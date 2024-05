ETV Bharat / state

नक्सलियों ने जहां की थी बीडीओ की हत्या, वहां के वोटरों ने बताया बदल गया है माहौल - lok sabha election 2024

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 20, 2024, 9:47 AM IST | Updated : May 20, 2024, 9:57 AM IST

मतदान केंद्र के बाहर खड़े मतदाता ( ETV BHARAT )

Last Updated : May 20, 2024, 9:57 AM IST