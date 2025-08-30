ETV Bharat / state

'BJP में '@##*' भरे हुए हैं...' ये क्या बोल गए तेजस्वी यादव - TEJASHWI YADAV

तेजस्वी पर पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने पर दो राज्यों में मामले दर्ज हैं. वहीं एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है.

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव का विवादास्पद बयान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2025 at 11:21 AM IST

4 Min Read

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर हमलावर हैं. इस दौरान शब्दों की मर्यादा को ताक पर रखकर बयानबाजी की जा रही है. दरभंगा में पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां को कांग्रेस के मंच से अपशब्द कहे गए थे. इसको लेकर पटना में 29 अगस्त को जमकर हंगामा हुआ था. बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. वहीं इस मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है.

तेजस्वी यादव का विवादास्पद बयान: शुक्रवार को पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर तेजस्वी यादव ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ये लोग तो शुरुआत से ही हिंसक हैं. इनके पूर्वज गोडसे ने गांधीजी को गोली मारी थी. शुरू से ही ये लोग डरपोक और हिंसक हैं. इस पार्टी में ###@ भरे हुए हैं. इस पार्टी में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं. भाजपा और एनडीए में अपराधी भरे हुए हैं. जेल से बाहर निकालने के लिए अपराधियों के लिए नए-नए कानून बनाए जाते हैं.

"इन लोगों (NDA) के चरित्र को देश की जनता जानती है. आज इस यात्रा का अंतिम दिन है और आज अखिलेश यादव भी हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं. भाजपा घबराई हुई है. इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर NDA में बहुत बेचैनी है. NDA के लोग सभी तंत्र-मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं. वे कुछ भी कर लें लेकिन यह लोग बिहार में सत्ता में लौटने वाले नहीं हैं."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई थी झड़प: बता दें कि पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को बीजेपी का पटना में विरोध प्रदर्शन था. इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हो गई थी. कांग्रेस के नेता बीजेपी पर झड़प का आरोप लगा रहे हैं. वहीं बीजेपी का आरोप है कि सदाकत आश्रम के अंदर से पथराव किया जा रहा था, इसमें कई बीजेपी के कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं.

पीएम मोदी को अपशब्द: बीते दिनों दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को अपशब्द कहा गया था. इसको लेकर देशभर में सियासी हलचल तेज हो गई है. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उक्त शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. बता दें कि यह मामला 27 अगस्त का है, जब अतरबेल में आयोजित कार्यक्रम में मंच से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था.

कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा: निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर के तहत 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं, इसके विरोध में कांग्रेस वोटर अधिकार यात्रा कर रही है. इस यात्रा का आज 14वां दिन है. इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद हैं. वहीं रोहिणी आचार्य भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नजर आ रही हैं. इस दौरान सिवान में तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान विवादास्पद बयान दिया है.

तेजस्वी पर दो राज्यों में FIR: तेजस्वी यादव के खिलाफ पहले से ही महाराष्ट्र और यूपी में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ दो बीजेपी नेताओं ने केस दर्ज कराया था. यूपी और महाराष्ट्र में उनपर प्राथमिकी करवाई गई थी.

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें, महाराष्ट्र और यूपी में FIR दर्ज

मुश्किल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी मामले में परिवाद दायर

पीएम मोदी पर अपशब्द मामले में बड़ा खुलासा, मंच के आयोजक ने बतायी पूरी सच्चाई

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर हमलावर हैं. इस दौरान शब्दों की मर्यादा को ताक पर रखकर बयानबाजी की जा रही है. दरभंगा में पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां को कांग्रेस के मंच से अपशब्द कहे गए थे. इसको लेकर पटना में 29 अगस्त को जमकर हंगामा हुआ था. बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. वहीं इस मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है.

तेजस्वी यादव का विवादास्पद बयान: शुक्रवार को पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर तेजस्वी यादव ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ये लोग तो शुरुआत से ही हिंसक हैं. इनके पूर्वज गोडसे ने गांधीजी को गोली मारी थी. शुरू से ही ये लोग डरपोक और हिंसक हैं. इस पार्टी में ###@ भरे हुए हैं. इस पार्टी में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं. भाजपा और एनडीए में अपराधी भरे हुए हैं. जेल से बाहर निकालने के लिए अपराधियों के लिए नए-नए कानून बनाए जाते हैं.

"इन लोगों (NDA) के चरित्र को देश की जनता जानती है. आज इस यात्रा का अंतिम दिन है और आज अखिलेश यादव भी हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं. भाजपा घबराई हुई है. इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर NDA में बहुत बेचैनी है. NDA के लोग सभी तंत्र-मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं. वे कुछ भी कर लें लेकिन यह लोग बिहार में सत्ता में लौटने वाले नहीं हैं."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई थी झड़प: बता दें कि पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को बीजेपी का पटना में विरोध प्रदर्शन था. इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हो गई थी. कांग्रेस के नेता बीजेपी पर झड़प का आरोप लगा रहे हैं. वहीं बीजेपी का आरोप है कि सदाकत आश्रम के अंदर से पथराव किया जा रहा था, इसमें कई बीजेपी के कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं.

पीएम मोदी को अपशब्द: बीते दिनों दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को अपशब्द कहा गया था. इसको लेकर देशभर में सियासी हलचल तेज हो गई है. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उक्त शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. बता दें कि यह मामला 27 अगस्त का है, जब अतरबेल में आयोजित कार्यक्रम में मंच से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था.

कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा: निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर के तहत 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं, इसके विरोध में कांग्रेस वोटर अधिकार यात्रा कर रही है. इस यात्रा का आज 14वां दिन है. इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद हैं. वहीं रोहिणी आचार्य भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नजर आ रही हैं. इस दौरान सिवान में तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान विवादास्पद बयान दिया है.

तेजस्वी पर दो राज्यों में FIR: तेजस्वी यादव के खिलाफ पहले से ही महाराष्ट्र और यूपी में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ दो बीजेपी नेताओं ने केस दर्ज कराया था. यूपी और महाराष्ट्र में उनपर प्राथमिकी करवाई गई थी.

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें, महाराष्ट्र और यूपी में FIR दर्ज

मुश्किल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी मामले में परिवाद दायर

पीएम मोदी पर अपशब्द मामले में बड़ा खुलासा, मंच के आयोजक ने बतायी पूरी सच्चाई

For All Latest Updates

TAGGED:

TEJASHWI OBJECTIONABLE COMMENTVOTER ADHIKAR YATRASIWAN NEWSतेजस्वी यादवTEJASHWI YADAV

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

क्या है प्रियंका गांधी की 'M M M' पॉलिटिक्स, जिससे बिहार में मजबूत होगा कांग्रेस का 'हाथ'?

जानिए कब क्या होता है डायबिटिक शॉक, कैसे यह स्थिति आपके जीवन के लिए खतरा बन सकती है

बिहार की लड़कियों ने रसोई के बजाय बॉक्सिंग रिंग की ओर रुख क्यों किया?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.