दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए पानी का बिल अनिवार्य, अवैध कनेक्शनों पर लगेगी लगाम

नई दिल्ली: चंद दिनों बाद दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण (प्रॉपर्टी रजिस्ट्री) को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए बिजली बिल की तरह अब पानी का बिल भी एक अनिवार्य दस्तावेज होगा. दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहर में अवैध पानी के कनेक्शनों पर नकेल कसना और जल बोर्ड के राजस्व में वृद्धि करना है. यह नई व्यवस्था जल्द ही लागू हो जाएगी.

अवैध कनेक्शनों पर वार

दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों व जल मंत्री प्रवेश वर्मा के अनुसार, इस कदम के पीछे सबसे बड़ी वजह दिल्ली में पानी के अवैध कनेक्शनों की बड़ी संख्या है. मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में बिजली कनेक्शनों की तुलना में पानी के कनेक्शन काफी कम हैं, जो बड़े पैमाने पर अवैध कनेक्शन और पानी की चोरी की ओर इशारा करता है. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के समय पानी का वैध बिल अनिवार्य करने से यह सुनिश्चित होगा कि संपत्ति की खरीद-बिक्री के दौरान बकाया बिलों का भुगतान किया जाए और अवैध कनेक्शनों को वैध किया जा सके.

प्रॉपर्टी लेने वालों को होगा लाभ

यह नया नियम न केवल अवैध कनेक्शनों की समस्या को दूर करेगा, बल्कि दिल्ली जल बोर्ड के राजस्व संग्रह को भी बढ़ाएगा. अवैध कनेक्शन के कारण बोर्ड को राजस्व का भारी नुकसान होता है. इसके अलावा, संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में पानी के बिल को शामिल करने से पूरे सिस्टम में अधिक पारदर्शिता आएगी. जिस तरह बिजली का बिल संपत्ति पंजीकरण (प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री) के दौरान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, उसी तरह अब पानी के बिल को भी इस प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाएगा.