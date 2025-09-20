ETV Bharat / state

बेटा जेल में, इधर मां की मौत...तीन दिन से घर में पड़ी लाश, कोर्ट के आदेश पर भी नहीं छूटा बेटा, कब होगा अंतिम संस्कार?

खगड़िया: बिहार के खगड़िया जिले के मथुरापुर अकहा गांव में 75 वर्षीय उषा देवी की करंट लगने से 17 सितंबर को मौत हो गई. अनंत राय की पत्नी उषा देवी के निधन के बाद उनके परिजन अंतिम संस्कार के लिए परेशान हैं. पुलिस प्रशासन ने 18 सितंबर को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया, लेकिन अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा सामने आ रही है.

बेटे की कैद बनी रुकावट: हिंदू धर्म में मान्यता है कि अंतिम संस्कार के लिए बेटे का होना आवश्यक है. उषा देवी के पति इस दुनिया में नहीं हैं. उनके छोटे बेटे सुधाकर कुमार की मौत इसी साल जुलाई में नदी में डूबने से हो चुकी है. वहीं, उनका बड़ा बेटा मधुकर कुमार एक आपराधिक मामले में अभियुक्त है और वर्तमान में जेल में बंद है. इस वजह से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रुकी हुई है.

परिजनों की कोर्ट से गुहार: मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने मधुकर कुमार की पैरोल पर रिहाई के लिए कोर्ट से अनुरोध किया है, ताकि वह अपनी मां के अंतिम संस्कार की रस्म पूरी कर सके. हालांकि, तीन दिन बीत जाने के बाद भी कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है. ग्रामीणों का कहना है कि शनिवार को किसी भी समय मधुकर की रिहाई संभव है, जिसके बाद ही अंतिम संस्कार संपन्न होगा.

ग्रामीणों का दर्द और उम्मीद: मृतका के पड़ोसी राहुल राज ने बताया कि परिजन इस इंतजार में हैं कि मधुकर को जेल से कब रिहा किया जाएगा, ताकि मां के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हो सके. गांव में माहौल गमगीन है, और परिजन कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए बैठे हैं.

"यह एक भावनात्मक और धार्मिक मामला है, जिसे जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए. आज शनिवार को किसी भी वक्त रिहाई हो सकती है. इसके बाद ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न होगी."-राहुल राज, पड़ोसी

मुखिया ने उठाई आवाज: खजरैठा पंचायत की मुखिया अनुपमा कुमारी ने इस मामले में जिला प्रशासन और न्यायालय से त्वरित कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि मधुकर की पैरोल के माध्यम से रिहाई आवश्यक है, ताकि उषा देवी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार संपन्न हो सके. उन्होंने प्रशासन से इस संवेदनशील मामले पर तुरंत संज्ञान लेने की अपील की.