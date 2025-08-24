पूर्णिया: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चल रही वोटर अधिकार यात्रा रविवार को पूर्णिया पहुंची. इस दौरान राहुल गांधी का खास अंदाज देखने को मिला. वे पूर्णिया की सड़कों पर बुलेट बाइक चलाते दिखे. बाइक की पिछली सीट पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बैठे थे. इस दौरान तेजस्वी यादव उनसे दूर दूसरी बाइक पर नजर आए. राहुल और तेजस्वी के पीछे कई कार्यकर्ता बाइक पर नारेबाजी करते हुए चल रहे थे.

बाइक रैली से किया रोड शो की शुरुआत: वोटर अधिकार यात्रा के तहत आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्णिया पहुंचे. उन्होंने सदर थाना क्षेत्र के खुश्कीबाग से बाइक पर सवार होकर रोड शो की शुरुआत की. उनके साथ महागठबंधन के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. जगह-जगह पर कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए राहुल गांधी ज़िंदाबाद और देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो के नारे लगाते नजर आए.

फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिमा पर नहीं रुके राहुल: यात्रा के कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी को लाइन बाजार स्थित रेणु बाल उद्यान जाकर साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना था, लेकिन वह वहां न जाकर सीधे अररिया की ओर रवाना हो गए. इस दौरान महागठबंधन के कुछ कार्यकर्ता प्रतिमा स्थल पर उनका इंतजार करते रह गए, जिससे उनमें नाराजगी देखी गई.

कटिहार मोड़ से कई स्थानों से होते हुए पहुंची अररिया: राहुल गांधी की यह यात्रा पूर्णिया के कटिहार मोड़ से शुरू हुई और लाइन बाजार, पंचमुखी मंदिर, रामबाग, कसबा, जलालगढ़ होते हुए अररिया के लिए रवाना हो गई. रास्ते भर कांग्रेस और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया. हालांकि यात्रा के दौरान राहुल गांधी कहीं भी अधिक देर तक नहीं रुके.

पूर्णिया की सड़कों पर बुलेट राइड करते राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

बुलेट पर सवार हुए राहुल और तेजस्वी: यात्रा के दौरान एक खास दृश्य तब देखने को मिला जब राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने गाड़ी छोड़ बाइक पर सवारी की. राहुल गांधी खुद बुलेट बाइक चलाते नजर आए. लोगों के बीच उनका यह नया अंदाज चर्चा का विषय बना रहा और सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

लोगों में निराशा: पूर्णिया में राहुल गांधी को देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, लेकिन उनके सीधे निकल जाने से लोगों में निराशा देखी गई. कुछ समर्थकों ने कहा कि राहुल गांधी ने न तो भाषण दिया और न ही कहीं रुककर लोगों से संवाद किया. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बात ही नहीं करनी थी तो यात्रा का क्या औचित्य था?

"यह वोट बचाने की यात्रा है. बिहार के गरीब, विशेषकर प्रवासी मजदूरों के करीब 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं. इस अन्याय के खिलाफ ही राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली गई है." -दीपांकर भट्टाचार्य, राष्ट्रीय महासचिव, भाकपा-माले

मखाना किसानों से मिले राहुल गांधी: बता दें कि शनिवार को राहुल गांदी जूते उतार कर मखाना किसानों से मिलने पानी भरे खेत में चले गए. उन्होंने अपनी पैंट को घुटने तक मोड़ लिया और पानी में मखाना किसानों के पास चले गए. गेड़ाबाड़ी एनएच से गुजरते वक्त राहुल ने मखाना की खेती देखी. इस दौरान उन्होंने मखाना फोड़ी का काम कर रहे मजदूरों और व्यापारियों से उनकी परेशानी पूछा.

