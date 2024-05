ETV Bharat / state

द‍िल्‍ली में वोट‍िंग को लेकर तैयारि‍यां पूरी, चुनाव अध‍िकार‍ियों को सौंपी गई EVM और वीवीपैट - ON 25TH MAY voting in Delhi

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 24, 2024, 2:07 PM IST

द‍िल्‍ली में कल वोट‍िंग को लेकर चुनाव अध‍िकार‍ियों को सौंपी जा रही EVM और वीवीपैट ( ETV BHARAT )

नई द‍िल्‍ली: द‍िल्‍ली की सातों लोकसभा सीटों पर कल यानि शनिवार 25 मई मतदान कराने की तैयार‍ियां पूरे जोर शोर से की जा रही है. सभी लोकसभा क्षेत्रों के भीतर बनाए गए स्‍ट्रांग रूम से चुनावी ड्यूटी में लगे चुनाव अध‍िकारियों और पोल‍िंग पार्टीज को ईवीएम, वीवीपैट आद‍ि सौंपी जा रही है. इसके बाद वह अपने संबंध‍ित पोल‍िंग बूथ पर इसको ले जा सकेंगे. द‍िल्‍ली के मुख्‍य न‍िर्वाचन अध‍िकारी कार्यालय की ओर से इस बार 2627 जगहों पर कुल 13637 मतदान केंद्र स्‍थाप‍ित क‍िए गए हैं. इसके अलावा 4 सहायक पोल‍िंग स्‍टेशन भी बनाए गए हैं. न‍िर्वाचन अध‍िकारी कार्यालय ने चुनावी ड्यूटी में इस बार कुल 103705 लोगों की ड्यूटी लगायी गई है.



इन सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्‍त भी क‍िए जा रहे हैं. लोकसभा चुनाव में इस बार द‍िल्‍ली पुल‍िस के 78578 जवानों की चुनाव ड्यूटी लगायी गई है ज‍िसमें मतदान के ल‍िए 33133 पुल‍िस पर्सनल भी शाम‍िल हैं. इसके अलावा सुरक्षा के ल‍िहाज से पैरा म‍िलिट्री फोर्सेज की 46 कंपन‍ियों की तैनाती भी गई है और 19000 होम गार्ड्स की भी ड्यूटी लगायी गई है.



द‍िल्‍ली की नॉर्थ ईस्‍ट लोकसभा की बात करें तो इसके अंतर्गत 10 व‍िधानसभा सीटें हैं जोक‍ि बुराड़ी, त‍िमारपुर, सीमापुरी, रोहताश नगर, सीलमपुर, घोंडा, बाबरपुर, गोकलपुर, मुस्‍तफाबाद और करावल नगर सीट प्रमुख रूप से शाम‍िल हैं. इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्‍या की करीब 24 लाख है. कई व‍िधानसभाओं के पोल‍िंग स्‍टेशन संवेदनशील और बेहद संवेदनशील भी हैं. इन जगहों पर सुरक्षा के ज्‍यादा कड़े इंतजाम क‍िए जा रहे हैं. ये भी पढ़ें: दिल्ली: एक क्लिक में जानें दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीटों का हाल, कल होना है मतदान

बता दें क‍ि कल 25 मई को द‍िल्‍ली में छठे चरण के तहत मतदान होगा. इन सभी सीटों के चुनाव पर‍िणाम एक साथ 4 जून को घोष‍ित क‍िए जाएंगे. इस बार द‍िल्‍ली में कुल मतदाताओं की संख्‍या 15201936 है. इसमें पुरूष मतदाता 8212794 हैं तो मह‍िला मतदाता 6997914 हैं. ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्‍या इस बार 1228 र‍िकॉर्ड की गई है. वहीं, 18-19 साल के मतदाताओं की संख्‍या 252038 है जबक‍ि 85 साल से ज्‍यादा उम्र के मतदाताओं का आंकड़ा इस बार 97823 र‍िकॉर्ड क‍िया गया है. सर्व‍िस वोटर 12702 और ओवरसीज मतदाताओं की संख्‍या 650 दर्ज की गई है.



ये भी पढ़ें: दिल्ली में थमा चुनाव प्रचार, मैदान में 162 उम्मीदवार, 25 मई को EVM में कैद होगा इनका भाग्य