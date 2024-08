ETV Bharat / state

गाय पर गिर गई स्कूल की दीवार, नूंह का ख़ौफ़नाक हादसा CCTV में कैद - Wall fell on cow in Nuh of Haryana

गाय पर गिर गई स्कूल की दीवार ( Etv Bharat )

गाय पर गिर गई स्कूल की दीवार (Etv Bharat) नूंह : हरियाणा में बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं कुछ जगहों पर बारिश आफत बनकर आई है. ऐसा ही कुछ देखने को मिला है हरियाणा के नूंह में जहां पर बारिश के बाद अचानक से राजकीय गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की दीवार ढह गई और स्कूल के पास में बंधी गाय पर गिर गई. पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. गाय पर गिर गई दीवार : नूंह में बारिश के बाद पानी घरों और दुकानों में घुसने से लाखों का नुकसान हुआ है, वहीं अब बारिश के बाद मकान और दीवार गिरने के मामले भी सामने आने लगे हैं. ताज़ा मामला नूंह के राजकीय गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का है, जहां पर बारिश के बाद अचानक से स्कूल की दीवार गिर पड़ी और उसका मलबा पास ही में खड़ी गाय पर गिर पड़ा. पूरा हादसा पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ ही सेकेंड में दीवार अचानक से ढह गई और घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. मलबे के नीचे गाय को दबता देख पास ही में खड़े लोग दौड़ पड़े और बेजुबान गाय को मलबे के नीचे से निकालने की कोशिशें शुरू कर दी है. लोगों ने बचाई गाय की जान : गाय के रेस्क्यू में पुरुषों के साथ महिलाएं भी पीछे नहीं रही और सभी तेज़ी से मलबे को गाय के ऊपर से हटाने लगे. आखिरकार कामयाबी मिली और गाय को सुरक्षित मलबे के नीचे से निकाल लिया गया और उसकी जान बच गई. घटना नूंह के वार्ड नंबर 11 के पार्षद योगेश के घर के नजदीक हुई. वहीं पर गाय बंधी हुई थी, जो पार्षद के परिवार की ही बताई जा रही है.

