दिल्ली-हावड़ा रूट पर 750 किमी लंबी 'महादीवार', 160 की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें, जानिए - DELHI HOWRAH ROUTE WALL

प्रयागराजः दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग जल्द ही बेहद सुरक्षित होने वाला है. रेलवे यूपी और दिल्ली के बीच आने वाले 750 किलीमीटर के इस ट्रैक के दोनों ओर दीवार बनवा रहा है. ट्रैक के दोनों ओर आरसीसी की दीवार खड़ी की जा रही है. दिसंबर 2025 तक यह काम पूरा हो जाएगा. इसके बाद इस रूट पर ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगी. यह परियोजना "मिशन रफ्तार" के तहत चलाई जा रही है.





750 किमी लंबे ट्रैक पर बनेगी दीवारः उत्तर मध्य रेलवे के जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि दिल्ली-हावड़ा रूट का 60 प्रतिशत हिस्सा एनसीआर के अंतर्गत आता है. प्रयागराज मंडल में यह रूट छिपियाना बुजुर्ग (गाजियाबाद) से पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन तक फैला है. 750 किलोमीटर लंबे ट्रैक के दोनों ओर दीवार बनाई जा रही है. जुलाई 2025 तक 1503 किलोमीटर में से 1354 किलोमीटर दीवार का निर्माण पूरा हो चुका है. इस वर्ष के शुरुआती सात महीनों में प्रयागराज मंडल ने 243 किलोमीटर दीवार बनवाई है, जबकि शेष 149 किलोमीटर पर कार्य जारी है.



दीवार के बाद दुर्घटनाओं में आई कमीः शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि जिन रेलखंडों पर दीवार बन चुकी है, वहां मवेशियों के ट्रेन से टकराने की घटनाओं में गिरावट आई है. इसके अलावा कई हिस्सों में ट्रैक के किनारे हाईवे की तर्ज पर मेटल बीम क्रैश बैरियर भी लगाए गए हैं. अभी तक 275 किलोमीटर क्षेत्र में बैरियर लगाया जा चुका है. मवेशी टकराने के बाद दुर्घटना का तो डर रहता ही है साथ ही साथ पशुधन का भी नुकसान होता है. ट्रेन भी डिले होती है. कई बार ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक भी लगानी पड़ती है. ऐसे में इस योजना के पूरा होने से बहुत बड़ी राहत मिलेगी.

