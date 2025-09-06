ETV Bharat / state

गांधी सागर डैम से पानी की निकासी शुरू, चंबल में उफान से कोटा तक अलर्ट

गांधी सागर डैम का लेवल 1308.07 फीट पहुंचा. पानी की निकासी शुरू होने से चंबल नदी में उफान रहेगा. कोटा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया.

गांधी सागर डैम से पानी की निकासी
गांधी सागर डैम से पानी की निकासी (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read

कोटा: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित चंबल नदी के सबसे बड़े बांध गांधी सागर डैम में लगातार पानी की आवक बनी हुई है. डैम का जलस्तर 1308.07 फीट तक पहुंच गया है. इसी वजह से लेवल मेंटेन करने के लिए गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी गई है. इसके चलते राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा और धौलपुर तक चंबल नदी में तेज बहाव रहेगा. इसको देखते हुए कोटा जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और निचली बस्तियों में एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं.

57339 क्यूसेक पानी छोड़ा: जल संसाधन विभाग के कंट्रोल रूम प्रभारी और सहायक अभियंता नीतिका पारेता ने बताया कि शनिवार दोपहर 3:00 बजे गेट खोलकर 57339 क्यूसेक पानी की निकासी शुरू की गई है. गांधी सागर डैम की भराव क्षमता 1312 फीट है, जिसमें कुल 7164.94 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आ सकता है. फिलहाल डैम में 6449.32 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पहुंच चुका है. वर्तमान में 1.65 लाख क्यूसेक पानी की आवक हो रही है, इसलिए गेज 1308 फीट पर ही गेट खोल दिए गए हैं.

इसे भी पढ़ें- खतरे के निशान से 9.01 मीटर ऊपर चंबल नदी, पार्वती बांध के 4 गेट खोले, टूटा गांवों का संपर्क

कोटा बैराज से होगा 90 हजार क्यूसेक डिस्चार्ज: चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में स्थित राणा प्रताप सागर बांध से करीब 66 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. वहीं, बूंदी जिले के जवाहर सागर बांध से भी गेट और मशीन के जरिए पानी डिस्चार्ज हो रहा है. नीतिका पारेता ने बताया कि शाम 4:30 बजे तक यह पानी कोटा पहुंचेगा, जिसके बाद कोटा बैराज से 90 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा. पानी की स्थिति को देखते हुए चंबल की नयापुरा छोटी पुलिया पर यातायात को बंद कर दिया गया है. साथ ही बहाव क्षेत्र से लोगों को दूर रहने की मुनादी करवाई जा रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHAMBAL RIVERKOTA BARRAGEपानी निकासीRAJASTHAN FLOOD ALERTGANDHI SAGAR DAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेबीज एक जानलेवा वायरल बीमारी है, ऐसे पहचान सकते हैं शुरुआती लक्षण, देरी हुई तो बचना मुश्किल

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए कैसे करें आवेदन? जानें ऑनलाइन-ऑफलाइन प्रक्रिया

पुष्कर में श्राद्ध के महत्व को जानें, त्रेतायुग में श्रीराम तो द्वापर में श्री कृष्णा-पांडव भी यहां आए

बेटियों के कहने पर 40 साल बाद पकड़ी 'कलम', 67 की उम्र में विधायक कर रहे PHD की तैयारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.