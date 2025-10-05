ETV Bharat / state

पानी का बिल 307, सीवरेज चार्ज में 92 रुपये की मासिक बढ़ोतरी, विभाग ने जारी किए बिल

पानी का बिल 307, सीवरेज चार्ज में 92 रुपये की मासिक बढ़ोतरी. तीन माह का सीवरेज चार्ज पहले 123 अब 399 रुपये होगा वसूल.

संशोधित टैरिफ के अनुसार पानी और सीवरेज बिल उपभोक्ताओं को जारी
संशोधित टैरिफ के अनुसार पानी और सीवरेज बिल उपभोक्ताओं को जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 3:46 PM IST

Updated : October 5, 2025 at 4:08 PM IST

हमीरपुर: जल शक्ति विभाग ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पानी के बिल के साथ सीवरेज के चार्ज में भी 92 रुपये मासिक बढ़ोतरी की है. पानी के बिल पर 30 फीसदी सीवरेज का चार्ज जल शक्ति विभाग की ओर से वसूल किया जाता है. अब मासिक सीवरेज चार्ज 41 रुपये से बढ़कर 133 रुपये हो गया है. पानी के बिल में मासिक 307 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. पहले 137 रुपये मासिक बिल लिया जा रहा था, जोकि अब 444 रुपये हो गया है.

सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 तक जारी तीन माह के बिल बढ़े हुए चार्ज के साथ जारी किए गए हैं. मासिक शुल्क 41 रुपये से बढ़कर 133 होने से त्रैमासिक 30 फीसदी शुल्क 399 रुपये बन रहा है. ये पहले त्रैमासिक में 123 रुपये बनता था. अब पानी के बिल के साथ सीवरेज का टैरिफ मध्यवर्गीय परिवारों की जेब पर बोझ डाल सकता है. एक झटके में भारी भरकम बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं में निराशा है. बीते वर्ष अक्तबूर में ये टैरिफ में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी हुई थी. प्रदेश में जलशक्ति विभाग की बिलिंग की व्यवस्था नौ माह देरी से चल रही है. पहले छह माह तक के एकमुश्त बिल उपभोक्ताओं को जारी होते थे, लेकिन अब तीन माह के बिल जारी किए जा रहे हैं. ऐसे में इस वर्ष की पहली तिमाही के बिल मार्च तक जारी होंगे. बिलिंग की इस व्यवस्था को दुरस्त करना भी विभाग के बड़ी चुनौती है.

अभियंता मंडल हमीरपुर शहरी उपभोक्ताओं को मासिक 444 रुपये शुल्क के हिसाब से तीन माह के बिल जारी किए गए हैं. जिसमें 30 फीसदी मासिक सीवरेज चार्ज 133 रुपये बनता है, जोकि पहले 137 रुपये पानी बिल पर मासिक 41 रुपये था. -अधिशाषी राजेश कुमार, जलशक्ति विभाग

जयराम ठाकुर ने साधा निशाना

वहीं, जयराम ठाकुर ने भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर तंज कसा है. जयराम ठाकुर ने लिखा कि 'सरकार कल ही पूरे प्रदेश को फ्री का पानी पिलाने की स्कीम बता रही थी और आज सीएम के गृह क्षेत्र से प्रदेशवासियों को “पानी पिलाने” की शुरुआत हो गई. जल शक्ति विभाग की ज्यादतियों की शुरुआत हमीरपुर से ही क्यों होती है? इसके पहले भी जलशक्ति विभाग ने सैकड़ों अस्थाई कर्मियों की छुट्टी की शुरुआत हमीरपुर से ही की थी, बाद में पूरे प्रदेश में हुई.'

आपको बता दें कि सितंबर से दिसंबर 2024 का तीन माह का पानी और सीवरेज का बिल 1732 रुपये जारी किया गया है. पहले यह त्रैमासिक बिल महज 535 रुपये बनता था. पानी और सीवरेज की बिलिंग की व्यवस्था में सीधे तौर पर जल शक्ति विभाग का नियंत्रण है. ऐसे में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बिल बढ़ोतरी के विषय में शहरी विकास विभाग से चर्चा करने के बयान पर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने शहरी क्षेत्रों में लंबित बिल न लेने के विभाग को आदेश देने की बात कही थी, लेकिन बिल जारी कर इसकी वसूली हो रही है. उपमुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी फिलहाल बिल न लेने के लिए विभाग को निर्देश दिए हैं. बीते वर्ष ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन 100 रुपये और शहरी क्षेत्रों में टैरिफ में तीन गुना बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया था.

