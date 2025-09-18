ETV Bharat / state

सरकारी सिस्टम में लटकी SDO की तबादला सूची, डिवीजन में दोहरा चार्ज संभाल रहे अफ़सर

देहरादून: उत्तराखंड में जंगलों की जिम्मेदारी कई जगह दोहरे चार्ज पर चल रही है. यहां डिवीजन से लेकर सर्किल तक में एक ही अधिकारी दोहरे चार्ज का बोझ लिए हुए है. यह स्थिति तब है, जब सरकारी सिस्टम में SDO (Sub Divisional Officer) स्तर के अफसरों की तबादला सूची विचाराधीन है और इस सूची के जारी होने के बाद डिवीजन स्तर पर प्रभारी DFO बनाकर दोहरे चार्ज के बोझ को कम किया जा सकता है.

राज्य में ऐसे कई डिवीजन है, जिन्हें स्थाई DFO नहीं मिल पा रहा है. यही नहीं कुछ सर्किल ऐसे भी हैं, जिन्हें फुल फ्लैश अधिकारी की जरूरत है. खास बात यह है कि स्थाई तैनाती को लेकर यह समस्या वन विभाग में कोई नई नहीं है. बावजूद इसके अब तक इसके लिए कोई समाधान वन मंत्रालय नहीं निकाल पाया है.

बड़ी बात यह है कि हाल ही में IFS अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक हुई थी और इसी आधार पर नई जिम्मेदारियां भी बांटी गई थी. फिर भी स्थाई तैनाती की समस्या को दूर नहीं किया जा सका.

उत्तराखंड वन विभाग में एक अधिकारी ऐसे भी हैं, जो हाल ही में प्रतिनियुक्ति से वापस आए हैं और उन्हें अब तक कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकी है. साल 2010 बैच के आईएफएस अधिकारी चंद्रशेखर सनवाल हाल ही में राज्य में वापस लौटे हैं, लेकिन उन्हें अभी क्या जिम्मेदारी दी जाए इस पर निर्णय नहीं हो पाया है.