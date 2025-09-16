ETV Bharat / state

कुंवारा किला, भानगढ़ और कई ऐतिहासिक किले एक साथ दिखेंगे, अलवर में बन रहा 'वेस्ट टू आर्ट' पार्क

अलवर में 'वेस्ट टू आर्ट' थीम पर पार्क बनने जा रहा है. जानिए क्या होगी इसकी खासियत...

मूसी महारानी की छतरी
मूसी महारानी की छतरी (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2025 at 2:06 PM IST

6 Min Read
अलवर : पर्यटन केन्द्रों एवं ऐतिहासिक किलों की खान के रूप में पहचान बना चुके अलवर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नगर विकास न्यास की ओर से अलवर शहर में नवाचार किया जा रहा है. दिल्ली, ग्वालियर व चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों की तर्ज पर अब अलवर के कम्पनी बाग में दर्शन पार्क विकसित किया जाएगा. इस पार्क की खासियत होगी कि यहां प्रमुख पर्यटन स्थल बाला किला, नीलकंठ महादेव, सिटी पैलेस, सिलीसेढ़ झील आदि की घरों व औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले वेस्ट चीजों से तैयार की जाएगी. दर्शन पार्क बनाने का उददेश्य अलवर शहर में पर्यटन को बढ़ावा देना है. इसके तहत अलवर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की झलक एक ही जगह देखने को मिलेगी.

नगर विकास न्यास की सचिव स्नेहल नाना ने बताया कि अलवर शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. इन्हीं प्रयास के तहत पिछले दिनों यूआईटी ट्रस्ट की हुई मीटिंग में अलवर के कम्पनी बाग में दर्शन पार्क विकसित करने का प्रस्ताव पास किया गया. अलवर में इस पार्क को दिल्ली, ग्वालियर एवं चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में वेस्ट टू आर्ट थीम पर बनाए गए पार्कों की तर्ज पर तैयार किया जाएगा. इसमें अलवर जिले के प्रमुख 7 पर्यटन केन्द्रों के कलात्मक मॉडल तैयार किए जाएंगे.

अलवर में 'वेस्ट टू आर्ट' थीम पर पार्क बनने जा रहा है (ETV Bharat Alwar)

पढे़ं. कुंवारा किला : सीताराम जी मंदिर का है अनोखा इतिहास, कुल देवी के सामने होती थी नरबलि

इन मॉडलों को इस तरह से बनाया जाएगा कि वे असली धरोहरों की तरह दिखाई दें. उन्होंने बताया कि न्यास का प्रयास है कि एक पार्क तैयार किया जाए, जहां पर्यटकों को अलवर जिले की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर एक ही जगह दिखाई दे सके. अलवर में दर्शन पार्क विकसित करने का लाभ यह होगा कि जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बेहतर तरीके से मार्केटिंग हो सकेगी. दर्शन पार्क में बनी प्रमुख धरोहरों के मॉडल देख पर्यटकों में इन ऐतिहासिक स्थलों को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो और वे वहां जाकर इन धरोहरों व पर्यटन स्थलों को निहार सके.

पढे़ं. स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है 'मूसी महारानी की छतरी', अंदर उकेरी गई हैं अनोखी कलाकृतियां

दिखाई देंगी इन पर्यटन केन्द्रों की कलाकृतियां : न्यास सचिव स्नेहल नाना ने बताया कि अलवर में बनने वाले दर्शन पार्क में वेस्ट सामग्री से ऐतिहासिक पर्यटन केन्द्र बाला किला, मूसी महारानी की छतरी, फतेहजंग की गुम्बद, सिटी पैलेस, सिलीसेढ़ झील, नीलकंठ महादेव व भूतिया किले के नाम से विख्यात भानगढ़ किला की आकृतियां तैयार की जाएंगी. इन ऐतिहासिक स्थलों के डिजायन को अंतिम रूप दिया जा चुका है.

