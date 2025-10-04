ETV Bharat / state

अब छिलके के साथ खा सकेंगे मटर, वैज्ञानिकों ने विकसित की 'वीएल माधुरी' वैरायटी

किसानों की मेहनत और लाल बहादुर शास्त्री का रहा बड़ा योगदान : हरित क्रांति के उस दौर में जब भारत दूसरे देशों पर आधारित था, उस समय 'जय जवान, जय विज्ञान' और 'जय किसान' का नारा दिया गया था. इसी नारे के तहत किसानों की मेहनत और लाल बहादुर शास्त्री का बहुत बड़ा योगदान रहा. उनकी मेहनत से आज यह संस्थान सफल हुआ है.

साल 1936 में हुई थी संस्थान की शुरुआत: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्‍टा ने कहा कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूरे भारत में एक अहम संस्थान है. इस संस्थान की शुरुआत साल 1936 से हुई, जो साल 1974 में पूरी तरह से स्थापित हुआ. इसके संस्थापक बोसी सेन के प्रयास और उनकी मेहनत से ये संस्थान विकसित हुआ.

अल्मोड़ा: विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा ने मटर की एक ऐसी प्रजाति तैयार की है, जिसे बिना छिलका उतार कर खाया जा सकता है. जो पोषण के तत्वों से भरपूर है. इस मटर की प्रजाति को 'वीएल माधुरी' नाम दिया है. जिसका लोकार्पण हवालबाग किसान मेले में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने किया. इस मौके पर कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे 3 किसानों को सम्मानित भी किया गया.

विवेकानंद संस्थान से वैज्ञानिकों ने खोजे कई वैरायटी: अजय टम्टा ने कहा कि पूरे देश में 113 कृषि संस्थान हैं. विवेकानंद संस्थान से वैज्ञानिकों ने शोध कर 204 प्रकार की वैरायटी पूरे देश और दुनिया को दी है. हिमालय क्षेत्र में जितना भी शोध हुआ है, वो हमारे वैज्ञानिकों ने किया है. इस बार वैज्ञानिकों ने मटर की एक वैरायटी दी है, जिसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों का ध्यान रखा गया है.

लहलहाती मटर की खेती (फोटो सोर्स- VPKAS Scientists)

किसान हुए सम्मानित: वहीं, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सहयोग से खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया गया. इस दौरान किसान मदन मोहन गिरी ने अपने अनुभव साझा किए. साथ ही उन्होंने युवाओं से अपनी पैतृक जमीन को बंजर न छोड़ने की भी अपील की.

"मैं बचपन में खेती का काम करता था, लेकिन बाद में नौकरी करने चला गया. नौकरी से रिटायर होने के बाद घर लौटा तो देखा कि पैतृक भूमि बेकार पड़ी हुई है. उस पर मैंने धान, मडुंवा और सब्जियां उगाने का काम शुरू किया. करीब 20 सालों से विवेकानंद संस्थान से जुड़ा हूं. उनके मार्गदर्शन में खेती-बाड़ी का काम करता हूं, जिसका मुझे काफी लाभ मिल रहा है."- मदन मोहन गिरी, किसान

विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. लक्ष्मी कांत ने कहा कि यह कृषि विज्ञान मेला रबी की मौसम से पहले किया गया है. जिसमें पूरे जिले से 800 किसान आए हैं. विभिन्न विभागों एवं स्वयं सहायता समूहों की ओर से यहां स्टॉल लगाए हैं. जहां लोग तमाम उत्पादों की जानकारी ले सकते हैं. साथ ही उन्हें खरीद भी सकते हैं.

वीएल माधुरी' वैरायटी (फोटो सोर्स- VPKAS Scientists)

"मटर की एक महत्वपूर्ण प्रजाति 'वीएल माधुरी' का नाम विमोचन किया गया है. इसकी खासियत ये है कि इसे छिलका समेत खा सकते हैं. पिछले साल मटर की कुल 14 प्रजातियां विकसित की गई. जिसमें मुख्य रूप से 'वीएल त्रिपोषी' शामिल है. जिसकी एक प्रजाति में 'विटामिन ए' और 'क्यूपियम' तो दूसरी प्रजाति में 'क्यूपियम' व 'जिंक' की मात्रा ज्यादा है. ये दोनो प्रजातियां पूरे देश में पहली बार इस तरह के कॉम्बिनेशन में विमोचित हुई है."- डॉ. लक्ष्मी कांत, निदेशक, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा

