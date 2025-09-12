ETV Bharat / state

बांके बिहारी मंदिर में पर्ची से VIP दर्शन बंद, भक्तों की लाइन में लगना होगा, मंदिर की टाइमिंग 3 घंटे बढ़ेगी

मथुराः शहर में गुरुवार शाम को कलेक्ट्रेट सभागार में बांके बिहारी मंदिर हाई पावर कमेटी ने बैठक में निर्णय लिया कि बांके बिहारी मंदिर में अब पर्ची से वीआईपी दर्शन नहीं कराए जाएंगे और बांके बिहारी मंदिर दर्शन के लिए तीन घंटे अतिरिक्त समय बढ़ाया जाएगा ताकि श्रद्धालु आराम से मंदिर परिसर में दर्शन कर सकें.





9 अहम फैसले लिए गएः वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट से गठित हुई हाई पावर कमेटी ने गुरुवार की शाम को कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक करते हुए 9 अहम निर्णय लिए. इसमें मंदिर परिसर में वीवीआईपी लोगों के दर्शन पर रोक लगा दी गई है. उन्हें लाइन में लगकर ही दर्शन करने होंगे क्योंकि हर रोज मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है और व्यवस्था बनाने के लिए हाई पावर कमेटी ने निर्णय लिया है.



मंदिर में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होगीः श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हर रोज श्रद्धालुओं की भीड़ हजारों की संख्या में होती जा रही है तीज त्योहार पर श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है हाई पावर कमेटी ने निर्णय लेते हुए कहा बांके बिहारी मंदिर के बाहर दर्शन करने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कराई जाएगी ताकि श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर सकें और कोई भीड़भाड़ और भगदड़ की घटना पर अंकुश लग सके.



बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा पूर्व सैनिकों को सौंप जाएगी: श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर सिक्योरिटी को लेकर हाई पावर कमेटी ने कहा मंदिर की सुरक्षा में पूर्व सैनिक और नामचीन सिक्योरिटी एजेंसियों को सुरक्षा की कमान दी जाएगी ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ किसी प्रकार की कोई असुविधा और मारपीट की घटना नहीं होगी.

बांके बिहारी मंदिर में पर्ची से VIP दर्शन पर रोक. (Banke Bihari Temple Committee)

3 घंटे अतिरिक्त होंगे दर्शनः सुप्रीम कोर्ट से गठित हाई पावर कमेटी बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बांके बिहारी मंदिर में दर्शन श्रद्धालु 3 घंटे अतिरिक्त और कर सकेंगे गर्मी के मौसम में बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु 3 घंटे अतिरिक्त दर्शन कर सकेंगे. वहीं सर्दियों के मौसम में पौने तीन घटे अतिरिक्त समय बढ़ाया जाने का निर्णय लिया गया है