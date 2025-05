ETV Bharat / state

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अशोक विहार डकैती-हत्या कांड का वांटेड आरोपी किया गिरफ्तार - ASHOK VIHAR ROBBERY MURDER CASE

अशोक विहार डकैती-हत्या कांड का वांटेड आरोपी गिरफ्तार ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 21, 2025 at 2:49 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 2:55 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अशोक विहार इलाके में हुई डकैती और हत्या के सनसनीखेज मामले में वांछित चल रहे कुख्यात अपराधी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी मनोज़ उर्फ रॉकी के रूप में हुई है. डीसीपी हर्ष इंदोरा ने बताया की दिनांक 25 फरवरी 2025 को थाना अशोक विहार इलाके में एक व्यक्ति से 16.5 लाख रुपये की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वारदात के दौरान बदमाशों ने देसी कट्टे से फायरिंग कर पीड़ित को छाती पर गोली मारी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. इस मामले में थाना अशोक विहार में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गयी. स्थानीय पुलिस द्वारा की गई जांच में मौके से सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें 6-7 संदिग्धों की पहचान हुई. आगे की जांच में यह सामने आया कि आरोपी मनोज उर्फ रॉकी ने इस वारदात में प्रयुक्त हथियार अपने साथी फैयाज़ उर्फ एलन को मुहैया कराए थे. हत्या और डकैती के बाद फरार हुआ था आरोपी: घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था और लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. पुलिस के पास उसका कोई स्थायी पता नहीं था और वह फर्जी सिम कार्ड के जरिए संपर्क बनाए रखता था. क्राइम ब्रांच की टीम को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी गाजियाबाद में छिपा हुआ है. टीम में शामिल इंस्पेक्टर कश्मीरी लाल, एसआई लायक अली, रंधावा यादव, एचसी राधेश्याम, महिला एचसी रूबी और कांस्टेबल मनजीत व मनीष ने एसीपी भगवती प्रसाद के मार्गदर्शन में गहन तकनीकी विश्लेषण और खुफिया जानकारी के आधार पर 15 मई 2025 को गाजियाबाद में छापा मारा और आरोपी मनोज उर्फ रॉकी को गिरफ्तार किया.

Last Updated : May 21, 2025 at 2:55 PM IST