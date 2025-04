ETV Bharat / state

फिर से देना चाहते हैं 10वीं की परीक्षा, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन देगा आपको मौका - WANT TO GIVE 10TH EXAM AGAIN

प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन देगा आपको मौका ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : April 29, 2025 at 5:45 PM IST | Updated : April 29, 2025 at 5:54 PM IST 3 Min Read

सरगुजा: किसी भी वजह से अगर आप 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है. आप फिर से परीक्षा देना चाहते हैं तो बस अपनी पढ़ाई चालू कर दें. फिर से परीक्षा में बैठने के लिए उम्र की कोई बाधा महिलाओं के लिए नहीं है. इस सुविधा का लाभ 14 साल से अधिक उम्र की बेटियां भी उठा सकती हैं. अपने जीवन में दोबारा से पढ़ाई शुरु करने का ये सुनहरा मौका है. परीक्षा देकर आप आगे का अपना भविष्य सुधार सकती हैं. फिर से देना चाहते हैं 10वीं की परीक्षा: दरअसल, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन नामक संस्था ’रिमोट सेकंड चांस’ प्रोग्राम चला रही है. इसके तहत छत्तीसगढ़ की किशोरी बालिकाओं और महिलाओं को ओपन बोर्ड के माध्यम से कक्षा दसवीं की तैयारी का एक अवसर दिया रहा है. यह कार्यक्रम उन महिलाओं और किशोरियों के लिए है, जो किसी कारण से औपचारिक शिक्षा से दूर हो गईं हैं. प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन: प्रथम संस्था एक समाजसेवी संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में सालों से काम कर रही है. संस्था किशोरी बालिकाओं और महिलाओं को दसवीं की परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त ऑनलाइन प्रशिक्षण सहित, प्रतिभागियों को बुनियादी शिक्षा से लेकर मुख्य विषयों की जानकारी देती है. संस्था की कोशिश होती है कि परीक्षार्थी अपनी मेहनत की बदौलत ओपन बोर्ड की परीक्षा सफलता पूर्वक पास कर सके.

Last Updated : April 29, 2025 at 5:54 PM IST