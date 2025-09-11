ETV Bharat / state

आदिवासी महिला का दर्द! अस्पताल के बाहर प्रसव, बच्चे को CWC ने कब्जे में लिया, पति ने भी मुंह फेरा

खूंटी: जिले की महिला नौ महीने पहले कोडरमा अस्पताल के बाहर एक बच्चे को जन्म दी. अस्पताल में महिला का इलाज चला और बच्चे को सेल्टर होम भेज दिया गया, क्योंकि महिला विक्षिप्त थी. महिला को महीनों बाद याद आया कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था. इसके बाद प्रशासन ने मां-बच्चे को मिला दिया और उसका पता लगाकर खूंटी भेज दिया गया. लेकिन उसका पति उसे अपनाने को तैयार नहीं हुआ. अब फिर से महिला को नारी निकेतन और बच्चे को स्पेशल एडॉप्शन सेंटर भेज दिया गया. आदिवासी महिला के पहले से तीन बच्चे हैं और यह नवजात उसका चौथी संतान है.

खूंटी से भटकी महिला पहुंची थी कोडरमा

दरअसल, कोडरमा सदर अस्पताल के बाहर एक विक्षिप्त महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था. अस्पताल कर्मियों ने महिला को अस्पताल में एडमिट किया और बच्चे का इलाज शुरू हुआ. यह घटना अक्टूबर 2024 की बताई जा रही है. अस्पताल प्रबंधन ने जब महिला की जांच की तो पता चला कि वह विक्षिप्त है. इसके बाद उसे रिनपास भेज दिया गया. जहां महिला का इलाज शुरू हुआ. इस बीच कई महीनों बाद उसे याद आया कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है.

जानकारी देते बाल संरक्षण पदाधिकारी (ETV BHARAT)

जिसके बाद रिनपास और कोडरमा प्रशासन ने मां को बच्चे से मिला दिया और महिला के बयान के अनुसार उसने अपना पता खूंटी जिले के रनिया प्रखंड अंतर्गत खटंगा बताया. इसके तहत, कोडरमा प्रशासन ने खूंटी प्रशासन से पते की पुष्टि कर महिला को उसके परिवार को सौंपने का अनुरोध किया.