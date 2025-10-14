दिवाली से पहले रेखा सरकार ने साढ़े 11 हजार करोड़ पानी बिल की लेट फीस की माफ, जानें कब जमा करने पर कितनी मिलेगी छूट?
दिल्ली सरकार ने पानी के बिलों पर लेट पेमेंट चार्ज को माफ करने की घोषणा की है. 31 जनवरी तक बिल जमा कर सकते हैं.
Published : October 14, 2025 at 4:39 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 5:06 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली के लोग 31 जनवरी तक पानी के बिल पर लगाए गए लेट पेमेंट चार्ज पर पूरी 100% छूट प्राप्त कर सकते हैं. एक फरवरी से 31 मार्च तक यह छूट 70% रहेगी. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में अब बीजेपी के लोग हैं. मोदी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं. दिल्ली में जनता के लिए पानी के बिल को लेके बात कही थी.
रेखा गुप्ता ने कहा कि बुधवार से लोग पानी के बिल लेकर जल बोर्ड के ऑफिस जा सकते हैं. पानी का बिल पर जो सरचार्ज था, वो माफ कर दिया गया है. साढ़े ग्यारह हज़ार करोड़ का सरचार्ज माफ किया है. अनआउथराइज़्ड कनेक्शन की पेनल्टी भी एक हजार रुपये कर दी है. एक हजार रुपये में अवैध कनेक्शन को रेगुलराइज़ करेंगे. साथ ही हमारी सरकार कमर्शियल कनेक्शन को पांच हजार रुपये के साथ रेगुलराइज़ करेगी, जो पहले 61 हजार रुपये था.
पानी के बिलों पर लेट पेमेंट चार्ज माफ: रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार ने सात महीने में जल बोर्ड के काम सुचारू करने के लिए पूरी व्यवस्था की है. जल बोर्ड के हम 34 जेडआरो बनाने जा रहे हैं. हर दो विधानसभा क्षेत्रों पर एक जेडआरओ होंगे. बिल बनाने और बिल जमा करने की व्यवस्था होगी. सीएम ने कहा कि दिवाली के मौके पर जीएसटी का तोहफा मोदी जी पहले ही दे चुके हैं. अब पानी के बिलों पर भी तोहफा दिया जा रहा है. सीएम ने कहा कि हम जहां भी किसी कार्यक्रम में जाते थे, लोग हमें अपने पानी के बिल लेकर घूमते हुए मिल जाते थे. वो बोलते थे कि आखिर हमारे बिल कब ठीक होंगे और कैसे ठीक होंगे और कौन ठीक कराएगा.
LIVE: पानी बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना का शुभारंभ https://t.co/giR5Mn8Pwh— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 14, 2025
आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना: सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने जल बोर्ड को पूरी तरह से डिफंक करने का काम किया. उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत दिल्ली जल बोर्ड के कनेक्शन 29 लाख से ज्यादा नहीं होने दिए. उन्होंने कहा कि जल बोर्ड का रेवेन्यू मॉडल इतना पुराना और आउटडेटेड था कि उसके साथ लोगों को समस्याएं आ रही थी.
लेट पेमेंट चार्ज माफ करने से लोगों को होगा फायदा: इस अवसर पर दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पहले सॉफ्टवेयर में दिक्कत थी, उसे ठीक कराया गया है. दिल्ली जल बोर्ड में कम समय में काम करके दिखाया गया है. जो स्कीम लागू हो रही है, उससे दिल्ली जल बोर्ड को हजारों करोड़ का घाटा होगा, लेकिन दिल्ली की जनता को फायदा पहुंचेगा. लेट पेमेंट सरचार्ज को पूरी तरह से माफ किया जाएगा. पेनल्टी और इंट्रेस्ट पूरी तरह माफ किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि पेनल्टी को भी 5 से 2 परसेंट पर लाया जाएगा. जो अवैध कनेक्शन लगाए हुए हैं, वे उपभोक्ता घरेलू कनेक्शन को सिर्फ एक हजार रूपये में रेगुलराइज करा पाएंगे. कमर्शियल कनेक्शन को सिर्फ़ 5 हजार में लगा पाएंगे.
