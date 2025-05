ETV Bharat / state

पकड़ा जाएगा मरीज का पैर कुतरने वाला 'चूहा', NMCH का वार्ड ब्वॉय सस्पेंड - RATS BIT OFF FOUR TOES OF PATIENT

मरीज के पैर की 4 उंगलियां चूहों ने कुतर डाली ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 21, 2025 at 10:22 AM IST 4 Min Read