हमीरपुर लोकसभा POLING UPDATES; साध्वी निरंजन ज्योति ने किया मतदान - Lok Sabha Election 2024

साध्वी निरंजन ज्योति. (Video Credit: Etv Bharat) हमीरपुर: हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से 1221 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है. केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हमीरपुर के श्री विद्यामंदिर इंटर कॉलेज में बने बूथ पर पहुंचकर मतदान किया. इस सीट से भाजपा, सपा-कांग्रेस व बसपा गठबंधन के प्रत्याशियों समेत कुल 11 प्रत्याशी चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. वहीं, मतदान के दौरान मतदान करते समय ईवीएम मशीन ख़राब होने का सिलसिला जारी है. सरीला तहसील के मसिदन प्राथमिक विद्यालय में बूथ संख्या 45 में ईवीएम खराब होने से लगभग 35 से 40 मिनट तक मतदान नहीं हो पाया. ईवीएम मशीन रिप्लेस कर मतदान प्रक्रिया शुरू हुई. बता दें कि संसदीय क्षेत्र में 18,39,305 मतदाता हैं. इसमें 993929 महिला व 845237 पुरुष मतदाता हैं. हमीरपुर व राठ विधानसभा में कुल 80 मतदान केंद्र संवेदन व अतिसंवेदनशील हैं. इसमें सबसे अधिक संख्या राठ तहसील क्षेत्र में है. 18 से 40 आयु वर्ग के 887808 युवा मतदाता हैं, जो कुल मतदाताओं का 48.27 फीसदी है. 32054 मतदाता पहली बार मतदान करेंगे. बता दें कि बेतवा और यमुना नदी के संगम पर स्थित हमीरपुर लोकसभा सीट को जीतने के लिए भाजपा ने पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को फिर से मैदान में उतारा है. चंदेल यहां से लगातार दो बार सांसद रहे हैं. इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी है. समाजवादी पार्टी ने यहां से अजेंद्र राजपूत को तो बसपा निर्दोष दीक्षित को मैदान में उतारा है. इसे भी पढ़ें-जानिए 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर कौन किस पर भारी; भाजपा करेगी क्लीन स्वीप या INDIA करेगा 'खेला'?



