ETV Bharat / state

टोडाभीम डबल मर्डर मामले में वांछित दीपक गुर्जर गिरफ्तार, पुलिस ने निकाली पैदल परेड

दौसा की मंडावर पुलिस ने डबल मर्डर मामले में वांछित और 35 हजार के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी परेड निकाली.

Police parades the miscreant
पुलिस ने निकाली बदमाश की परेड (ETV Bharat Dausa)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2025 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दौसा: जिले की मंडावर पुलिस ने सोमवार को टोडाभीम डबल मर्डर मामले में वांछित और इनामी आरोपी दीपक गुर्जर को गिरफ्तार किया. इसके साथ ही पुलिस ने हाथों में हथकड़ी पहने दीपक की परेड भी करवाई. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देशी कट्टा मय कारतूस के बरामद किया है.

डबल मर्डर मामले में है आरोपी: महुआ डीएसपी मनोहर लाल मीना ने बताया कि शहदपुर, महुआ निवासी दीपक गुर्जर (24) पुत्र लखन सिंह के मंडावर इलाके में घूमने की सूचना मिली थी. पुलिस ने 'ऑपरेशन दीपक' शुरू किया और योजनाबद्ध तरीके से उसे दबोच लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मंडावर की गलियों में बाकायदा उसकी पैदल परेड करवाई. करौली जिले के टोडाभीम थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर केस में यह मुख्य आरोपी है. वारदात के बाद से फरार चल रहे दीपक पर भरतपुर आईजी की ओर से 35 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था. डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने कांस्टेबल बने सिंह पर जान से मारने की नियत से कट्टा तान दिया था. लेकिन पुलिसकर्मियों ने बहादुरी का परिचय दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पढ़ें: युवती पर चाकू से हमला करने वाले युवक की पुलिस ने बाजार में निकाली परेड

प्रदेश के विभिन्न थानों में 16 मामले दर्ज: पुलिस ने दीपक को हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है. दीपक के खिलाफ प्रदेश के कई थानों में पहले से 16 गंभीर मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या, लूट, मारपीट और अवैध हथियार रखने जैसे मामले शामिल हैं. डीएसपी मीना ने बताया कि इस बदमाश की परेड से जनता को भरोसा मिलेगा और बदमाशों में खौफ बैठेगा. पुलिस आरोपी दीपक से पूछताछ कर रही है. माना जा रहा है कि उसके गैंग और नेटवर्क के कई राज खुल सकते हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

DOUBLE MURDER CASE IN TODABHIMACCUSED IN DOUBLE MURDER CASEACCUSED ARRESTED AND PARADEDटोडाभीम डबल मर्डर केसWANTED MISCREANT ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति इन 3 राशियों को करेंगे मालामाल! करियर-व्यवसाय में तरक्की के योग!

निकाल दी हेकड़ी! संजू को चिढ़ाने चला पाकिस्तानी गेंदबाज, चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने काटा जमकर बवाल

29 सितंबर 2025 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.