कुंवारा किला या बाला किला
कुंवारा किला या बाला किला (ETV Bharat Alwar)

पढे़ं. सिलीसेढ़ झील ने लगाए अलवर के पर्यटन को पंख, अब प्री-वेडिंग फोटोशूट, पार्टी के लिए बनी पहली पसंद

अलवर के कम्पनी बाग में बनेगा दर्शन पार्क : दर्शन पार्क प्रोजेक्ट को मूर्तरूप देने के लिए शहर के हृदयस्थल कम्पनी बाग को चुना गया है. कम्पनी बाग शहर के बीचों-बीच होने के कारण यहां आसानी से पर्यटक और स्थानीय लोग पहुंच सकते हैं. प्रकृति मित्र संघ के निदेशक लोकेश खंडेलवाल ने बताया कि यहां ऐतिहासिक स्थलों के मॉडल एक साथ देखने से लोगों में अलवर की सांस्कृतिक धरोहरों को समझने और जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी.

पढे़ं. सिलीसेढ़ झील बुझाएगी अलवर की प्यास, 35 नए नलकूपों से होगी सप्लाई, रोज मिलेगा 125 लाख लीटर अतिरिक्त पानी

प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की संक्षिप्त जानकारी :

बाला किला : यह किला अलवर शहर से करीब 10 किलो मीटर दूरी पर अरावली की हरी भरी वादियों में स्थित है. इस किले को कुंवारे किले के नाम भी जाना जाता है. इसका कारण है कि इस किले पर कभी युद्ध नहीं लड़ा गया. ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह किला महत्वपूर्ण है, यहां मुगल शासक बाबर एवं जहांगीर भी एक रात गुजार चुके हैं.

नीलकंठ महादेव मंदिर : टाइगर रिजर्व सरिस्का के जंगल में नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित हैं. इस प्राचानी मंदिर की स्थापना पांडव काल में कराई गई. पांडवों के अज्ञातवास के दौरान यहां नीलम से निर्मित शिवलिंग की स्थापना की गई. इतिहासकारों के अनुसार इस प्राचीन मंदिर पर विदेशी आक्रांताओं ने हमला इसे नष्ट करने का प्रयास किया था, जिसके प्रमाण आज भी मंदिर परिसर में दिखाई पड़ते हैं.

सिटी पैलेस : अलवर के पूर्व शासक बख्तावर सिंह ने 1793 में सिटी पैलेस का निर्माण कराया. इस ऐतिहासिक इमारत को विनय विलास के नाम से भी जाना जाता है. रियासतकाल में इसी ऐतिहासिक पैलेस में पूर्व महाराजा अपनी प्रजा के साथ होली व दीपावली आदि त्योहार मनाते थे. वर्तमान में इसी परिसर में राजस्थान का दूसरा बड़ा संग्रहालय भी मौजूद है.

मूसी महारानी की छतरी : स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है यह ऐतिहासिक इमारत. अलवर के पूर्व राजसी महल परिसर के पास सफेद व लाल संगमरमर से निर्मित इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण 1815 में पूर्व महाराजा विनय सिंह ने महाराजा बख्तावर सिंह व रानी मूसी के नाम पर कराया. इसे 80 खंभों की छतरी भी कहा जाता है. इसका कारण है कि यह छतरी 80 खंभों पर टिकी है.

फतेहजंग की गुम्बद : अलवर में रेलवे स्टेशन के पास फतेहजंग की गुम्बद एक मकबरानुमा ऐतिहासिक स्थल है. इसका निर्माण 1647 में कराया गया. इस इमारत की खासियत है कि यहां दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं. साथ ही पहली मंजिल पर देवनागरी भाषा में इसका इतिहास लिखा गया है.

सिलीसेढ़ झील : अलवर शहर के करीब 15 किलोमीटर दूरी पर यह प्राकृतिक झील है. इस झील की खासियत है कि यह अरावली की वादियों के बीच सौंदर्यता लिए हुए हैं. सिलीसेढ़ झील अलवर जिला ही नहीं, बल्कि एनसीआर की एकमात्र झील है, जहां पर्यटकों को बोटिंग की सुविधा मिलती है. इस झील का निर्माण पूर्व महाराजा विनय सिंह ने 1845 में कराया था.

भानगढ़ किला : अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास स्थित भानगढ़ किला एशिया का होंटेड हाउस के नाम से जाना जाता है. इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण पूर्व राजा भगवंत दास ने कराया था. यह प्राचीन किला राजपूत व मुगल स्थापत्य शैली का अनूठा मिश्रण है. इस किले की खासियत है कि रात के समय किसी को रुकने की अनुमति नहीं दी जाती.

