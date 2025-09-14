ETV Bharat / state

हिसार में सिनेमा घर नहीं दिखा रहा भारत-पाक क्रिकेट का लाइव मैच, रिटायर्ड फौजी भले सिंह ने मैनेजर से लगाई थी गुहार

कैसे रुका मैच का प्रसारणः पाकिस्तान में खेले जाने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप क्रिकेट मैच का प्रसारण हिसार के सनसिटी सिनेमा में लाइव दिखाया जाना था. मैच प्रसारण की जानकारी मिलते ही सेवानिवृत्त फौजी भले सिंह ने सनसिटी के मैनेजर को फोन किया और अपना परिचय दिया. इसके बाद भले सिंह से मैनेजर से पूछा कि क्या आप मैच का लाइव प्रसारण करने जा रहे हैं? मैनेजर ने कहा "हां. हमारी तैयारी हो गई है. शाम तक मैच प्रसारण का राइट्स भी हमें मिल जायेग."

हिसारः ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में भारत पाक के क्रिकेट को लेकर आज विरोध-प्रदर्शन देखने को मिले. भारत में मैच को लेकर कई सेवानिवृत फौज के जवान विरोध कर रहे थे. हिसार में एक मल्टीप्लेक्स में भी मैच का प्रसारण होना था. इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा ले चुके एक सेवानिवृत्त फौजी भले सिंह को इसकी जानकारी मिली. भले सिंह ने मल्टीप्लेक्स के मैनेजर से बात कर मैच का प्रसारण नहीं करने का अनुरोध किया. फौजी का सम्मान करते हुए मल्टीप्लेक्स के प्रबंधन ने मैच के प्रसारण को रोक दिया.

"फौजी की अपील दिल को छू गया": इस पर फौजी ने मैनेजर से कहा "मुझे आपसे एक छोटी सी बात करनी है. हमारे दिल को आघात पहुंचा है. ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमें वीरता पुरस्कार मिला है. मेरे बहुत ही गहरे दोस्त उसमें शहीद हुए हैं. हमारे दिल को आघात पहुंच रहा है कि आप लोग मैच का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं. मैच जरूरी नहीं होता है. मैच देश से ऊपर नहीं होता है." इस पर मैनेजर ने कहा कि "मुझे उनकी बातें अच्छी लगी. थोड़ी दिल को लगी. मैंने उनको वादा किया कि कारोबार अपनी जगह है. देश अपनी जगह है. इसके बाद हमने उन्हें आश्वासन दिया कि हम लोग मैच का टेलीकास्ट नहीं करेंगे. इसके बाद हमने मैनेजमेंट से बात की और वे भी मान गए. इसके बाद मैच दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट को भी हमने डिलीट कर दिया."

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर फौजी बोले: सेवानिवृत फौजी भले सिंह ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रहे हैं. सेवानिवृत्ति के बाद वीरता पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं. उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि "5 F-16 और एक अवाक्स जहाज, जो चलता फिरता रडार होता है. उसको हम लोगों ने मार गिराया था. इसके अलावा कई प्रकार की बैलेस्टिक क्रूज मिसाइलों को हमने हवा में मार गिराया था. मैं सन सिटी मल्टीप्लेक्स को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं. पूरे प्रबंधन का खासकर प्रबंधक कर्ण यादव का जिन्होंने मैच का लाइव प्रसारण से इनकार कर दिया. "

सेवानिवृत फौजी भले सिंह (Etv Bharat)

'मैच से आने वाली कमाई से पाकिस्तान गोलियां खरीदेगा': भले सिंह ने सवाल किया कि "जो पाकिस्तान ने किया है, क्या उसको भूलना इतना आसान है क्या. इस मैच से आने वाली कमाई से पाकिस्तान गोलियां खरीदेगा. हथियार खरीदेगा. पैसा आपका. गोलियां वो लोग खरीदेंगे. हथियार उनके होंगे. चलने वाला शरीर किसी फौजी का होगा. किसी आम हिन्दुस्तानी का शरीर होगा. आप ही के पैसे से आम हिन्दुस्तानी को मारा जायेगा.आप ही के पैसे से आपके टूरिस्टों को मारा जायेगा."

भले सिंह ने देश की कूटनीति और नीति पर उठाए सवालः भले सिंह ने कहा कि "कितनी बड़ी सोचने वाली बात है. जो कूटनीति और नीति की बात करते हैं कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलना मजबूरी है. इस पर उन्होंने सवाल किया कि जब आप 50 फीसदी टैरिफ के खिलाफ खड़े रह सकते हो. जब आप टिक टॉक को बैन कर, चाइनीज़ लड़ियों का विरोध कर खड़ा हो सकते हो तो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं. पाकिस्तान का मार्केट भी चाइना की तरह नहीं है. आप पाकिस्तानी क्रिकेट को ऑक्सीजन दे रहे हो. जो कूटनीति और रणनीति की बात करते हैं उनको बता देता हूं कि आपके पैसे ही आपको ही मारेंगे. "