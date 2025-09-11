ETV Bharat / state

मुजफ्फरपुर में दो साल से नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण कर रहा था वार्ड पार्षद, FIR दर्ज

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में झकझोर देने वाली घटना सामने आई. यहां एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया. अहियापुर थाना क्षेत्र की एक 15 वर्षीय बच्ची का बचपन दर्द और खामोशी में बीता. माता-पिता की मौत के बाद जब उसे सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तभी उसके साथ धोखा हुआ. मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के दौरान उसका संपर्क उस इंसान से हुआ जिसने मदद का झांसा देकर उसकी मासूमियत को रौंद डाला.

झांसे में लेकर हुआ पीड़िता से छल : किशोरी ने पुलिस को बताया कि समाज कल्याण विभाग से लाभ दिलवाने का झांसा देकर उसका शोषण किया गया. यह सिलसिला दो साल तक चला. मासूम पर लगातार दबाव बनाया जाता रहा और धमकी दी जाती रही कि अगर किसी से कुछ कहा तो उसका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा.

साहस जुटाकर पुलिस से की शिकायत : लंबे समय तक सहम और डर में जीने के बाद बच्ची ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और सच्चाई बयां कर दी. शनिवार को परिजनों के साथ अहियापुर थाना पहुंचकर उसने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पिछले दो सालों से उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसने शिकायत में सबकुछ बयां कर दिया.

मुजफ्फरपुर में यौन शोषण केस : पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया और कोर्ट में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की. थानेदार ने मामले की जांच की जिम्मेदारी महिला पुलिस अधिकारी को सौंपी है. फरार आरोपी वार्ड पार्षद को पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.