वक्फ संशोधन बिल : 3 अक्टूबर को भारत बंद, मुस्लिम संगठनों ने की ये अपील

राजस्थान में भी 3 अक्टूबर को मुस्लिम संगठनों ने अन्य धर्मावलंबियों से भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान और व्यापारिक केंद्र बंद रखने की अपील की है.

Muslim Organizations Appeal
3 अक्टूबर को मुस्लिम संगठनों का भारत बंद (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 2:01 PM IST

3 Min Read
जयपुर: केंद्र सरकार की ओर से संसद में पास किए गए वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले तमाम मुस्लिम संगठन देशभर में इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं. मुस्लिम संगठनों ने इस कानून को वापस लिए जाने तक आंदोलन चलाए रखने की चेतावनी दी है. 3 अक्टूबर को बिल के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है. हालांकि, आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया है.

राजस्थान में भी सक्रिय हुए मुस्लिम संगठन : 3 अक्टूबर को भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर राजस्थान में भी मुस्लिम संगठन सक्रिय हो गए हैं और सभी जिलों में मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ अन्य धर्मावलंबियों से भी बंद को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं. लोगों से अपने प्रतिष्ठान, दुकान और व्यापारिक केंद्र बंद रखने की अपील की गई है. राजस्थान में करीब 20 से ज्यादा मुस्लिम संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है.

मोहम्मद नाजिम ने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Jaipur)

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 तक रहेगा बंद : वहीं, 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बंद रखने की अपील की जा रही है. मुस्लिम बहुल इलाकों में जुम्मे की नमाज के दौरान नमाजियों से बंद को सफल बनाने की अपील की जा रही है. राजस्थान जमात ए इस्लामी हिंद के प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने बताया कि केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो वक्फ संशोधन एक्ट के जरिए मुसलमान की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है और इसके लिए जबरन यह कानून लेकर आई है. जबकि यह कानून संविधान और मुसलमान के मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है.

पढ़ें : अजमेर दरगाह : सरवर चिश्ती बोले- वक्फ बिल एक सांप्रदायिक एजेंडा, सड़कों पर आना होगा

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी वो नहीं है मिली है. उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा तो वो हमारे हक में आएगा, लेकिन हम अभी चुप बैठने वाले नहीं हैं और लगातार सरकार के फैसलों की आलोचना करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि हमने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी और पहले पखवाड़े में भी हमने धरना-प्रदर्शन, प्रदेश स्तरीय रैलियां की थीं और ब्लैकआउट जैसे कार्यक्रम किए थे. अब दूसरे चरण में हम भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं. राजस्थान में भी सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है. मुस्लिम संगठनों के साथ-साथ अन्य धर्म के लोगों से भी बंद को सफल बनाने की अपील की गई है.

शांतिपूर्ण रहेगा बंद : मोहम्मद नाजिम ने कहा कि हमने शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया है और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि बंद को बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा. ऐसा कोई काम नहीं किया जाए, जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो और प्रशासन को भी परेशानी का सामना करना पड़े. इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से हम भारत बंद करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे.

भारत बंध के आह्वान के चलते पुलिस भी अलर्ट : इधर भारत बंद के आह्वान के चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है. सोशल मीडिया पर प्रचारित होने वाले संदेशों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है. 3 अक्टूबर को पुलिस के तगड़े बंदोबस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं.

TAGGED:

BHARAT BAND ON 3RD OCTOBERWAQF LAW 2025PROTEST IN JAIPURमुस्लिम संगठनों का भारत बंदWAQF AMENDMENT BILL 2025

