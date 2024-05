ETV Bharat / state

लखनऊ-मोहनलालगंज लोकसभा POLING UPDATES; रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने किया मतदान, बोले- फैसला जनता के हाथ में है, हमारा संकल्प 400 सीटों का - Lok Sabha Election 2024

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 20, 2024, 7:43 AM IST | Updated : May 20, 2024, 11:53 AM IST

लखनऊ में मतदान जारी. ( Phot Credit: Etv Bharat )

मायावती ने किया मतदान. (Video credit: ETV Bharat) लखनऊः लोकसभा के पांचवें चरण में लखनऊ और मोहनलालगंज लोकसभा सीट के साथ लखनऊ पूर्वी सीट पर वोटिंग शुरू हो गई है. लखनऊ में बने सभी मतदान केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर चुनाव से जुड़े सभी सक्षम अधिकारी जायजा लिया. गर्मी को देखते हुए सुबह से ही मतदान केन्द्रों पर लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं. सोमवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने परिवार के साथ मतदान किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि फैसला जनता के हाथ में है, मगर हमारा संकल्प 400 सीटों का है.



बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया मतदान : बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद मायावती ठीक सात बजे लखनऊ के मतदान स्थल पर पहुंचकर मतदान किया. इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं. मायावती ने कहा कि मैंने अपना वोट डाल दिया है और सभी लोग जलपान बाद में करें पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं. मायावती ने कहा कि इस बार यह देखने और सुनने को मिल रहा है कि इस बार देश में जनहित के मुद्दों पर चुनाव कम हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप ज्यादा लगाए जा रहे हैं. यह देश में जनहित में ठीक नहीं है. मेरी सभी पार्टियों से कहना है कि देश और जनहित के मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए. मायावती ने आगे कहा कि अभी पांचवें चरण का वोट पड़ रहा है. दो चरण और बचे हैं जब रिजल्ट आ जाएगा तब पता चलेगा कि कितनी सीटें आ रही हैं, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. मोहनलालगंज में मतदान जारी. (Video Credit: Etv Bharat) इंडी गठबंधन पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि यह हर चुनाव में बोलते रहते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं. मैं अकेले उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जा रही हूं. अभी 23 को मिर्जापुर में भी प्रोग्राम है, उसके बाद मैं बिहार जा रही हूं. अगले दिन 24 को मैं पंजाब भी जा रही हूं. मैंने महसूस किया है मैं अपनी पार्टी का बता रही हूं कि लोगों में काफी भरोसा है. अकेले यूपी में नहीं दूसरे राज्य में भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश और उत्साह है. इस बार जरूर बदलाव होगा. जनता साइलेंट सी है. ज्यादा बोल नहीं रही है. आकाश आनंद पर कार्रवाई को लेकर जब सवाल किया गया तो मायावती ने कहा कि इसके बारे में कोई क्या कह रहा है मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है. मैं पहले ही ट्वीट करके इसकी जानकारी दे चुकी हूं. लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में मतदान जारी. (Video Credit: Etv Bharat) ईवीएम खराब होने से आधा घंटा मतदान बाधित : इंदिरा नगर स्थित आरएलबी स्कूल में बने मतदान केंद्र पर सुबह सही लोगों की लाइन लगी है. मतदान को लेकर राजधानी लखनऊ में लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है. इंदिरा नगर स्थित रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल में बने मतदान केंद्र पर सुबह 6:30 बजे से ही लोगों ने लाइन लगाना शुरू कर दिया था. मॉर्निंग वॉक के बाद बुजुर्ग मतदान को लेकर सीधे मतदान केंद्र पर पहुंचे. मतदान करने पहुंचे बुजुर्गों ने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर बाकी कार्यों को करेंगे. इसके अलावा लोग अपने परिवार के साथ सुबह-सुबह वोट करने के लिए केन्द्रों पर पहुंचे. वहीं, मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के लखनऊ पब्लिक स्कूल मतदान केंद्र पर अपना मतदान करने मेयर सुषमा खर्कवाल पहुंचीं. मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के सरोजिनी नगर स्थित नागपुर वुदौली गांव में ईवीएम खराब होने से करीब आधे घंटे से अधिक मतदान बाधित रहा.बता दें कि लखनऊ से भाजपा ने एक बार फिर से अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टिकट दिया है. राजनाथ सिंह इस बार लखनऊ से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने के लिए प्रयासरत हैं. वहीं, राजनाथ को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को टिकट दिया है. जबकि, बसपा ने सरवर मलिक को मैदान में उतारा है. पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर ने किया मतदान (वीडियो क्रेडिट : ETV Bharat) मोहनलालगंज में 21 लाख मतदाता करेंगे एनडीए, इंडी व बसपा की किस्मत का फैसला मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में मतदाता सुबह से ही वोट डालने पहुंच रहे हैं. इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 21,87232 मतदाता है और 11 प्रत्याशी मैदान में है. बीजेपी से केंद्रीय मंत्री और दो बार के सांसद कौशल किशोर और इंडी गठबंधन की ओर से सपा प्रत्याशी आरके चौधरी ताल ठोक रहे हैं. वहीं, बसपा से राजेश प्रधान मैदान में है. पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर ने किया मतदान : लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर ने मोंटफोर्ट इंटर कॉलेज पहुंचकर मतदान किया. उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि सब लोगों को समय निकालकर मतदान करना चाहिए. सभी लोगों के लिए हमने अपने वाहनों से आने की सुविधा देने के लिए कहा है, लोग अपनी गाड़ियों से आकर आ सकते हैं और मतदान कर सकते हैं. भीषण गर्मी और धूप को देखते हुए यह सुविधा दी गई है. लखनऊ में सभी जगह पर मतदान व्यवस्थित और सुचारू रूप से चल रहा है. चीफ सेक्रेटरी ने परिवार के साथ किया मतदान : चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र ने सोमवार को अपने परिवार के साथ मतदान किया. मतदान के बाद उन्होंने फैमिली फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की. उन्होंने लिखा कि आज अपनी बेटी व पत्नी के साथ मैंने अपने सरकारी आवास के समीप अवध डिग्री कॉलेज, विक्रमादित्य मार्ग के मतदान केन्द्र पर मत का प्रयोग किया. पहले मतदान फिर जलपान. मतदान केन्द्र इस प्रकार सजा हुआ था जैसे लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार को नागरिक पूरे उत्साह, उल्लास व ऊर्जा के साथ मना रहे हैं. चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हर नागरिक को परिवार के हर वयस्क मतदाता सदस्य के साथ अपने मतदान केंद्र पर जल्दी से जल्दी पहुंचकर अपना अमूल्य वोट अवश्य डालना चाहिए. इससे आप एक मजबूत केन्द्र सरकार को बनाने में अपना सहयोग दे सकेंगे. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कैसी हो, संसद में हमारे जनप्रतिनिधि कैसे हों, जिससे देश और नागरिकों का सशक्त बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हो, के लिए हम सबका अपने बेहतर भविष्य हेतु योगदान होगा. बेहतर चिकित्सा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सामाजिक सुरक्षा, बेहतर रोजगार के अवसर, बेहतर अवस्थापना सुविधाएं जैसे बिजली, रेलवे, मेट्रो, रीजनल रेल, हवाई अड्डे, हमारी समृद्ध विरासत का संरक्षण, हमारे पर्यावरण का संरक्षण और सबसे ऊपर पूरी दुनिया में भारत के विकास की गूंज, हमारे जनप्रतिनिधि देश को बनाने में योगदान दें. चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आप सभी घर से निकलकर अपना अमूल्य वोट देकर कर सकते हैं. मैं सबका आह्वान करूंगा कि आप आइए लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार में अपना बहुमूल्य योगदान देकर अपने मनमुताबिक सक्षम, समर्थ व सुदृढ़ सरकार बनाइए. इसे पढ़ें-यूपी की इन 14 सीटों के लिए वोट कर रहे पौने तीन करोड़ मतदाता; 144 प्रत्याशी हैं मैदान में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे. डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि चुनाव आयुक्त के निर्देश पर तैयारियां पूरी हैं. प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान जारी है. पुलिस प्रशासन मजबूती से मतदान करवाने में जुटा हुआ है. कहीं-कहीं ईवीएम में शिकायत मिली हैं. शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है.

