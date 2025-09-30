वृंदावन में बांके बिहारी के आज से 3 घंटे अधिक दर्शन, सुबह से रात तक दर्शन का समय जानिए
भक्तों की सुविधा के लिए हाईपावर कमेटी ने लिया था फैसला, 30 सितंबर से लागू किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 7:34 AM IST
मथुरा: वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के समय में परिवर्तन किया गया है. दूर दराज से आने वाले सभी श्रद्धालु अब 3 घंटे अतिरिक्त दर्शन कर सकेंगे. सुबह सात बजे बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु बड़े ही आसानी से दर्शन करेंगे और रात में 9:30 बजे तक बिहारी जी के दर्शन होंगे.
हाई पावर कमेटी ने लिय़ा था फैसला: मंदिर कमेटी की ओर से इस संदर्भ में एक प्रेस नोट जारी किया गया है. इसके मुताबिक बिहारी जी मंदिर के दर्शन आरती और भोग के समय में परिवर्तन किया गया है. नई व्यवस्था 30 सितंबर से लागू कर दी गई है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने लिया था. इसके तहत अब भक्तों को 3 घंटे अधिक दर्शन का समय मिलेगा.
सुबह दर्शन का समय
- सुबह 6:00 बजे सेवायत का मंदिरों में प्रवेश
- सुबह 7:00 बजे दर्शन के लिए पट खुलने का समय
- 7:10 बजे श्रृंगार आरती
- 7:15 बजे छींटा देकर पर्दा बंद
- 7:15 बजे राजभोग सेवा प्रारंभ
- दोपहर 12:25 बजे राजभोग आरती
- 12:30 बजे छींटा देकर पर्दा बंद
- 1:30 बजे सेवायत का मंदिर से निकास
शाम को मंदिर का समय
- दोपहर 3:15 बजे सेवायत का मंदिर में प्रवेश
- शाम 4:15 बजे मंदिर दर्शन के लिए खुलेगा
- 9:25 बजे शयन आरती प्रारंभ
- रात्रि 9:30 बजे छींटा देकर पर्दा बंद
- रात्रि 10:30 बजे सेवायत का मंदिर से निकास
मंदिर रिसीवर क्या बोले: मंदिर रिसीवर मुनीश कुमार ने बताया ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर हाई पावर कमेटी ने मंदिर खुलने और बंद करने का समय में परिवर्तन किया है. यह व्यवस्था 30 सितंबर से लागू कर दी गई है. दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में बेहतर सुविधाएं मिलेगी.
ये भी पढ़ेंः 54 साल बाद खुलेगा तहखाना; बिहारी जी के खजाने की रखवाली करते हैं शेषनाग, सेवायत बोले- पहले भी हुई खोलने की कोशिश