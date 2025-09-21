वाराणसी में विदेशी वाटर एप्पल की खेती, कम मेहनत में जबरदस्त मुनाफा, खासियत जान हो जाएंगे हैरान
वाटर एप्पल सेब की ही एक प्रजाति है. इसे सेहत के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है. इसका स्वाद जामुन और सेब के जैसा है.
वाराणसी : अब तक आपने कश्मीर और हिमाचल के सेब (Apple) के ही बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको वाटर एप्पल के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ़ देखने में खूबसूरत है, बल्कि सेहत का भी खजाना है. श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के गर्म क्षेत्रों में लोकप्रिय फल 'वाटर एप्पल' की खेती अब वाराणसी में भी हो रही है. शहर के किसान सौरभ ने पांच साल पहले वाटर एप्पल पौधे की खेती की शुरुआत की थी, अब वो इसके खेती के साथ इसकी नर्सरी को भी आगे बढ़ा रहे हैं.
बता दें, वाटर एप्पल सेब की ही एक प्रजाति है. इसे सेहत के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है. यह दिखने में सेब की तरह होता है, लेकिन सामान्य सेब से इसका आकार छोटा होता है. इसका रंग हल्का गुलाबी होता है. बनारस में इसकी खेती करने की शुरुआत चोलापुर ब्लॉक के सौरभ रघुवंशी ने की है. पांच साल पहले दो पौधा लगाया था, जिसमें अब बड़ी मात्रा में फल आने लगे हैं.
बांग्लादेश से मंगाया दो पौधा : सौरभ ने बताया, एमए और एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद कृषि कार्य में लग गया. आंवला, आम, नींबू, अमरुद और अलग-अलग तरीके की खेती कर रहा था. कोलकाता घूमने गया तो वहां वाटर एप्पल का पौधा देखा. वहीं पर इसके बारे में जानकारी मिली. उत्साहवश बांग्लादेश से दो पौधा मंगाया. कुछ दिनों में ही अच्छा रिजल्ट दिखने लगा.
इसपर इसे अपना पैशन बनाने का सोचा. एक वाटर एप्पल के पौधे में दो सीजन में फल आता है. एक मार्च में और दूसरा मई में. एक पौधे में लगभग 40 किलो फल होता है. किसान एक एकड़ में 300 पेड़ लगा सकते हैं और बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. बाजार में 100 से लेकर 150 रुपए किलो तक में इसकी बिक्री होती है.
सेहत के लिए लाभदायक : किसान सौरभ बताते हैं, वाटर एप्पल की खेती पांच साल से कर रहा हूं. तीसरे साल से इसमें फल आना शुरू हो गया. इसका फल बहुत सुंदर होता है. इसका स्वाद जामुन और सेब के जैसा है. यह ऐसे समय में फल देता है, जब बाजार में अपने यहां कोई भी सीजन का फल नहीं होता है. मार्च के महीने में लगभग पक कर तैयार होता है. उस समय व्यक्ति के शरीर को पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, क्योंकि व्यक्ति सर्दी के मौसम से गर्मी के मौसम में प्रवेश कर रहा होता है.
ऐसे में यदि उस वक्त व्यक्ति इस फल का सेवन करता है, तो शरीर में पानी की कमी नहीं होती है और बॉडी पूरी तरीके से हाइड्रेट रहती है. इस फल की खासियत यह है कि यह बिना बीज का होता है और शुगर फ्री होने से यह शुगर के मरीजों के लिए बेहद लाभदायक है. वह भी उसका सेवन कर सकते हैं.
3 साल में आने लगते हैं फल : उन्होंने बताया, वाटर एप्पल आकर में छोटा होता है. कलर भी लगभग समान ही होता है. खेती करने का तरीका भी बेहद आसान है. पांच साल पहले दो पौधा लगाया था. तीन साल बाद अच्छा फल आने लगा और बाजार से लोग इस फल को मांगते हुए बगीचे तक चले आए. मैंने इसे खेती के रूप में बढ़ाया और नर्सरी तैयार करना शुरू कर दिया. यदि वैज्ञानिक तरीके से कोई भी किसान इसकी खेती करता है, तो एक एकड़ में आराम से डेढ़ से दो लाख खर्च के बाद वह मुनाफा कमा सकता है.
फलों की पहले ही हो जाती है प्री बुकिंग : उन्होंने बताया, मैं आधे एकड़ में इसकी खेती कर रहा हूं और फल आने के पहले ही व्यापारी हमसे संपर्क कर लेते हैं. वाटर एप्पल की पहले ही बुकिंग हो जाती है. अभी बनारस शहर में फलों की डिमांड और यहां ही इसकी बिक्री कर देते हैं. अब बड़े स्तर पर इसकी खेती कर रहा हूं. इसकी सप्लाई बाहर के देशों में भी होगी तो करूंगा.
ऐसे कर सकते हैं खेती : सौरभ ने बताया, कोई भी इसकी खेती कर सकता है, क्योंकि आमतौर पर सबसे ज्यादा खेती में सिंचाई की चिंता होती है. लेकिन इस पौधे में पानी की आवश्यकता नहीं होती. इसे सूखे क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है. इसमें दो तरीके का फल होता है सफेद और एप्पल के कलर का. लोग एप्पल कलर वाले पौधे को लगा सकते हैं. इसकी डिमांड ज्यादा होती है. फरवरी महीने में पौधा लगाकर बीच-बीच में उसका ध्यान देना होता है. इसमें बहुत ज्यादा कीड़े भी नहीं होते, इसलिए प्राकृतिक तरीके से उसकी खेती कर सकते हैं. तीन साल बाद इसमें फैल आने लगता है. मार्च के महीने में यह पक कर तैयार हो जाता है.
