सीतामढ़ी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 27 अगस्त (बुधवार) को वोटर अधिकार यात्रा के तहत सीतामढ़ी पहुंचेंगे, इसको लेकर कांग्रेस और राजद की ओर से व्यापक तैयारियां चल रही है.

रुन्नीसैदपुर में होगी बड़ी जनसभा: वोटर अधिकार यात्रा के दौरान चारों दिग्गज नेता सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर कांग्रेस और राजद के नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं. सभा स्थल पर भीड़ जुटाने और आयोजन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

सीतामढ़ी में वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)

जनक धाम में लेंगे माता जानकी का आशीर्वाद: 27 अगस्त की रात डुमरा के हवाई अड्डा मैदान में विश्राम के बाद 28 अगस्त को सुबह प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पुनौरा धाम पहुंचकर माता जानकी से आशीर्वाद लेंगे. धार्मिक स्थल पर नेताओं की उपस्थिति को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है.

नुक्कड़ सभाओं से करेंगे जनता को संबोधित: पुनौरा धाम के बाद यह प्रतिनिधिमंडल रिगा, सुप्पी और बैरगनिया में जाकर नुक्कड़ सभाओं और आम सभाओं के माध्यम से जनता को संबोधित करेगा. इन क्षेत्रों में भी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जोरशोर से तैयारियां चल रही हैं. राजद और कांग्रेस दोनों दलों के कार्यकर्ता घर-घर जाकर प्रचार कर रहे हैं.

अमित कुमार टुना रख रहे तैयारी पर नजर: पूर्व विधायक अमित कुमार टुना लगातार सभा स्थलों और आयोजन स्थलों पर जाकर तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं. वे कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद में हैं और कार्यक्रम की हर बारीकी पर नजर रख रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई चूक न हो.

प्रदेश कांग्रेस के नेता कर रहे निगरानी: प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष विकास झा के नेतृत्व में हवाई अड्डा मैदान की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है. डुमरा स्थित हवाई अड्डा मैदान में इन सभी नेताओं के रात्रि विश्राम को लेकर टेंट और अन्य व्यवस्थाओं का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मजदूर दिन-रात कार्य में लगे हुए हैं.

सीतामढ़ी में नेताओं के ठहरने के लिए टेंट बनकर तैयार (ETV Bharat)

"सीतामढ़ी में इतने बड़े नेताओं का एक साथ आना जिले के लिए गर्व की बात है. कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित हैं." - विकास झा, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल

सीतामढ़ी में नेताओं के लिए तैयार हो रहा टेंट (ETV Bharat)

रात्रि विश्राम की पूरी व्यवस्था: राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव डुमरा के हवाई अड्डा मैदान में रात्रि विश्राम करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए वहां टेंट, मंच, सुरक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है. कांग्रेस और राजद के वरिष्ठ नेता पूरी तरह से मुस्तैद हैं ताकि यह आयोजन ऐतिहासिक बन सके.

