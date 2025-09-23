ETV Bharat / state

करनाल में शहीद विनय नरवाल को श्रद्धांजलि, सेंट कबीर स्कूल में 'वीरता की दीवार' का उद्घाटन, देशभक्ति की अनूठी मिसाल

करनाल में शहीद विनय नरवाल को समर्पित 'वॉल ऑफ वेलर' का उद्घाटन हुआ. बच्चों को देशभक्ति से जोड़ने की अनूठी पहल बनी प्रेरणा स्रोत.

Wall Of Valour Inauguration in Karnal
Wall Of Valour Inauguration in Karnal (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 23, 2025 at 3:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: हरियाणा के करनाल सेंट कबीर पब्लिक स्कूल में 'Wall of Valour' यानी वीरता की दीवार का उद्घाटन किया गया. यह दीवार करनाल के वीर सपूत और भारतीय नौसेना के शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को समर्पित है. विनय नरवाल ने पहलगाम आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति दी थी. विनय अपनी पत्नी के साथ वहां घूमने गए थे, तभी आतंकियों ने हमला किया और वह शहीद हो गए. उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. आज उसी शौर्य को सलाम करते हुए यह दीवार तैयार की गई है.

जहां पले-बढ़े वहीं मिली अमरता की पहचान: जिस स्कूल से विनय नरवाल ने अपनी शिक्षा पाई, उसी स्कूल में आज उनकी वीरता को अमर बना दिया गया. Wall of Valour में विनय की तस्वीरें, भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स से जुड़ी झलकियां, उनकी नेवी की ड्रेस और कैप प्रदर्शित की गई हैं. इसका उद्देश्य बच्चों को प्रेरित करना है ताकि वे देशभक्ति से ओतप्रोत होकर आगे बढ़ें और देश की सेवा का संकल्प लें. स्कूल ने यह प्रदर्शनी लगाकर एक ऐसी शुरुआत की है, जो आने वाले समय में हजारों छात्रों को प्रेरणा देती रहेगी. यह दीवार आने वाले समय में युवाओं में रक्षा सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी.

करनाल में शहीद विनय नरवाल को श्रद्धांजलि (Etv Bharat)

परिवार की भावुकता, समाज का गर्व: इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, विनय नरवाल के माता-पिता, बहन और दादा उपस्थित रहे. सभी ने विनय की यादों को साझा किया और उनके जीवन से जुड़ी बातें बताईं. परिवार भावुक था लेकिन गर्व से भरा हुआ भी. सभी ने माना कि विनय की शहादत ना केवल उनके लिए, बल्कि पूरे करनाल और देश के लिए गौरव की बात है. स्कूल प्रशासन की इस पहल को सभी ने सराहा और इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया. विनय के बचपन की यादें भी साझा की गईं, जो इस दिन को और खास बना गईं.

Wall Of Valour Inauguration in Karnal
सेंट कबीर स्कूल में 'वॉल ऑफ वेलर' का उद्घाटन (Etv Bharat)
Wall Of Valour Inauguration in Karnal
प्रदर्शनी का अवलोकन करते विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण (Etv Bharat)

हर किसी को शहीद विनय नरवाल पर गर्व: विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा "हमारे वीर सपूत विनय नरवाल की पहलगाम आतंकी हमले में निर्मम हत्या की गई थी. उनके बलिदान को हम कभी भुला नहीं पाएंगे. हमारी सेना ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया. इसके लिए मैं भारतीय सेना का धन्यावाद करता हूं. हमें अपनी सेना पर गर्व है. आज करनाल के Saint Kabir Public School में बेहतर प्रदर्शनी लगाई गई है. ये युवाओं को आगे बढ़ने और देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगी."

Wall Of Valour Inauguration in Karnal
सेना की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी (Etv Bharat)
Wall Of Valour Inauguration in Karnal
विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, विनय नरवाल के माता-पिता, बहन और दादा उपस्थित रहे (Etv Bharat)

पिता की उम्मीदें, बच्चों की प्रेरणा: शहीद विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने कहा कि "शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में यह एक अनूठी और प्रेरणादायक पहल है. वॉल ऑफ वेलर और प्रदर्शनी ने बच्चों के मन में देशभक्ति का बीज बोया है. वर्दी के प्रति बच्चों में झुकाव देखने को मिला है. आने वाले समय में करनाल से और भी युवा देश की रक्षा में आगे आएंगे. स्कूल प्रशासन पिछले एक महीने से इस कार्यक्रम के लिए सक्रिय था और हर जरूरी सामग्री के लिए उन्होंने संपर्क बनाए रखा." राजेश नरवाल ने वादा किया कि भविष्य में भी वो स्कूल की हर जरूरत में साथ खड़े रहेंगे.

ये भी पढ़ें- पहलगाम के शहीद विनय नरवाल के पिता बोले - पाकिस्तान को खेल से ही बाहर कर दिया जाए, ये दर्द केवल 26 परिवारों का नहीं, पूरे देश का है

ये भी पढ़ें- आतंकी हमले के शिकार हुए विनय नरवाल के पिता बोले- 'ऑपरेशन महादेव' के लिए भारतीय सेना को सलाम'

For All Latest Updates

TAGGED:

SAINT KABIR PUBLIC SCHOOLWALL OF VALOURMARTYR VINAY NARWALशहीद विनय नरवालVINAY NARWAL WALL OF VALOUR KARNAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.