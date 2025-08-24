ETV Bharat / state

पौंग बांध में घटा जलस्तर, आउटफ्लो कम होने से लोगों ने ली राहत की सांस - PONG DAM WATER LEVEL

पौंग बांध में कई दिनों जलस्तर कम हुआ है. इससे लोगों ने राहत की सांस ली है.

घटा पौंग बांध का जलस्तर
घटा पौंग बांध का जलस्तर (FILE PHOTO)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 4:56 PM IST

3 Min Read

कांगड़ा: जिले के उपमण्डल फतेहपुर और इंदौरा के मंड क्षेत्रों के लिए राहत भरी खबर है. पौंग बांध से पानी आउटफ्लो घटा है. रविवार शाम 3 बजे दर्ज आंकड़ों के मुताबिक पौंग बांध का जलस्तर 1382.35 फीट रहा, इनफ्लो 45,800 क्यूसेक और आउटफ्लो घटकर 59,978 क्यूसेक रह गया.

बता दें कि हिमाचल में हो रही बारिश के कारण लगातार पौंग बांध का जलस्तर बढ़ रहा था. जलस्तर बढ़ने के कारण लगातार कई दिनों से बांध से पानी छोड़ा जा रहा था. इसके कारण निचले इंदौरा और फतेहपुर के कई इलाकों में नुकसान हुआ था. लोगों के दिलों में भय का माहौल बना हुआ था. मंड क्षेत्र के मंड भोग्रवां गांव में व्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई एकड़ जमीन पानी में समा गई थी. इस दौरान एक बहुमंजिला मकान भी खतरे की जद में आ गया था. इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत घंडरां के वार्ड-7 में 15–16 घर, मंड सनौर के वार्ड-4 और 5 में 20–25 घर, मंड इंदौरा के वार्ड-11 में 20–25 घर और मंड मियानी पंचायत के वार्ड-1 में 7–8 घर पानी की चपेट में आ गए थे, तो रियाली में दर्जनों घर टापू में तब्दील हो गए थे.

इसके अलावा मंड घंडरां, मंड सनौर, मंड इंदौरा, रियाली, मंड भोग्रवां और मंड मियाणी में लगभग 80 से 90 घरों तक पानी पहुंच गया था. पानी भरने के बाद प्रशासन ने कई लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया था. कुछ क्षेत्रों से लोगों को राहत शिविरों में भी भेजना पड़ा था.

डेटा रिकॉर्ड

  • 19 अगस्त : लेवल 1382.95 ft, आउटफ्लो 62,846 cs.
  • 20 अगस्त : लेवल 1383.18 ft, आउटफ्लो 65,846 cs.
  • 21 अगस्त : लेवल 1384.44 ft, आउटफ्लो 67,797 cs (सुबह), 73,794 cs (रात).
  • 22 अगस्त : लेवल 1383.68 ft, इनफ्लो 39,479 cs, आउटफ्लो 74,925 cs.
  • 23 अगस्त (शाम 4 बजे) : लेवल 1382.35 ft, इनफ्लो 45,800 cs, आउटफ्लो 59,978 cs.

लोगों से सतर्क रहने की अपील

फतेहपुर विधानसभा के एसडीएम विश्रुत भारती ने कहा कि 'लगातार 19 दिनों तक ब्यास नदी के उफान ने मंड क्षेत्र के लोगों की नींद हराम कर दी थी. खेत डूब गए, लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं और कई मकान तक इसकी चपेट में आ गए थे. ग्रामीणों को हर वक्त सतर्क रहना पड़ा, लेकिन रविवार को आए ताजा आंकड़ों ने लोगों को थोड़ी राहत दी है. पानी का स्तर घटा जरूर है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है. लोगों से अपील है कि वो सतर्क रहें, नदी किनारे न जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.'

1410 फीट तक पानी स्टोर करने की क्षमता

बता दें पौंग बांध में 1410 फीट तक पानी स्टोर करने की क्षमता है, जबकि 1390 फीट के निशान को खतरे का निशान घोषित किया गया है. ऐसे में यहां 1390 फीट से ऊपर पानी स्टोर नहीं किया जाता है. इसके बाद फ्लड गेट खोल दिए जाते हैं. कई दिनों से पौंग बांध के फ्लड गेट खोले जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अभी बारिश से राहत नहीं! इन जिलों में येलो अलर्ट जारी, जानिए आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम?

