ETV Bharat / state

बालोद जिले को जल संचयन में देशभर में पहला स्थान, क्रिटिकल जोन में होने के बीच बेहतरीन प्रदर्शन

बालोद जिले को जल संचयन में देशभर में पहला स्थान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

क्रिटिकल जोन घोषित होने के बीच बालोद जिले ने जय संचयन में बेहतरीन प्रदर्शन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले को मिलेगा 2 करोड़ रुपये का इनाम: इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारत सरकार की ओर से बालोद जिले को 2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. यह राशि "बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट" के रूप में मिलने वाली है.

बालोद: जिले के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है. पहले यह जिला घटते जल स्तर के कारण क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल जोन में गिना जाता था. लेकिन अब, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने बालोद को "जल संचयन जन भागीदारी" अभियान में देश का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया है.

यह टीमवर्क का नतीजा: जिले की कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया कि यह उपलब्धि एक टीम वर्क का परिणाम है. जल संचयन और जन भागीदारी को लेकर जिले में बड़े पैमाने पर काम किया गया, जिसमें प्रशासन, ग्रामीण और पंचायत सभी ने मिलकर योगदान दिया.

हमारे स्ट्रक्टर जन सहभागिता से बने थे, इसलिए पूरी अलग-अलग विभागों की टीम और लोगों को भी इसके लिए बधाई- दिव्या मिश्रा, कलेक्टर बालोद

क्या है "जल संचयन जन भागीदारी" अभियान?: "जल संचयन जन भागीदारी" (JSJB 1.0) भारत सरकार की एक पहल है, जिसके तहत देशभर के जिलों में पानी बचाने और जल स्रोतों के विकास के लिए लोगों को जोड़ा गया. बालोद ने इस अभियान में सबसे ज्यादा प्रभावशाली काम करके पहला स्थान पाया.

जानिए बालोद जिले में हुए प्रमुख कार्य

जल स्रोतों का निर्माण और मरम्मत: 1,06,677 नए जल संरचनाएं बनाई गईं, 30,849 पुराने जल स्रोतों की सफाई और मरम्मत हुई.

सोकपिट निर्माण: जिले में ग्रामीणों की भागीदारी से 27 हजार से अधिक घरों में ग्रामीणों ने खुद से सोकपिट बनाए.

प्रधानमंत्री आवास योजना में जल संरक्षण करते हुए 10,000 वाटर रिचार्ज पिट बनाए गए.

3.88 लाख पौधे लगाए गए

1,09,273 स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच

140 अमृत सरोवर

1,944 सामुदायिक तालाब

6,160 निजी तालाब/डबरी

399 मिनी परकुलेशन टैंक

6,614 लूज बोल्डर चेक डेम

672 नदियों का पुनरुद्धार

69 स्टॉप डेम

316 गेबियन चेक डेम

423 कुएं

44,049 वाटर रिचार्ज पिट

बालोद जिले ने जल संरक्षण और सामूहिक प्रयास का शानदार उदाहरण पेश किया है. यह उपलब्धि न केवल जिले के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन सकती है.