गोरी नदी: राज्य में काली नदी (पिथौरागढ़) 888.70 मीटर, गोरी नदी (पिथौरागढ़) 604.55 मीटर और सरयू नदी (पिथौरागढ़) 447.80 मीटर पर रिकॉर्ड की गई है, जो कि खतरे के स्तर से काफी नीचे है. गोमती नदी (बागेश्वर) का जल स्तर 864.40 मीटर रिकॉर्ड हुआ है, जो कि खतरे के स्तर से काफी नीचे है.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

उत्तराखंड नदियों का जलस्तर बढ़ाखीरगंगा नदी का जलस्तर बढ़ाउत्तराखंड में बारिशभागीरथी का जलस्तर बढ़ाWATER LEVEL OF RIVERS INCREASED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.