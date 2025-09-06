बारिश से फिर बस्तर जैसे न बने हालात इसपर तेजी से करना होगा काम: भू-जल वैज्ञानिक

ETV Bharat / state

जवाब: बस्तर की समीक्षा को लेकर अगर हम ऊपरी तौर पर बात करेंगे तो चीजें बेहतर नहीं होंगी. जो भी हमारे डैम हैं उनमें से डीसिल्टेशन बहुत ज्यादा हो चुका है. इसे लेकर अगर काम नहीं किया गया तो स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी. काम पेपर पर होता है जमीन पर बहुत कुछ होता नहीं दिख रहा है. सिल्ट हटाने का काम बहुत जरूरी है. इसे जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसे हटाया जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में तबाही को हम रोक सकें.

सवाल: डैम के डीसिल्टेशन को लेकर के बड़ी चर्चा शुरू हुई है. मुख्यमंत्री समीक्षा में कहते हैं कि भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए ?

जवाब: आने वाले समय में जिस पानी को हम नहीं रोक पा रहे हैं इसको नियंत्रित करने के लिए बेहतर योजनाएं बनानी होंगी. बस्तर में जो हालात बने हैं उसकी वजह है कि वहां की नदियां लगातार सिंक हो रही हैं. वहां पर एंक्रोचमेंट हो रहा है. जो सिंचित क्षेत्र हैं उनके क्षेत्रफल कम हो रहे हैं. जंगलों की कटाई अंधाधुंध हो रही है, जो पानी रोकने में बहुत जरूरी है. इन सब चीजों का बहुत ही गहराई से आकलन करना होगा ताकि बस्तर में बारिश की पानी से जो तबाही हो रही है उसे रोका जा सके.

सवाल: बात अगर बस्तर की किया जाए जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें बड़ी तबाही हुई है. आने वाले समय में इसके लिए क्या किया जा सकता है ?

जवाब: भू-जल वैज्ञानिक डॉक्टर विपिन दुबे ने कहा कि पानी प्रबंधन को लेकर अपने यहां कोई रणनीति नहीं बनाई गई. जिसके चलते हम लोग अभी भी भयंकर जल संकट से जूझ रहे हैं. जो जल प्रबंधन हमारे यहां होना चाहिए उसका इंतजाम नहीं किया जा रहा है. चाहे गर्मियों में पानी के लिए इंतजाम की बात हो या नदियों में पानी के संचय की, सरकार इस पर काम नहीं कर रही है. जिसके कारण स्थितियां गंभीर हो गई हैं पहले नदियों में पानी लबालब रहता था या तालाबों की स्थिति की बात करें तो पानी पूरा भरा रहता था लेकिन अब हालात बदतर हो गए हैं.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में 1931 के बाद भारी बारिश हुई है. जिसके कारण राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ से नुकसान भी हुए हैं. छत्तीसगढ़ में पानी के रोकने के उपायों पर चर्चा भी शुरू हुई है. मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ में जो पानी है और जिस पानी से छत्तीसगढ़ में नुकसान हुआ है. आने वाले समय में यह स्थिति ना हो, बारिश के पानी को या बढ़े हुए जलस्तर का नियंत्रण कैसे हो, छत्तीसगढ़ में पानी को बहने से कैसे रोका जाए इस विषय को लेकर भू-जल वैज्ञानिक डॉक्टर विपिन दुबे ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. भू-जल वैज्ञानिक डॉक्टर विपिन दुबे ने कहा कि जब तक पानी के संरक्षण को लेकर मजबूत रणनीति नहीं बनेगी तब तक इस तरह की चीजों को रोक नहीं जा सकता.

सवाल: भारत में पानी की कमी नहीं है. भारत का पानी बाहर जा रहा है. इसको रोकने की जरूरत है. आप कहते हैं तो छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति क्या है कि छत्तीसगढ़ का पानी बाहर न जाए ?

