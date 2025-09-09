बनारस के इस कुएं का जल पितरों को करेगा तृप्त, भगवान चंद्र ने किया था स्थापित

ETV Bharat / state

Published : September 9, 2025 at 7:20 PM IST

वाराणसी: इस समय पितृपक्ष चल रहा है, जिसके तहत लोग अपने पितरों को याद कर रहे हैं. 15 दिनों तक पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं. इसके लिए लोग अलग-अलग तीर्थ पर भी जाते हैं. ऐसे में काशी में एक ऐसा तीर्थ भी है, जहां पर तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है. यह तीर्थ अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि धरती पर गंगा से पहले ही यह स्थापित हो चुका था. इसकी स्थापना किसी और ने नहीं बल्कि खुद चंद्र देव ने की है.

काशी के सकरी गलियों में माता संकटा मंदिर के निकट सिद्धेश्वरी माता मंदिर के प्रांगण में स्थित चंद्र तीर्थ (चंद्रकूप) है. यहां पर भगवान चंद्र ने अपने श्राप को मुक्त करने के लिए भगवान शिव के आत्मीय लिंग को स्थापित कर एक कुएं की स्थापना की थी. मान्यता है कि यहां पर इस कुएं के जल से स्नान और तर्पण करने मात्र से ही गया तीर्थ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पितरों को शांति भी मिलती है.

वाराणसी में स्थित चंद्रकूप की है विशेष मान्यता. (ETV Bharat)

चन्द्रदेव ने तपस्या कर चन्द्रतीर्थ की स्थापना की थीः व्यवस्थापक एवं महंत दिनेश द्रोण ने बताया कि चंद्र तीर्थ का निर्माण भगवान चंद्र ने अनादि काल पूर्व किया था. यह कितने वर्ष पुराना इसका कोई उल्लेख नहीं है. लेकिन स्कंद पुराण के काशी खंड में इसका वर्णन है. अविमुक्त क्षेत्र काशीपुरी, वैकलतीर्थ के समीप चन्द्रदेव ने कठोर तपस्या कर पवित्र चन्द्रतीर्थ (चन्द्रकूप) और चन्द्रेश्वर लिंग की स्थापना की थी. तब प्रकट होकर देवाधिदेव महादेव ने वरदान दिया था कि जो श्रद्धा और भक्ति से इस चंद्रतीर्थ में स्नान कर मेरे चन्द्रेश्वर लिंग का पूजन करेगा, वह भक्त चन्द्रलोक की प्राप्ति करेगा.
चंद्रकूप के ठीक सामने महत्वपूर्ण स्थानः महंत दिनेश द्रोण ने बताया कि प्रातःकाल चन्द्रकूप के जल से स्नान कर संध्या, तर्पण और उदक-कर्म करना और चन्द्रोद तीर्थ समीप सविधि श्राद्ध करने का विधान है. इस स्थान पर आह्वान एवं अर्घ्यदान नहीं किया जाता. पितृ-त्रय (पिता, पितामह, प्रपितामह) को वसु, रुद्र, आदित्य रूप में पिण्डदान करें. साथ ही मातामह-त्रय, गुरु, श्वशुर और सगोत्रीय बंधु को भी पिण्डदान करने की मान्यता यहां है. चंद्रकूप के ठीक सामने वाले स्थान को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि यहां पर यदि श्रद्धा या पिंडदान किया जाए तो गया श्राद्ध के समान ही पितरों को संतुष्टि मिलती है.

काशीखंड में तीर्थ का जिक्र.
काशीखंड में तीर्थ का जिक्र. (ETV Bharat)

दर्शन मात्र से ही पितर हो जाते तृप्तः नियमित दर्शन करने आने वाले पंडित शिवम शर्मा का कहना है कि यह स्थान भगवान चंद्र के द्वारा स्थापित और उन्हीं के आत्मीय शिवलिंग के रूप में जाना जाता है. जब कोई चन्द्रेश्वर-दर्शनार्थ आता है तो उसके पूर्वज हर्ष से नृत्य करने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तर्पण अवश्य होगा. यदि तर्पण न हो पाए, तो केवल जल-स्पर्श, अथवा दर्शन मात्र से ही पितर तृप्त हो जाते हैं. शिवम बताते हैं कि इस तीर्थ में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने से सबका उद्धार हो जाता है. गया में पिण्डदान करने से पूर्वजों की जैसी तृप्ति होती है. इस चन्द्रकूप पर भी श्राद्ध करने से पूर्वजों की वैसी ही तुष्टि होती है.

सिद्धेश्वरी माता मंदिर के प्रांगण में चंद्र तीर्थ.
सिद्धेश्वरी माता मंदिर के प्रांगण में चंद्र तीर्थ. (ETV Bharat)

चंद्रकूप तक कैसे पहुंचेः बता दें कि काशी का यह मंदिर बेहद सकरी पतली गली में होने की वजह से लोगों के पहुंच से दूर है. जिनको जानकारी है वह अपनों के जरिए ही यहां आ पाते हैं. संकटा मंदिर के पास सिद्धेश्वरी मोहल्ले में यह पवित्र स्थान है. यहां तक पहुंचाने के लिए चौक या बांसवाड़ा क्षेत्र से सीधे मणिकर्णिका होते हुए संकटा माता की गली तक आना होगा. यहां पर दक्षिण भारत से भी लोग पहुंचते हैं

चन्द्रेश्वर लिंग.
चन्द्रेश्वर लिंग. (ETV Bharat)

कर्नाटक से तर्पण करने पहुंचे श्रद्धालुः अपने ही चचेरे भाई का श्राद्ध का तर्पण करने के लिए कर्नाटक से पहुंचे दीपक ने बताया कि वह मणिकर्णिका घाट पर श्राद्ध करने के लिए आए थे. लेकिन वहां पानी होने के कारण जब इस जगह के बारे में किसी ने बताया तो यहां पर ही पिंडदान और श्राद्ध करने के लिए आए हैं. पवित्र स्थान पर कुएं से पानी लेकर अपनों का तर्पण व श्रद्धा करना हमारे लिए बड़ी बात है.

इसे भी पढ़ें- श्राद्ध की श्रद्धा; KGMU में मरीज के परिजनों को मिल रहा फ्री में शुद्ध भोजन, आप भी इस नेक कार्य में हो सकते हैं शामिल

