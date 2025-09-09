ETV Bharat / state

बनारस के इस कुएं का जल पितरों को करेगा तृप्त, भगवान चंद्र ने किया था स्थापित

वाराणसी: इस समय पितृपक्ष चल रहा है, जिसके तहत लोग अपने पितरों को याद कर रहे हैं. 15 दिनों तक पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं. इसके लिए लोग अलग-अलग तीर्थ पर भी जाते हैं. ऐसे में काशी में एक ऐसा तीर्थ भी है, जहां पर तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है. यह तीर्थ अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि धरती पर गंगा से पहले ही यह स्थापित हो चुका था. इसकी स्थापना किसी और ने नहीं बल्कि खुद चंद्र देव ने की है.

काशी के सकरी गलियों में माता संकटा मंदिर के निकट सिद्धेश्वरी माता मंदिर के प्रांगण में स्थित चंद्र तीर्थ (चंद्रकूप) है. यहां पर भगवान चंद्र ने अपने श्राप को मुक्त करने के लिए भगवान शिव के आत्मीय लिंग को स्थापित कर एक कुएं की स्थापना की थी. मान्यता है कि यहां पर इस कुएं के जल से स्नान और तर्पण करने मात्र से ही गया तीर्थ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पितरों को शांति भी मिलती है.

वाराणसी में स्थित चंद्रकूप की है विशेष मान्यता. (ETV Bharat)

चन्द्रदेव ने तपस्या कर चन्द्रतीर्थ की स्थापना की थीः व्यवस्थापक एवं महंत दिनेश द्रोण ने बताया कि चंद्र तीर्थ का निर्माण भगवान चंद्र ने अनादि काल पूर्व किया था. यह कितने वर्ष पुराना इसका कोई उल्लेख नहीं है. लेकिन स्कंद पुराण के काशी खंड में इसका वर्णन है. अविमुक्त क्षेत्र काशीपुरी, वैकलतीर्थ के समीप चन्द्रदेव ने कठोर तपस्या कर पवित्र चन्द्रतीर्थ (चन्द्रकूप) और चन्द्रेश्वर लिंग की स्थापना की थी. तब प्रकट होकर देवाधिदेव महादेव ने वरदान दिया था कि जो श्रद्धा और भक्ति से इस चंद्रतीर्थ में स्नान कर मेरे चन्द्रेश्वर लिंग का पूजन करेगा, वह भक्त चन्द्रलोक की प्राप्ति करेगा.

चंद्रकूप के ठीक सामने महत्वपूर्ण स्थानः महंत दिनेश द्रोण ने बताया कि प्रातःकाल चन्द्रकूप के जल से स्नान कर संध्या, तर्पण और उदक-कर्म करना और चन्द्रोद तीर्थ समीप सविधि श्राद्ध करने का विधान है. इस स्थान पर आह्वान एवं अर्घ्यदान नहीं किया जाता. पितृ-त्रय (पिता, पितामह, प्रपितामह) को वसु, रुद्र, आदित्य रूप में पिण्डदान करें. साथ ही मातामह-त्रय, गुरु, श्वशुर और सगोत्रीय बंधु को भी पिण्डदान करने की मान्यता यहां है. चंद्रकूप के ठीक सामने वाले स्थान को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि यहां पर यदि श्रद्धा या पिंडदान किया जाए तो गया श्राद्ध के समान ही पितरों को संतुष्टि मिलती है.