जवाब: भारत में सभी लोग कहते हैं कि भारत में पानी की कमी है. लेकिन मैं यह कहता हूं कि "वाटर इस रनिंग आउट ऑफ इंडिया" इसे रोकना होगा चाहे वह जिस राज्य का हो. चाहे छत्तीसगढ़ का हो चाहे दूसरा राज्य हो. जल शक्ति मंत्रालय अपना स्लोगन देती है तो अपने स्लोगन पर ही काम नहीं करती है. इतनी बारिश होने के बाद भी हम गर्मी के दिनों में पानी नहीं दे पाते हैं और पानी पहुंचाने के लिए ट्रैंकरों की भरमार लगी रहती है. अपने यहां 1200 मिलीमीटर की बारिश होने के बाद भी पानी की दिक्कत हो जाती है. यह तभी सुधरेगा जब पानी के बचाने की दिशा में काम होगा.

सवाल: जितना पानी इस बार छत्तीसगढ़ को मिला है 1931 के बाद, 2031 तक अगर हम लोग जल प्रबंधन की बात करें तो क्या करना चाहिए ?

जवाब: मैं यह सलाह देना चाहूंगा कि वाटर कंजर्वेशन पर तेजी से काम करना होगा. बेहद सुचारू रूप से तकनीकी रूप से इस विषय पर काम करना आवश्यक है. जिस तरह से नगर निगम ने वाटर कंजर्वेशन को लेकर के नियम जारी कर रखा है. लेकिन उसे पर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है. उसको लेकर के काम करने की जरूरत है. अगर बारिश का पानी धरातल पर गिर रहा तो इसका प्रबंधन क्यों नहीं हो रहा है और उसको करने के लिए क्या करना चाहिए. इस पर मजबूती से ध्यान देना होगा. तालाब सूखते जा रहे हैं. नदियां सूखती जा रही हैं. इस चीज को लेकर शासन प्रशासन को उचित कदम उठाना और काम करना होगा.

सवाल: नदी जोड़ो योजना भी छत्तीसगढ़ की बड़ी योजना में शामिल है अगर वह जमीन पर उतरती है तो क्या बदलाव हो सकते हैं ?

जवाब: इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर को लेकर 2002 में एक बड़ी चर्चा हुई थी. जिसमें माननीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी शामिल हुए थे. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई जी भी थे. उन लोगों का यह सुझाव था कि जो बारिश का पानी पूर्ण रूप बह जाता उसे हम नदियों को जोड़कर रोक सकते हैं. पानी का उचित प्रबंधन करके हम नहरों के माध्यम से कृषि कार्य के लिए उपयोग में ला सकते हैं. ताकि जो पानी ग्राउंड सरफेस का है पीने के लिए उपयोग हो सकता है उसे हम बचा सकें. सरकार काम कर रही है उससे हमें एक बेहतर परिणाम मिल सकता है.

सवाल: छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी को बोध घाट परियोजना जोड़ने की चर्चा काफी तेजी से चल रही है. कई लाख हेक्टेयर खेत इससे संचित होगा, पानी को हम रोक पाएंगे ?

जवाब: इंद्रावती नदी के पानी को बचाने के लिए जिससे परियोजना पर सरकार काम कर रही है वह काफी लंबे समय से चल रही है. उसके पीछे की कई वजह है. जहां तक मुझे ज्ञात है कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं जो क्षेत्र में रहते हैं उन्हें उससे दिक्कत हो सकती है. वहां के लोग इस बात को नहीं चाहते हैं यह परियोजना वहां पर आए .क्योंकि उनको उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है. उनका बहुत ज्यादा सिंचित क्षेत्र नुकसान में जा सकता है जो उनके जीवन यापन का साधन है. वर्तमान समय में जो पानी है उससे उनका जीवन यापन ठीक से चल रहा है इसलिए सरकार को इस पर एक बार विचार करना होगा.