करनाल में शहीद विनय नरवाल को श्रद्धांजलि, सेंट कबीर स्कूल में 'वीरता की दीवार' का उद्घाटन, देशभक्ति की अनूठी मिसाल
करनाल में शहीद विनय नरवाल को समर्पित 'वॉल ऑफ वेलर' का उद्घाटन हुआ. बच्चों को देशभक्ति से जोड़ने की अनूठी पहल बनी प्रेरणा स्रोत.
Published : September 23, 2025 at 3:05 PM IST
करनाल: हरियाणा के करनाल सेंट कबीर पब्लिक स्कूल में 'Wall of Valour' यानी वीरता की दीवार का उद्घाटन किया गया. यह दीवार करनाल के वीर सपूत और भारतीय नौसेना के शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को समर्पित है. विनय नरवाल ने पहलगाम आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति दी थी. विनय अपनी पत्नी के साथ वहां घूमने गए थे, तभी आतंकियों ने हमला किया और वह शहीद हो गए. उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. आज उसी शौर्य को सलाम करते हुए यह दीवार तैयार की गई है.
जहां पले-बढ़े वहीं मिली अमरता की पहचान: जिस स्कूल से विनय नरवाल ने अपनी शिक्षा पाई, उसी स्कूल में आज उनकी वीरता को अमर बना दिया गया. Wall of Valour में विनय की तस्वीरें, भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स से जुड़ी झलकियां, उनकी नेवी की ड्रेस और कैप प्रदर्शित की गई हैं. इसका उद्देश्य बच्चों को प्रेरित करना है ताकि वे देशभक्ति से ओतप्रोत होकर आगे बढ़ें और देश की सेवा का संकल्प लें. स्कूल ने यह प्रदर्शनी लगाकर एक ऐसी शुरुआत की है, जो आने वाले समय में हजारों छात्रों को प्रेरणा देती रहेगी. यह दीवार आने वाले समय में युवाओं में रक्षा सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी.
परिवार की भावुकता, समाज का गर्व: इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, विनय नरवाल के माता-पिता, बहन और दादा उपस्थित रहे. सभी ने विनय की यादों को साझा किया और उनके जीवन से जुड़ी बातें बताईं. परिवार भावुक था लेकिन गर्व से भरा हुआ भी. सभी ने माना कि विनय की शहादत ना केवल उनके लिए, बल्कि पूरे करनाल और देश के लिए गौरव की बात है. स्कूल प्रशासन की इस पहल को सभी ने सराहा और इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया. विनय के बचपन की यादें भी साझा की गईं, जो इस दिन को और खास बना गईं.
हर किसी को शहीद विनय नरवाल पर गर्व: विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा "हमारे वीर सपूत विनय नरवाल की पहलगाम आतंकी हमले में निर्मम हत्या की गई थी. उनके बलिदान को हम कभी भुला नहीं पाएंगे. हमारी सेना ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया. इसके लिए मैं भारतीय सेना का धन्यावाद करता हूं. हमें अपनी सेना पर गर्व है. आज करनाल के Saint Kabir Public School में बेहतर प्रदर्शनी लगाई गई है. ये युवाओं को आगे बढ़ने और देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगी."
पिता की उम्मीदें, बच्चों की प्रेरणा: शहीद विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने कहा कि "शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में यह एक अनूठी और प्रेरणादायक पहल है. वॉल ऑफ वेलर और प्रदर्शनी ने बच्चों के मन में देशभक्ति का बीज बोया है. वर्दी के प्रति बच्चों में झुकाव देखने को मिला है. आने वाले समय में करनाल से और भी युवा देश की रक्षा में आगे आएंगे. स्कूल प्रशासन पिछले एक महीने से इस कार्यक्रम के लिए सक्रिय था और हर जरूरी सामग्री के लिए उन्होंने संपर्क बनाए रखा." राजेश नरवाल ने वादा किया कि भविष्य में भी वो स्कूल की हर जरूरत में साथ खड़े रहेंगे.
