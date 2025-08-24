ETV Bharat / state

व्यास मुनि बने निषाद पार्टी के यूपी अध्यक्ष, संजय निषाद की नई सूची ने कार्यकर्ताओं को चौंकाया - NISHAD PARTY NEW UP PRESIDENT

रविन्द्र मणि निषाद को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया है.

व्यास मुनि निषाद बने निषाद पार्टी के यूपी अध्यक्ष
व्यास मुनि निषाद बने निषाद पार्टी के यूपी अध्यक्ष (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 3:08 PM IST

2 Min Read

लखनऊ: निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल यानी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है. निषाद ने कई पदाधिकारियों के कार्यक्षेत्र को बदल दिया है. उन्होंने नए पदाधिकारियों की सूची भी जारी कर दी है. प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया है और नए लोगों को प्रदेश की कार्यकारिणी में जगह दी है. व्यास मुनि निषाद को उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष घोषित किया है. उम्मीद जाहिर की है कि नए पदाधिकारी अपने पद का दायित्व निभाते हुए पार्टी को मजबूत करेंगे.

निषाद पार्टी के अब तक प्रदेश अध्यक्ष रहे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रविन्द्र मणि निषाद को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया है. उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाने के साथ ही राष्ट्रीय कार्य समिति और बिहार प्रदेश का प्रभारी बनाया है.

रविंद्र मणि निषाद की जगह अब नए प्रदेश अध्यक्ष व्यास मुनि निषाद होंगे. वर्तमान में ब्यास मुनि निषाद प्रदेश अध्यक्ष संगठन का दायित्व निभा रहे थे. इसके अलावा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य और पार्टी के आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष मिठाई लाल निषाद को राष्ट्रीय सचिव बनाने के साथ ही बिहार का सह प्रभारी भी बनाया है.

राज्य महिला आयोग की सदस्य जनक नंदिनी निषाद जो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अब उन्हें राष्ट्रीय सचिव और बिहार सह प्रभारी का दायित्व कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने सौंपा है. प्रदेश कार्यकारिणी में बाबूराम निषाद को भी जगह दी गई है. उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है.

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव अमेरिकन बिंद ने बताया कि नए पदाधिकारियों को बड़ा दायित्व मिलने से अब पार्टी एक बार फिर पूरी ऊर्जा के साथ काम में जुटेगी. इसका फायदा आने वाले चुनाव में पार्टी को जरूर मिलेगा.

लखनऊ: निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल यानी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है. निषाद ने कई पदाधिकारियों के कार्यक्षेत्र को बदल दिया है. उन्होंने नए पदाधिकारियों की सूची भी जारी कर दी है. प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया है और नए लोगों को प्रदेश की कार्यकारिणी में जगह दी है. व्यास मुनि निषाद को उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष घोषित किया है. उम्मीद जाहिर की है कि नए पदाधिकारी अपने पद का दायित्व निभाते हुए पार्टी को मजबूत करेंगे.

निषाद पार्टी के अब तक प्रदेश अध्यक्ष रहे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रविन्द्र मणि निषाद को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया है. उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाने के साथ ही राष्ट्रीय कार्य समिति और बिहार प्रदेश का प्रभारी बनाया है.

रविंद्र मणि निषाद की जगह अब नए प्रदेश अध्यक्ष व्यास मुनि निषाद होंगे. वर्तमान में ब्यास मुनि निषाद प्रदेश अध्यक्ष संगठन का दायित्व निभा रहे थे. इसके अलावा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य और पार्टी के आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष मिठाई लाल निषाद को राष्ट्रीय सचिव बनाने के साथ ही बिहार का सह प्रभारी भी बनाया है.

राज्य महिला आयोग की सदस्य जनक नंदिनी निषाद जो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अब उन्हें राष्ट्रीय सचिव और बिहार सह प्रभारी का दायित्व कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने सौंपा है. प्रदेश कार्यकारिणी में बाबूराम निषाद को भी जगह दी गई है. उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है.

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव अमेरिकन बिंद ने बताया कि नए पदाधिकारियों को बड़ा दायित्व मिलने से अब पार्टी एक बार फिर पूरी ऊर्जा के साथ काम में जुटेगी. इसका फायदा आने वाले चुनाव में पार्टी को जरूर मिलेगा.

यह भी पढ़ें: भाजपा सरकार से हमारे कार्यकर्ता नाराज... संजय निषाद बोले- पंचायत चुनाव में निषाद पार्टी उतारेगी अपने प्रत्याशी

यह भी पढ़ें: निषाद पार्टी के पूर्व पदाधिकारी ने की आत्महत्या, मंत्री और उनके बेटे पर लगाए गंभीर आरोप, संजय निषाद ने बताया छवि खराब करने की साजिश

For All Latest Updates

TAGGED:

NISHAD PARTY LUCKNOW NEWSUP NEWSNISHAD PARTY PRESIDENTNISHAD PARTY NEW UP PRESIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शंकर कनौजिया एनकाउंटर; खूंखार बदमाश हत्या के बाद काट लेता था सिर, 16 साल की उम्र से कर रहा था अपराध

कहानी एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया की...बहन के देवर ने फेंका था तेजाब, घर न टूटे इसलिए 21 साल तक सहती रही दर्द

यूपी में यूरिया की कालाबाजारी की हद! बाराबंकी में पति-पत्नी के नाम खेत सिर्फ 6 बीघे, बेच दी 85 बोरी खाद

बाराबंकी का हाईटेक ग्रो-फार्म बना कृषि पर्यटन सेंटर; पद्मश्री रामसरन वर्मा ने किया विकसित, हैरान करने वाली तकनीक से कर रहे खेती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.