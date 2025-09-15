ETV Bharat / state

मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज में कमर के ट्यूमर का हुआ सफल इलाज, दर्द और कमजोरी से परेशान थी महिला

मेरठ: मेरठ के लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज में आज डॉक्टरों को बड़ी सफलता मिली है. यहां के न्यूरोसर्जरी विभाग ने एक 24 वर्षीय महिला की कमर के ट्यूमर का सफल इलाज किया है. इलाज से पहले महिला बेहद परेशानी थी, अब उसको दर्द से राहत मिल चुकी है. वह अब पूरी तरह स्वस्थ हैं.

कमर के ट्यूमर का हुआ इलाज: सोमवार को मेरठ के लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई. यहां के सुपर स्पेशियलिटी बिल्डिंग में न्यूरोसर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने 24 वर्षीय महिला मरीज की कमर के ट्यूमर की वजह से हो रही समस्या का सफल इलाज कर दिया.

कमर दर्द और पैरों में कमजोरी थी: 24 वर्षीय मरीज अनम पिछले दो साल से कमर के दर्द और पैरों की कमजोरी की वजह से परेशान थीं. हालत ऐसी हो गई थी कि अनम एक महीने से शौच आदि पर नियंत्रण भी खो चुकी थीं. इस बारे में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. आरसी गुप्ता ने बताया कि न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रमुख प्रो. डॉ. अखिल प्रकाश शर्मा ने जांच की थी.

महिला के डी-10 लेवल पर ट्यूमर था: जांच रिपोर्ट में पता चला कि अनम की कमर के डी-10 लेवल पर ट्यूमर है. इसके बाद डॉ. वसीम, डॉ. रूपेश और एनेस्थेटिस्ट डॉ. गौरव के साथ जटिल सर्जरी को अंजाम दिया. सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति में तेजी से सुधार आता गया. पैरों में ताकत लौटने के साथ शौच आदि पर भी नियंत्रण वापस आ चुका है.