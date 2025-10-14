ETV Bharat / state

दिवाली से पहले रेखा सरकार ने साढ़े 11 हजार करोड़ पानी बिल की लेट फीस की माफ, जानें कब जमा करने पर कितनी मिलेगी छूट?

नई दिल्ली: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली के लोग 31 जनवरी तक पानी के बिल पर लगाए गए लेट पेमेंट चार्ज पर पूरी 100% छूट प्राप्त कर सकते हैं. एक फरवरी से 31 मार्च तक यह छूट 70% रहेगी. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में अब बीजेपी के लोग हैं. मोदी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं. दिल्ली में जनता के लिए पानी के बिल को लेके बात कही थी.

रेखा गुप्ता ने कहा कि बुधवार से लोग पानी के बिल लेकर जल बोर्ड के ऑफिस जा सकते हैं. पानी का बिल पर जो सरचार्ज था, वो माफ कर दिया गया है. साढ़े ग्यारह हज़ार करोड़ का सरचार्ज माफ किया है. अनआउथराइज़्ड कनेक्शन की पेनल्टी भी एक हजार रुपये कर दी है. एक हजार रुपये में अवैध कनेक्शन को रेगुलराइज़ करेंगे. साथ ही हमारी सरकार कमर्शियल कनेक्शन को पांच हजार रुपये के साथ रेगुलराइज़ करेगी, जो पहले 61 हजार रुपये था.

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

पानी के बिलों पर लेट पेमेंट चार्ज माफ: रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार ने सात महीने में जल बोर्ड के काम सुचारू करने के लिए पूरी व्यवस्था की है. जल बोर्ड के हम 34 जेडआरो बनाने जा रहे हैं. हर दो विधानसभा क्षेत्रों पर एक जेडआरओ होंगे. बिल बनाने और बिल जमा करने की व्यवस्था होगी. सीएम ने कहा कि दिवाली के मौके पर जीएसटी का तोहफा मोदी जी पहले ही दे चुके हैं. अब पानी के बिलों पर भी तोहफा दिया जा रहा है. सीएम ने कहा कि हम जहां भी किसी कार्यक्रम में जाते थे, लोग हमें अपने पानी के बिल लेकर घूमते हुए मिल जाते थे. वो बोलते थे कि आखिर हमारे बिल कब ठीक होंगे और कैसे ठीक होंगे और कौन ठीक कराएगा.