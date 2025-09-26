ETV Bharat / state

बालोद जिले को जल संचयन में देशभर में पहला स्थान, क्रिटिकल जोन में होने के बीच बेहतरीन प्रदर्शन

जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार क्रिटिकल जोन घोषित होने के बीच बालोद जिले ने जय संचयन में बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

Water Harvesting Success Balod
बालोद जिले को जल संचयन में देशभर में पहला स्थान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: जिले के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है. पहले यह जिला घटते जल स्तर के कारण क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल जोन में गिना जाता था. लेकिन अब, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने बालोद को "जल संचयन जन भागीदारी" अभियान में देश का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया है.

जिले को मिलेगा 2 करोड़ रुपये का इनाम: इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारत सरकार की ओर से बालोद जिले को 2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. यह राशि "बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट" के रूप में मिलने वाली है.

क्रिटिकल जोन घोषित होने के बीच बालोद जिले ने जय संचयन में बेहतरीन प्रदर्शन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह टीमवर्क का नतीजा: जिले की कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया कि यह उपलब्धि एक टीम वर्क का परिणाम है. जल संचयन और जन भागीदारी को लेकर जिले में बड़े पैमाने पर काम किया गया, जिसमें प्रशासन, ग्रामीण और पंचायत सभी ने मिलकर योगदान दिया.

हमारे स्ट्रक्टर जन सहभागिता से बने थे, इसलिए पूरी अलग-अलग विभागों की टीम और लोगों को भी इसके लिए बधाई- दिव्या मिश्रा, कलेक्टर बालोद

क्या है "जल संचयन जन भागीदारी" अभियान?: "जल संचयन जन भागीदारी" (JSJB 1.0) भारत सरकार की एक पहल है, जिसके तहत देशभर के जिलों में पानी बचाने और जल स्रोतों के विकास के लिए लोगों को जोड़ा गया. बालोद ने इस अभियान में सबसे ज्यादा प्रभावशाली काम करके पहला स्थान पाया.

जानिए बालोद जिले में हुए प्रमुख कार्य

  • जल स्रोतों का निर्माण और मरम्मत: 1,06,677 नए जल संरचनाएं बनाई गईं, 30,849 पुराने जल स्रोतों की सफाई और मरम्मत हुई.
  • सोकपिट निर्माण: जिले में ग्रामीणों की भागीदारी से 27 हजार से अधिक घरों में ग्रामीणों ने खुद से सोकपिट बनाए.
  • प्रधानमंत्री आवास योजना में जल संरक्षण करते हुए 10,000 वाटर रिचार्ज पिट बनाए गए.
  • 3.88 लाख पौधे लगाए गए
  • 1,09,273 स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच
  • 140 अमृत सरोवर
  • 1,944 सामुदायिक तालाब
  • 6,160 निजी तालाब/डबरी
  • 399 मिनी परकुलेशन टैंक
  • 6,614 लूज बोल्डर चेक डेम
  • 672 नदियों का पुनरुद्धार
  • 69 स्टॉप डेम
  • 316 गेबियन चेक डेम
  • 423 कुएं
  • 44,049 वाटर रिचार्ज पिट

बालोद जिले ने जल संरक्षण और सामूहिक प्रयास का शानदार उदाहरण पेश किया है. यह उपलब्धि न केवल जिले के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन सकती है.

कर्रेझर में महतारी सदन का लोकार्पण, महिलाओं को सशक्त बनाने निभाएगा भूमिका
बिजली बिल हॉफ योजना बंद करने पर हंगामा, बालोद में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने निकाला मार्च
मां गंगा मैया शक्तिपीठ : केवट के जाल में फंसी थी प्रतिमा, नवरात्रि में उमड़ी भक्तों की भीड़

For All Latest Updates

TAGGED:

WATER CONSERVATION IN INDIABEST PERFORMING DISTRICTजल संचयनजल शक्ति मंत्रालयWATER HARVESTING SUCCESS BALOD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.