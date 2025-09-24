ETV Bharat / state

गरबा पर वक्फ बोर्ड के फरमान से सियासत गरमाई, कांग्रेस ने बताया टूल किट, भाजपा ने कहा गरबा में सबका स्वागत

गरबा पर वक्फ बोर्ड के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमा गई है.

Politics over Garba
गरबा पर राजनीति (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 5:05 PM IST

रायपुर: वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज के गरबा से मुस्लिमों को दूर रहने की अपील पर राजनीति तेज हो गई है. कांग्रेस ने इसे भाजपा का टूलकिट बताया है, जबकि भाजपा विधायक ने गरबा को आस्था का पर्व बताते हुए सभी को शामिल होने का निमंत्रण दिया.

कांग्रेस का आरोप – भाजपा का टूलकिट है वक्फ बोर्ड: कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि वक्फ बोर्ड भाजपा के टूलकिट की तरह काम कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ऐसा माहौल बनाकर वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है,

Politics over Garba
कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला (ETV Bharat Chhattisgarh)

शुक्ला ने कहा कि गरबा हिंदू संस्कृति का पर्व है और इसमें किसी अन्य धर्म के लोग वैसे भी शामिल नहीं होते. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि न तो कभी हिंदू मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं और न ही किसी मुस्लिम को गरबा में पूजा करते देखा गया है. इसलिए यह विवाद भाजपा का प्रोपेगेंडा है.

Politics over Garba
भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

भाजपा विधायक का पलटवार – गरबा आस्था का पर्व: भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि गरबा देवी मां की आराधना का पर्व है, इसमें सभी को आस्था के साथ शामिल होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सलीम राज वरिष्ठ नेता हैं और उनका बयान किसी विशेष संदर्भ में होगा. मिश्रा ने अपील की कि लोग परिवार सहित गरबा में शामिल हों और मिलजुलकर पर्व मनाएं. उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई-भाई हैं और भारतवासी होने के नाते एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए.

सलीम राज के बयान पर उठे सवाल: भाजपा विधायक ने कहा कि वह खुद सलीम राज से बात करेंगे और पूछेंगे कि यह बयान किस संदर्भ में दिया गया. मिश्रा ने भरोसा जताया कि सलीम राज का आशय विवाद पैदा करना नहीं होगा.

Politics over Garba
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज (ETV Bharat Chhattisgarh)

गरबा पर वक्फ बोर्ड के फरमान से सियासी बवाल: बता दें कि नवरात्रि के दौरान गरबा में मुस्लिम समाज की भागीदारी को लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज का एक बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज मूर्ति पूजा में आस्था नहीं रखता, इसलिए गरबा जैसे धार्मिक आयोजनों से दूरी बनाए रखनी चाहिए., हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई मुस्लिम वेशभूषा और परंपरा का सम्मान करते हुए समिति की अनुमति से गरबा में शामिल होना चाहता है, तो इसमें आपत्ति नहीं होगी.

TAGGED:

WAQF BOARD ON GARBAगरबा पर वक्फ बोर्डGARABA RAIPURPOLITICS OVER GARBA IN CHHATTISGARHPOLITICS OVER GARBA

