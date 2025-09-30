ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ विधिक परिषद चुनाव में मतदान, 105 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला

चुनाव में दिख रही गर्मजोशी: ईटीवी भारत संवाददाता रितेश तंबोली ने राज्य विधिक चुनाव स्थल का जायजा लिया और यहां मौजूद अधिवक्ताओं से बातचीत की है. रायपुर के अधिवक्ता प्रत्याशी आशुतोष दुबे ने बताया कि आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय के कोर्ट में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद का इलेक्शन हो रहा है. जिसमें प्रदेश भर के वकील अपने अपने जिले के प्रत्याशी को वोट देंगे.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में राज्य विधिक परिषद का चुनाव जारी है. राजधानी रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालय के कोर्ट परिसर में चुनाव हो रहा है. इस पूरे चुनाव में प्रदेश भर के अधिवक्ता 25 सदस्यों का चुनाव करेंगे. इसके लिए मैदान में 105 प्रत्याशी अलग-अलग जिले से खड़े हुए हैं. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद का यह चुनाव राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज पर होता है. इसमें मतगणना की प्रक्रिया में लगभग डेढ महीने का समय लगता है. 25 सदस्य चुनाव जीतने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव और सह सचिव का चुनाव करेंगे.

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद के मतगणना की प्रक्रिया भी काफी लंबी होती है, जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है ठीक उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद का चुनाव का आयोजन होता है. रिजल्ट आने के डेढ़ से 2 महीने के बाद 25 जीतने वालने प्रत्याशी अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव का चयन करेंगे- आशुतोष दुबे, अधिवक्ता प्रत्याशी, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक चुनाव

रायपुर में वोटिंग के लिए जुटे अधिवक्ता मतदाता (ETV BHARAT)

अधिवक्ता मतदाता शाकिर मोहम्मद कुरैशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद के इस चुनाव में पूरे प्रदेश भर के अधिवक्ता 25 सदस्य चुनेंगे. चुनाव मैदान में 105 प्रत्याशी हैं. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद चुनाव में जीतने वाले 25 सदस्यों का काम अधिवक्ता संघ के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करवाना होता है. इसके साथ ही जिन अधिक अधिवक्ताओं की मृत्यु हो जाती है उन्हें क्लेम की राशि दिलाने का काम करते हैं. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद का यह चुनाव एक महाकुंभ की तरह है. जिसमें रायपुर कोर्ट के अधिक से अधिक अधिवक्ता जीत हासिल करें."

वोट डालते अधिवक्ता मतदाता (ETV BHARAT)

यदि किसी अधिवक्ता के द्वारा किसी तरह की अनियमितता की जाती है तो इसकी निगरानी करने का काम भी छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद का होता है. प्रदेश के सभी जिले में जिला न्यायालय में जो अधिवक्ता काम कर रहे हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद का चुनाव पूरे प्रदेश में 5 साल में एक बार आयोजित होता है, लेकिन इस बार यह चुनाव 9 साल के बाद आयोजित हो रहा है- मोहम्मद कुरैशी, अधिवक्ता मतदाता

विधिक परिषद चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया (ETV BHARAT)

जानिए रायपुर से कितने प्रत्याशी लड़ रहे चुनाव ?: इस चुनाव को लेकर रायपुर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हितेंद्र तिवारी ने ईटीवी भारत को अहम जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पूरे प्रदेश भर से 25 सदस्य को मतदान के माध्यम से चुनाव होता है. रायपुर शहर के 16 प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में हैं. पूरे प्रदेश से 105 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है. रायपुर शहर में कुल अधिवक्ता मतदाता की संख्या 3900 है. हर जिले में मतदाताओं की अलग-अलग संख्या है.