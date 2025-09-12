बांके बिहारी मंदिर में पर्ची से VIP दर्शन बंद, भक्तों की लाइन में लगना होगा, मंदिर की टाइमिंग 3 घंटे बढ़ेगी
बांके बिहारी मंदिर की हाईपावर कमेटी ने की महत्वपूर्ण बैठक, भक्तों की सुविधा के मद्देनजर कई निर्णय लिए गए.
September 12, 2025
September 12, 2025
मथुराः शहर में गुरुवार शाम को कलेक्ट्रेट सभागार में बांके बिहारी मंदिर हाई पावर कमेटी ने बैठक में निर्णय लिया कि बांके बिहारी मंदिर में अब पर्ची से वीआईपी दर्शन नहीं कराए जाएंगे और बांके बिहारी मंदिर दर्शन के लिए तीन घंटे अतिरिक्त समय बढ़ाया जाएगा ताकि श्रद्धालु आराम से मंदिर परिसर में दर्शन कर सकें.
9 अहम फैसले लिए गएः वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट से गठित हुई हाई पावर कमेटी ने गुरुवार की शाम को कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक करते हुए 9 अहम निर्णय लिए. इसमें मंदिर परिसर में वीवीआईपी लोगों के दर्शन पर रोक लगा दी गई है. उन्हें लाइन में लगकर ही दर्शन करने होंगे क्योंकि हर रोज मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है और व्यवस्था बनाने के लिए हाई पावर कमेटी ने निर्णय लिया है.
मंदिर में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होगीः श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हर रोज श्रद्धालुओं की भीड़ हजारों की संख्या में होती जा रही है तीज त्योहार पर श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है हाई पावर कमेटी ने निर्णय लेते हुए कहा बांके बिहारी मंदिर के बाहर दर्शन करने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कराई जाएगी ताकि श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर सकें और कोई भीड़भाड़ और भगदड़ की घटना पर अंकुश लग सके.
बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा पूर्व सैनिकों को सौंप जाएगी: श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर सिक्योरिटी को लेकर हाई पावर कमेटी ने कहा मंदिर की सुरक्षा में पूर्व सैनिक और नामचीन सिक्योरिटी एजेंसियों को सुरक्षा की कमान दी जाएगी ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ किसी प्रकार की कोई असुविधा और मारपीट की घटना नहीं होगी.
3 घंटे अतिरिक्त होंगे दर्शनः सुप्रीम कोर्ट से गठित हाई पावर कमेटी बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बांके बिहारी मंदिर में दर्शन श्रद्धालु 3 घंटे अतिरिक्त और कर सकेंगे गर्मी के मौसम में बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु 3 घंटे अतिरिक्त दर्शन कर सकेंगे. वहीं सर्दियों के मौसम में पौने तीन घटे अतिरिक्त समय बढ़ाया जाने का निर्णय लिया गया है
गर्मी में दर्शन की टाइमिंग
- प्रातः 7 बजे से 7:15 बजे तक आरती
- 7:15 बजे से दर्शन चालू हो जाएंगे तथा 12:30 तक होंगे
- 12:30 से 12:45 तक आरती होगी
- शाम को मंदिर में 4:15 से 9:30 बजे तक दर्शन होंगे
- 9:30 से 9:45 तक आरती होगी.
सर्दी में दर्शन की टाइमिंग
- प्रातः 8:00 से 8:15 बजे तक आरती
- 8:15 से 1:30 बजे तक दर्शन
- 1:30 से 1:45 तक आरती होगी
- शाम को 4 से 9 बजे तक दर्शन
- रात में 9 से 9:15 तक आरती होगी
मन्दिर में सेन्ट्रल एयर कंडीशनर लगाने पर विचारः प्रवेश द्वार से सिर्फ प्रवेश हो तथा निकास द्वार से सिर्फ निकास हो, उक्त व्यवस्था हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक 3 दिनों में उचित कार्य सुनिश्चित करेंगे.
विशेष ऑडिट होगाः श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पास कितनी चल अचल संपत्ति है. उक्त के संबंध 15 दिनों के भीतर वितरण प्राप्त कर समिति के समक्ष रखा जाए. 2013 से 2016 तक के समय का विशेष ऑडिट कराया जाए.
गर्भ गृह के बगल का कमरा खुलेगा: बांके बिहारी जी मंदिर गर्भ गृह के बगल में जो कमरा बंद है, उसे खोलने की व्यवस्था के लिए एक कमेटी ऑडिटर, सिविल जज, एसीएम वृंदावन, क्षेत्राधिकारी वृंदावन तथा गोस्वामी सदस्यों में से 1 होंगे बनाई गई है जो अपने समक्ष कमरा खुलवाएगी तथा सभी की वीडियोग्राफी कराई जाएगी.उक्त की इन्वेंटरी बनाई जाएगी तथा संयुक्त हस्ताक्षर से समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.
बैठक में ये शामिल हुएः बैठक में अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उच्च न्यायालय इलाहाबाद अशोक कुमार, सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) मुकेश मिश्रा, सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश मथुरा विकास कुमार, सदस्य मुंसिफ / सिविल जज मथुरा शिप्रा दुबे, सदस्य /सदस्य सचिव जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर मथुरा चन्द्र प्रकाश सिंह आदि शामिल रहे.
