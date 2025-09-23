ETV Bharat / state

करनाल में शहीद विनय नरवाल को श्रद्धांजलि, सेंट कबीर स्कूल में 'वीरता की दीवार' का उद्घाटन, देशभक्ति की अनूठी मिसाल

करनाल: हरियाणा के करनाल सेंट कबीर पब्लिक स्कूल में 'Wall of Valour' यानी वीरता की दीवार का उद्घाटन किया गया. यह दीवार करनाल के वीर सपूत और भारतीय नौसेना के शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को समर्पित है. विनय नरवाल ने पहलगाम आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति दी थी. विनय अपनी पत्नी के साथ वहां घूमने गए थे, तभी आतंकियों ने हमला किया और वह शहीद हो गए. उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. आज उसी शौर्य को सलाम करते हुए यह दीवार तैयार की गई है.

जहां पले-बढ़े वहीं मिली अमरता की पहचान: जिस स्कूल से विनय नरवाल ने अपनी शिक्षा पाई, उसी स्कूल में आज उनकी वीरता को अमर बना दिया गया. Wall of Valour में विनय की तस्वीरें, भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स से जुड़ी झलकियां, उनकी नेवी की ड्रेस और कैप प्रदर्शित की गई हैं. इसका उद्देश्य बच्चों को प्रेरित करना है ताकि वे देशभक्ति से ओतप्रोत होकर आगे बढ़ें और देश की सेवा का संकल्प लें. स्कूल ने यह प्रदर्शनी लगाकर एक ऐसी शुरुआत की है, जो आने वाले समय में हजारों छात्रों को प्रेरणा देती रहेगी. यह दीवार आने वाले समय में युवाओं में रक्षा सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी.

करनाल में शहीद विनय नरवाल को श्रद्धांजलि (Etv Bharat)

परिवार की भावुकता, समाज का गर्व: इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, विनय नरवाल के माता-पिता, बहन और दादा उपस्थित रहे. सभी ने विनय की यादों को साझा किया और उनके जीवन से जुड़ी बातें बताईं. परिवार भावुक था लेकिन गर्व से भरा हुआ भी. सभी ने माना कि विनय की शहादत ना केवल उनके लिए, बल्कि पूरे करनाल और देश के लिए गौरव की बात है. स्कूल प्रशासन की इस पहल को सभी ने सराहा और इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया. विनय के बचपन की यादें भी साझा की गईं, जो इस दिन को और खास बना गईं.