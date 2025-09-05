ETV Bharat / state

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 के आर ब्लॉक में शुक्रवार सुबह हादसा हो गया. यहां कई फीट लंबी दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ. दीवार गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. इसकी चपेट में वहां पार्क की गईं 5-6 गाड़ियां आ गई. साथ ही वहां मौजूद दो पेड़ भी दीवार गिरने के बाद टूटकर रास्ते में गिर पड़े, जिसकी चपेट में आकर एक व्यक्ति घायल हो गया.

व्यक्ति का नाम मनोज बताया जा रहा है, जो पेशे से ड्राइवर है. घटना के बाद लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया, जिसके बाद टीम ने तुरंत पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया.

स्थानीय गार्ड संजीव कुमार आर्य ने बताया कि सुबह अचानक दीवार भरभराकर गिरी, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आकर दब गईं. दीवार काफी पुरानी हो चुकी थी. फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है और मलबा हटाने का काम जारी है. साथ ही स्थानीय लोगों और वाहन मालिकों को चेतावनी दी गई है कि इस दीवार के पास गाड़ी पार्क करने और खड़े होने से बचें, क्योंकि इसकी स्थिति अब भी असुरक्षित ही मानी जा रही है.