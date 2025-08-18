ETV Bharat / state

बनारस में वक्फ संपत्तियों की होगी जांच; नगर निगम ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, दो हफ्ते का लगेगा समय - WAQF PROPERTY IN BANARAS

निगम की बैठक में फैसला, एक हफ्ते तैयार होगी रूपरेखा, अल्पसंख्यक विभाग से मांगी जाएगी सूची.

बनारस में वक्फ संपत्तियों की होगी जांच
बनारस में वक्फ संपत्तियों की होगी जांच (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 9:02 AM IST

वाराणसी: पिछले दिनों वाराणसी में अल्पसंख्यक विभाग की वक्फ की संपत्ति को लेकर रिपोर्ट में जो बातें सामने आई थीं, उसके बाद काफी हड़कंप मचा था. नगर निगम ने भी वक्फ संपत्तियों के मालिकाना हक की जांच की तैयारी कर रखी थी. जांच के इस प्रस्ताव पर मिनी सदन की मुहर लग गई है. एक दिन पहले ही महापौर अशोक तिवारी ने निर्देश दिया है कि नगर निगम जांच के रूपरेखा अगले 7 दिनों के अंदर तैयार कर ले. साथ ही अगले दो हफ्ते में रिपोर्ट दे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि नगर निगम के अधीन वक्फ की कितनी संपत्तियां हैं और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है.

नगर निगम की बैठक में फैसला.
नगर निगम की बैठक में फैसला. (Photo Credit; ETV Bharat)

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से ली जाएगी सूची: इस बारे में मेयर अशोक तिवारी ने बताया कि नगर निगम की संपत्तियों पर वक्फ के मालिकाना हक की जांच करने का फैसला रविवार को हुई मिनी सदन की बैठक में लिया गया है. नगर आयुक्त अक्षत वर्मा को अगली कार्यकारिणी की बैठक में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है. बैठक में पार्षद बृजेशचंद्र श्रीवास्तव ने शहर में विस क्षेत्रवार और वार्डवार वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों की जानकारी मांगी थी. जिसके बाद तय हुआ कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से सूची लेकर निगम प्रशासन दो सप्ताह में रिपोर्ट तैयार करेगा. बता दें कि जनवरी में अल्पसंख्यक विभाग ने रिपोर्ट दी थी कि 406 संपत्तियां सरकारी जमीन पर हैं. इसके अलावा जिले में वक्फ बोर्ड की कुल 1635 संपत्तियां हैं.

बैठक में ये मुद्दे भी उठे: महापौर ने कूड़ा गाड़ियों पर कचरे को बिना ढंके ले जाने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एसके चौधरी से नाराजगी जताई. पार्षद श्रवण कुमार गुप्ता ने कहा कि जनवरी 2014 में भेजे प्रश्नों को पूछने का मौका डेढ़ साल बाद मिल रहा है. प्रश्नकाल में पुराने प्रश्नों के लिए अलग बैठक बुलाई जाए. पार्षद अक्षयवर सिंह ने दयाल टावर के पास गोवाबाई (36 बिस्वा में) तालाब पाटने की शिकायत की. कुछ देर बाद नायब तहसीलदार शेषनाथ यादव मौके पर पहुंचे, शाम को निगम ने तालाब पाटने से रोकने को भेलूपुर पुलिस को पत्र लिखा. उपसभापति नरसिंह दास ने कहा कि वरुणा किनारे सफाई व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए. सीवर समस्या भी इस क्षेत्र में गंभीर है. पार्षद सुशील गुप्ता ने कहा कि जलकल विभाग के नौ जेई में छह महिलाएं हैं. सीवर, पाइप लाइन मरम्मत देर रात में होती हैं, जिससे महिला जेई मौके पर नहीं पहुंच पातीं. ऐसे में कार्य गुणवत्तायुक्त नहीं होते हैं.

जन्म-मृत्यु पंजीकरण में देरी पर चिंता: महापौर ने कहा कि अगले माह निगम के नए भवन के प्रोजेक्ट का शिलान्यास कराने की तैयारी है. संभव है कि सितंबर 2025 में शिलान्यास हो जाए. पार्षदों ने इस घोषणा का स्वागत किया. सपा पार्षद दल नेता हारुन अंसारी ने कहा कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण में देरी गंभीर चिंता की बात है. कहा कि हजारों अभिभावक पंजीकरण के लिए जोनल कार्यालयों, निगम मुख्यालय और एसडीएम सदर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं. सचेतक राजकपूर चौधरी ने कहा कि निवास प्रमाण पत्र के लिए हजारों लोग तहसील, डीएम कार्यालय दौड़ रहे हैं. डीएम कार्यालय में कहा जाता है कि यदि नगर निगम पत्र जारी करेगा तभी यह बनेगा. निगम प्रशासन को पत्र जारी करना चाहिए. वहीं, जिले में आवारा और छोटे जानवरों की स्थिति को लेकर भी पार्षदों ने चिंता व्यक्त की है. छुट्टा सांड़ और आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान नगर निगम जल्दी इस पर कार्रवाई शुरू करेगा.

