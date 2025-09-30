ETV Bharat / state

वृंदावन में बांके बिहारी के आज से 3 घंटे अधिक दर्शन, सुबह से रात तक दर्शन का समय जानिए

मथुरा: वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के समय में परिवर्तन किया गया है. दूर दराज से आने वाले सभी श्रद्धालु अब 3 घंटे अतिरिक्त दर्शन कर सकेंगे. सुबह सात बजे बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु बड़े ही आसानी से दर्शन करेंगे और रात में 9:30 बजे तक बिहारी जी के दर्शन होंगे.





हाई पावर कमेटी ने लिय़ा था फैसला: मंदिर कमेटी की ओर से इस संदर्भ में एक प्रेस नोट जारी किया गया है. इसके मुताबिक बिहारी जी मंदिर के दर्शन आरती और भोग के समय में परिवर्तन किया गया है. नई व्यवस्था 30 सितंबर से लागू कर दी गई है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने लिया था. इसके तहत अब भक्तों को 3 घंटे अधिक दर्शन का समय मिलेगा.

सुबह दर्शन का समय

