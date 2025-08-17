ETV Bharat / state

शाहजहांपुर के वांटेड की कानपुर में हत्या, STF ने चार को गिरफ्तार किया, 'अपनों' की प्लानिंग जान चौंक जाएंगे - SHEKHAR MAURYA MURDER CASE SOLVED

वांटेड शेखर की हत्या के आरोप में वकील कुलदीप दुबे, बड़ा भाई अजीत मौर्या, भांजे अभय और युवराज को गिरफ्तार किया गया है.

STF ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
STF ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 8:50 PM IST

Updated : August 17, 2025 at 9:04 PM IST

लखनऊ : यूपी STF ने शाहजहांपुर के 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश शेखर मौर्या उर्फ अभिषेक मौर्या की हत्या उसके अपनों ने ही की थी. STF ने चार आरोपियों को कानपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपियों में एक शेखर का बड़ा भाई और दो भांजे भी हैं. रविवार को STF ने मामले का खुलासा किया. आरोपी मौत की जानकारी किसी को न हो, इसके लिए शेखर की पत्नी से टेलीग्राम पर नई आईडी बनाकर बात कर रहे थे.

यूपी STF के डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह ने बताया, बदमाश शेखर मौर्या हत्या मामले में वांटेड था. शेखर की पत्नी शालू ने सोशल मीडिया पर अज्ञात शव का एक फोटो देखा, हाथ पर गुदे टैटू से उसे शक हुआ कि शव उसके पति का है. इसके बाद शालू ने थाना अरमापुर, कानपुर में केस दर्ज कराया.

मंगलवार को कानपुर से पकड़े गए सभी : डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह ने बताया, शेखर को पुलिस काफी दिनों से खोज रही थी, उसकी हत्या की जानकारी मिलने पर जांच पड़ताल तेज कर दी गई. मुखबिर से सूचना मिली की शेखर के हत्यारोपी कानपुर में छिपे हैं. इसपर STF की टीम ने 16 अगस्त (मंगलवार) को कल्याणपुर, गंगा इन्क्लेव कानपुर से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपियों की पहचान चांदा सुलतानपुर के रहने वाले कुलदीप दुबे, कानपुर के धामीखेड़ा के अभय कुशवाहा और युवराज कुशवाहा, शाहजहांपुर सिंजई के अजीत मौर्या के रूप में हुई. कुलदीप दुबे शेखर मौर्या का वकील है, जबकि अभय और युवराज भांजे हैं. अजीत मौर्या शेखर का बड़ा भाई है.

हाथ पर गुदा टैटू देखकर पत्नी ने की थी पहचान.
हाथ पर गुदा टैटू देखकर पत्नी ने की थी पहचान. (Photo Credit; ETV Bharat)

वकील ने पैरवी के लिए मांगे थे 10 लाख रुपये : पूछताछ में आरोपियों ने बताया, 3 दिसंबर 2024 को अभिषेक उर्फ शेखर मौर्या की बहन रिंकेश के कहने पर दूसरी बहन सीमा के घर कानपुर आया था. शेखर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज था और वह फरार चल रहा था. इस कारण शेखर को वकील कुलदीप दूबे के घर पर रूकवा दिया गया.

कुलदीप दूबे ने शेखर मौर्या से हत्या के केस में पैरवी के लिए 10 लाख रुपये की डिमांड की. शेखर की बहन रिंकेश, भांजी ज्योति और बड़ा भाई अजीत मौर्या ने पत्नी शालू पर जेवर बेचने का दबाव बनाया. शालू ने जेवर बेचकर 10 लाख रुपये की व्यवस्था की. इस बीच शेखर मौर्या अपनी पत्नी शालू से लगातार कुलदीप की टेलीग्राम आईडी से फोन पर बात की जा रही थी.

बहन ने शेखर की पत्नी से मांगे 15 लाख रुपये : शेखर मौर्या ने भी अपनी पत्नी से रुपये की व्यवस्था करने के लिए कहा था. लेकिन बहन सीमा (अभय और युवराज की मां) ने अभिषेक से 15 लाख रुपये लगने की बात कही. इसी बीच कुलदीप दूबे की गर्ल फ्रेंड को शेखर परेशान करने लगा, जिस पर वकील कुलदीप ने शेखर की हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद कुलदीप ने अभय और युवराज को बताया कि शेखर मौर्या की मौत हो गयी है. लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा.

कुलदीप ने बताया कि शेखर पुलिस में वांटेड है, उसपर इनाम घोषित है. यदि पुलिस को हत्या की बात पता चलेगी तो हम लोग भी जेल चले जायेंगे. इस बात पर सभी ने मिलकर शेखर मौर्या की लाश को पनकी नहर में फेंक दिया. इसके बाद ज्योति ने 16 दिसंबर 2024 को शेखर मौर्या की पत्नी शालू से मुकदमे की पैरवी के लिए 10 लाख रुपये ले लिए. ज्योति ने पूरा पैसा अजीत मौर्या को दे दिया. इस पैसे से अजीत ने अपना घर बनवा लिया.

पिता पर दबाव बनाकर प्रापर्टी अपने नाम कराई : जनवरी, 2025 में रिंकेश, ज्योति, सीमा और अजीत ने अपने बीमार पिता पर दबाव बनाकर वसीयत में सारी संपत्ति अजीत के नाम पर करवा दी. इस बीच शेखर मौर्या की मौत की जानकारी किसी को न हो, इसके लिए कुलदीप दुबे कई दिनों तक शेखर मौर्या की पत्नी से नई टेलीग्राम आईडी बनाकर बात करता रहा.

