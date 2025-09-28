ETV Bharat / state

वक्फ संशोधन बिल : 3 अक्टूबर को भारत बंद, मुस्लिम संगठनों ने की ये अपील

3 अक्टूबर को मुस्लिम संगठनों का भारत बंद ( ETV Bharat File Photo )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 28, 2025 at 2:01 PM IST 3 Min Read

जयपुर: केंद्र सरकार की ओर से संसद में पास किए गए वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले तमाम मुस्लिम संगठन देशभर में इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं. मुस्लिम संगठनों ने इस कानून को वापस लिए जाने तक आंदोलन चलाए रखने की चेतावनी दी है. 3 अक्टूबर को बिल के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है. हालांकि, आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया है. राजस्थान में भी सक्रिय हुए मुस्लिम संगठन : 3 अक्टूबर को भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर राजस्थान में भी मुस्लिम संगठन सक्रिय हो गए हैं और सभी जिलों में मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ अन्य धर्मावलंबियों से भी बंद को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं. लोगों से अपने प्रतिष्ठान, दुकान और व्यापारिक केंद्र बंद रखने की अपील की गई है. राजस्थान में करीब 20 से ज्यादा मुस्लिम संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है. मोहम्मद नाजिम ने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Jaipur) सुबह 8 बजे से दोपहर 2 तक रहेगा बंद : वहीं, 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बंद रखने की अपील की जा रही है. मुस्लिम बहुल इलाकों में जुम्मे की नमाज के दौरान नमाजियों से बंद को सफल बनाने की अपील की जा रही है. राजस्थान जमात ए इस्लामी हिंद के प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने बताया कि केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो वक्फ संशोधन एक्ट के जरिए मुसलमान की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है और इसके लिए जबरन यह कानून लेकर आई है. जबकि यह कानून संविधान और मुसलमान के मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है.