कांगड़ा: जिले के उपमण्डल फतेहपुर और इंदौरा के मंड क्षेत्रों के लिए राहत भरी खबर है. पौंग बांध से पानी आउटफ्लो घटा है. रविवार शाम 3 बजे दर्ज आंकड़ों के मुताबिक पौंग बांध का जलस्तर 1382.35 फीट रहा, इनफ्लो 45,800 क्यूसेक और आउटफ्लो घटकर 59,978 क्यूसेक रह गया.

बता दें कि हिमाचल में हो रही बारिश के कारण लगातार पौंग बांध का जलस्तर बढ़ रहा था. जलस्तर बढ़ने के कारण लगातार कई दिनों से बांध से पानी छोड़ा जा रहा था. इसके कारण निचले इंदौरा और फतेहपुर के कई इलाकों में नुकसान हुआ था. लोगों के दिलों में भय का माहौल बना हुआ था. मंड क्षेत्र के मंड भोग्रवां गांव में व्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई एकड़ जमीन पानी में समा गई थी. इस दौरान एक बहुमंजिला मकान भी खतरे की जद में आ गया था. इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत घंडरां के वार्ड-7 में 15–16 घर, मंड सनौर के वार्ड-4 और 5 में 20–25 घर, मंड इंदौरा के वार्ड-11 में 20–25 घर और मंड मियानी पंचायत के वार्ड-1 में 7–8 घर पानी की चपेट में आ गए थे, तो रियाली में दर्जनों घर टापू में तब्दील हो गए थे.

इसके अलावा मंड घंडरां, मंड सनौर, मंड इंदौरा, रियाली, मंड भोग्रवां और मंड मियाणी में लगभग 80 से 90 घरों तक पानी पहुंच गया था. पानी भरने के बाद प्रशासन ने कई लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया था. कुछ क्षेत्रों से लोगों को राहत शिविरों में भी भेजना पड़ा था.

डेटा रिकॉर्ड

  • 19 अगस्त : लेवल 1382.95 ft, आउटफ्लो 62,846 cs.
  • 20 अगस्त : लेवल 1383.18 ft, आउटफ्लो 65,846 cs.
  • 21 अगस्त : लेवल 1384.44 ft, आउटफ्लो 67,797 cs (सुबह), 73,794 cs (रात).
  • 22 अगस्त : लेवल 1383.68 ft, इनफ्लो 39,479 cs, आउटफ्लो 74,925 cs.
  • 23 अगस्त (शाम 4 बजे) : लेवल 1382.35 ft, इनफ्लो 45,800 cs, आउटफ्लो 59,978 cs.

लोगों से सतर्क रहने की अपील

फतेहपुर विधानसभा के एसडीएम विश्रुत भारती ने कहा कि 'लगातार 19 दिनों तक ब्यास नदी के उफान ने मंड क्षेत्र के लोगों की नींद हराम कर दी थी. खेत डूब गए, लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं और कई मकान तक इसकी चपेट में आ गए थे. ग्रामीणों को हर वक्त सतर्क रहना पड़ा, लेकिन रविवार को आए ताजा आंकड़ों ने लोगों को थोड़ी राहत दी है. पानी का स्तर घटा जरूर है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है. लोगों से अपील है कि वो सतर्क रहें, नदी किनारे न जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.'

1410 फीट तक पानी स्टोर करने की क्षमता

बता दें पौंग बांध में 1410 फीट तक पानी स्टोर करने की क्षमता है, जबकि 1390 फीट के निशान को खतरे का निशान घोषित किया गया है. ऐसे में यहां 1390 फीट से ऊपर पानी स्टोर नहीं किया जाता है. इसके बाद फ्लड गेट खोल दिए जाते हैं. कई दिनों से पौंग बांध के फ्लड गेट खोले जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अभी बारिश से राहत नहीं! इन जिलों में येलो अलर्ट जारी, जानिए आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम?

For All Latest Updates

TAGGED:

OUTFLOW IN PONG DAMPONG DAM IN KANGRAWATER RELEASED PONG DAMBEAS RIVER WATER LEVALPONG DAM WATER LEVEL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सीएम सुक्खू का बिजली बिल 3.76 लाख, आरएस बाली ने फूंकी मुख्यमंत्री से दोगुनी बिजली

हिमाचल में बढ़ेगा BPL का दायरा, अब ये परिवार भी सूची में होंगे शामिल, बदलेगा नियम

अब आवारा कुत्तों को मिलेगी डिजिटल पहचान, पहनेंगे स्मार्ट कॉलर और मिलेगा डिजिटल क्यू आर कोड

आवारा कुत्तों का नहीं कोई सहारा? शिमला में सड़कों पर 'डोगेश गैंग' का राज, सिस्टम नाकाम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.