आदिवासी महिला का दर्द! अस्पताल के बाहर प्रसव, बच्चे को CWC ने कब्जे में लिया, पति ने भी मुंह फेरा

प्रशासन ने महिला को उसके परिवार से मिलाने के लिए खूंटी पहुंची. लेकिन उसके पति ने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया.

wandering-tribal-woman-from-khunti-reached-koderma
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2025 at 11:17 AM IST

खूंटी: जिले की महिला नौ महीने पहले कोडरमा अस्पताल के बाहर एक बच्चे को जन्म दी. अस्पताल में महिला का इलाज चला और बच्चे को सेल्टर होम भेज दिया गया, क्योंकि महिला विक्षिप्त थी. महिला को महीनों बाद याद आया कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था. इसके बाद प्रशासन ने मां-बच्चे को मिला दिया और उसका पता लगाकर खूंटी भेज दिया गया. लेकिन उसका पति उसे अपनाने को तैयार नहीं हुआ. अब फिर से महिला को नारी निकेतन और बच्चे को स्पेशल एडॉप्शन सेंटर भेज दिया गया. आदिवासी महिला के पहले से तीन बच्चे हैं और यह नवजात उसका चौथी संतान है.

खूंटी से भटकी महिला पहुंची थी कोडरमा

दरअसल, कोडरमा सदर अस्पताल के बाहर एक विक्षिप्त महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था. अस्पताल कर्मियों ने महिला को अस्पताल में एडमिट किया और बच्चे का इलाज शुरू हुआ. यह घटना अक्टूबर 2024 की बताई जा रही है. अस्पताल प्रबंधन ने जब महिला की जांच की तो पता चला कि वह विक्षिप्त है. इसके बाद उसे रिनपास भेज दिया गया. जहां महिला का इलाज शुरू हुआ. इस बीच कई महीनों बाद उसे याद आया कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है.

जानकारी देते बाल संरक्षण पदाधिकारी (ETV BHARAT)

जिसके बाद रिनपास और कोडरमा प्रशासन ने मां को बच्चे से मिला दिया और महिला के बयान के अनुसार उसने अपना पता खूंटी जिले के रनिया प्रखंड अंतर्गत खटंगा बताया. इसके तहत, कोडरमा प्रशासन ने खूंटी प्रशासन से पते की पुष्टि कर महिला को उसके परिवार को सौंपने का अनुरोध किया.

पति ने महिला को अपनाने से किया इनकार

कोडरमा और खूंटी बाल कल्याण समिति ने रनिया जाकर महिला के पते का सत्यापन कराया. जांच में पता चला कि महिला का पूर्व से तीन बच्चे हैं. टीम ने महिला के पति से आग्रह किया कि वे अपनी पत्नी एवं बच्चे को ले जाए. लेकिन पति अपनी पत्नी को लेने नही पहुंचा. यह देख समिति ने महिला को नारी निकेतन और बच्चे को स्पेशल एडॉप्शन सेंटर भेज दिया. बताया जा रहा है कि महिला का पति मजदूरी करता है. उसके पहले से तीन बच्चे होने और विक्षिप्त होने के कारण उसे अपनाना नहीं चाहता है. हालांकि बाल कल्याण समिति की टीम उसके पति एवं उसके परिजनों को जागरूक करते हुए उसे अपने साथ ले जाने का आग्रह कर रही है.

कोडरमा प्रशासन ने महिला के गृह सत्यापन का आग्रह किया था. गृह सत्यापन के बाद टीम कोडरमा भेजा गया. जिसमें पता चला कि विक्षिप्त महिला का एक नवजात बच्चा भी है. पता सत्यापन के बाद कोडरमा और खूंटी की टीम गांव जाकर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें बाल कल्याण समिति आकर महिला एवं बच्चे को ले जाने का आग्रह किया. लेकिन महिला के पति नहीं आया. फिलहाल समिति ने महिला को नारी निकेतन और बच्चे को स्पेशल एडॉप्शन सेंटर में रखा है. समाज कल्याण पदाधिकारी के निर्देशानुसार महिला को अस्थायी रूप से आवास उपलब्ध करा दिया गया है. परिजनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है- अल्ताफ खान, बाल संरक्षण पदाधिकारी

