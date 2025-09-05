दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में गिरी दीवार, एक घायल, कई वाहन आए चपेट में - WALL COLLAPSED IN GREATER KAILASH
मौके पर मौजूद गार्ड ने बताया कि दीवार काफी कमजोर हो चुकी थी. पुलिस ने स्थानीय वाहन मालिकों को चेतावनी दी है.
Published : September 5, 2025 at 3:30 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 के आर ब्लॉक में शुक्रवार सुबह हादसा हो गया. यहां कई फीट लंबी दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ. दीवार गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. इसकी चपेट में वहां पार्क की गईं 5-6 गाड़ियां आ गई. साथ ही वहां मौजूद दो पेड़ भी दीवार गिरने के बाद टूटकर रास्ते में गिर पड़े, जिसकी चपेट में आकर एक व्यक्ति घायल हो गया.
व्यक्ति का नाम मनोज बताया जा रहा है, जो पेशे से ड्राइवर है. घटना के बाद लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया, जिसके बाद टीम ने तुरंत पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया.
स्थानीय गार्ड संजीव कुमार आर्य ने बताया कि सुबह अचानक दीवार भरभराकर गिरी, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आकर दब गईं. दीवार काफी पुरानी हो चुकी थी. फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है और मलबा हटाने का काम जारी है. साथ ही स्थानीय लोगों और वाहन मालिकों को चेतावनी दी गई है कि इस दीवार के पास गाड़ी पार्क करने और खड़े होने से बचें, क्योंकि इसकी स्थिति अब भी असुरक्षित ही मानी जा रही है.
पहले भी मामला आ चुका है सामने: इससे पहले पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में हादसा सामने आया था, जहां बारिश के बाद पुराने मकान की दीवार अचानक ढह गई थी. इसकी चपेट में स्कूल से लौट रहे आ गए थे, जिन्हें लोगों ने अस्पताल पहुंचाया था. डॉक्टरों ने उनकी हालत खतरे के बाहर बताई थी. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग, एमसीडी और बीएसईएस की टीमों ने पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया था. मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया था कि मकान काफी पुराना और जर्जर स्थिति में था. उन्होंने नगर निगम से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
