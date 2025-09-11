ETV Bharat / state

मुजफ्फरपुर में दो साल से नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण कर रहा था वार्ड पार्षद, FIR दर्ज

मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग से यौन शोषण की घटना सामने आई. उसको धोखा उस जनप्रतिनिधि ने दिया जिसके पास वह भरोसे से आई थी-

Etv Bharat
नाबालिग के साथ दो साल से यौन शोषण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 11, 2025 at 5:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में झकझोर देने वाली घटना सामने आई. यहां एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया. अहियापुर थाना क्षेत्र की एक 15 वर्षीय बच्ची का बचपन दर्द और खामोशी में बीता. माता-पिता की मौत के बाद जब उसे सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तभी उसके साथ धोखा हुआ. मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के दौरान उसका संपर्क उस इंसान से हुआ जिसने मदद का झांसा देकर उसकी मासूमियत को रौंद डाला.

झांसे में लेकर हुआ पीड़िता से छल : किशोरी ने पुलिस को बताया कि समाज कल्याण विभाग से लाभ दिलवाने का झांसा देकर उसका शोषण किया गया. यह सिलसिला दो साल तक चला. मासूम पर लगातार दबाव बनाया जाता रहा और धमकी दी जाती रही कि अगर किसी से कुछ कहा तो उसका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा.

साहस जुटाकर पुलिस से की शिकायत : लंबे समय तक सहम और डर में जीने के बाद बच्ची ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और सच्चाई बयां कर दी. शनिवार को परिजनों के साथ अहियापुर थाना पहुंचकर उसने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पिछले दो सालों से उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसने शिकायत में सबकुछ बयां कर दिया.

मुजफ्फरपुर में यौन शोषण केस : पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया और कोर्ट में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की. थानेदार ने मामले की जांच की जिम्मेदारी महिला पुलिस अधिकारी को सौंपी है. फरार आरोपी वार्ड पार्षद को पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.

'पीड़िता को इंसाफ दिलाना पुलिस की प्राथमिकता' : पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपी फरार है लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. अधिकारियों का दावा है कि पीड़िता को इंसाफ दिलाना ही उनकी प्राथमिकता है.

इंसाफ की उम्मीद में पीड़िता : मां-बाप का साया खो चुकी इस बच्ची ने बहुत झेल लिया. अब उसकी आंखों में सिर्फ एक उम्मीद है — न्याय. समाज और कानून से उसे भरोसा है कि उसके घाव भले न भरें, लेकिन दोषियों को सजा जरूर मिलेगी.

''9 सितंबर को अहियापुर थाना में एक आवेदन प्राप्त हुआ था. पीड़ित नाबालिक छात्रा के नाना के द्वारा एक आवेदन दिया गया है. जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी नातिन जब स्कूल जा रही थी, तब गाड़ी में बैठाकर एक घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इस संदर्भ में नामजद FIR दर्ज की गई है. घटना का आरोपी वार्ड सदस्य है उसके साथ इस अपराध में सहकर्मी महिला भी शामिल है. इन दिनों पर FIR दर्ज किया गया. पीड़ित नाबालिक लड़की का बयान दर्ज कर लिया गया और मेडिकल जांच भी करवाया गया है.'' -विनता सिन्हा, डीएसपी 2

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

CHILD SAFETY BIHARमुजफ्फरपुर में यौन शोषण केसनाबालिग लड़की के साथ यौन शोषणMOLESTATION WITH MINOR GIRLMUZAFFARPUR MINOR GIRL MOLESTATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार के 5 दिन वाले मुख्यमंत्री की कहानी, जिनकी कद-काठी के सामने अभिनेता भी थे फेल, चर्चा विधानसभा चुनाव की

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

Explainer: प्रशांत किशोर ने अपने लिए क्यों चुनी ब्राह्मण बहुल करगहर सीट?

क्या AAP का होगा बिहार, 243 सीटों पर क्या है प्लान? प्रत्येक विधानसभा को लेकर मैनिफेस्टो की तैयारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.