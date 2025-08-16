ETV Bharat / state

वोटर अधिकार यात्रा: राहुल गांधी की यात्रा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल - VOTER ADHIKAR YATRA

कल से शुरु होने वाली वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में पहुंचकर खत्म होगी.

Voter Adhikar Yatra
पूर्व सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 16, 2025 at 6:09 PM IST

3 Min Read

रायपुर: बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है. सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं. कांग्रेसे ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है. लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं.

सासाराम से शुरु होगी यात्रा: सासाराम से शुरु होने वाली ये वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में जाकर खत्म होगी. वोटर अधिकारी यात्रा में राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव शामिल होंगे.

पूर्व सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल (ETV Bharat)

पूर्व सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस यात्रा में साथ रहेंगे. विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा 20 से ज्यादा जिलों को कवर करेगी. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस आलाकमान ने भूपेश बघेल पर भरोसा जताया. वर्तमान में भूपेश बघेल AICC महासचिव हैं. भूपेश बघेल की गिनती कद्दावर नेताओं में होती है. ओबीसी वर्ग से आने वाले भूपेश बघेल राहुल गांधी के भरोसमंद नेताओं में से एक हैं. बिहार में ओबीसी वर्ग का बड़ा वोट बैंक है. प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पुष्टि की है कि वो राहुल गांधी और विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे.

राहुल गांधी की 17 दिनों की यात्रा होगी करीब 1300 किमी लंबी ये यात्रा निकाली जाएगी. वोट चोरी कर जो सरकार बनाई जा रही है उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं. युवाओं को हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सत्ताधारी पक्ष इसे प्रभावित कर रहा है: भूपेश बघेल, पूर्व सीएम

विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारी: मतदाता सूची में गड़बड़ी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं. कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने एसआईआर के तहत मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग की है. विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कोर्ट तक जा चुका है. चुनाव आयोग जहां इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बता रही है वहीं बीजेपी इसे विपक्ष का राजनीतिक स्टंट करार दे रही है.

जानिए क्या है "स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन" यानि SIR: एसआईआर का पूरा नाम "स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन" (Special Intensive Revision) है. केंद्रीय चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया है, जिसके तहत मतदाता सूची को अधिक बेहतर और अपग्रेड करने का तरीका है. इस प्रक्रिया के तहत नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं. मर चुके या फिर दूसरे राज्यों या जिलों में जा चुके मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं.इसके साथ ही मतदाता सूची में मौजूद खामियों को भी सुधारा जाता है. इसमे सुधार की जरुरत इसलिए पड़ी क्योंकि आमतौर पर हर साल मतदाता सूची का सामान्य रीविजन होता है, लेकिन एसआईआर एक गहन और तेज़ प्रक्रिया होती है, जो विशेष रूप से किसी राज्य या क्षेत्र में चुनाव से पहले चलाई जाती है। जैसे, बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले यह अभियान शुरू किया गया ताकि मतदाता सूची को अपग्रेड और पारदर्शी बनाया जा सके.

एसआईआर का उद्देश्य: चुनावी धांधली रोकना और मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है. फर्जी और अवैध मतदाताओं को हटाकर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य कारण है.

भूपेश बघेल बोले बीजेपी चाहती है मैं शरणागत हो जाऊं, भाजपा बोली, " पूर्व सीएम का ये राजनीतिक शिगूफा"
प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए भूपेश बघेल को झटका
''उद्योगपति को जंगल और जनता को महंगी बिजली'', भूपेश बघेल का सरकार पर तीखा वार

रायपुर: बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है. सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं. कांग्रेसे ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है. लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं.

सासाराम से शुरु होगी यात्रा: सासाराम से शुरु होने वाली ये वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में जाकर खत्म होगी. वोटर अधिकारी यात्रा में राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव शामिल होंगे.

पूर्व सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल (ETV Bharat)

पूर्व सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस यात्रा में साथ रहेंगे. विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा 20 से ज्यादा जिलों को कवर करेगी. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस आलाकमान ने भूपेश बघेल पर भरोसा जताया. वर्तमान में भूपेश बघेल AICC महासचिव हैं. भूपेश बघेल की गिनती कद्दावर नेताओं में होती है. ओबीसी वर्ग से आने वाले भूपेश बघेल राहुल गांधी के भरोसमंद नेताओं में से एक हैं. बिहार में ओबीसी वर्ग का बड़ा वोट बैंक है. प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पुष्टि की है कि वो राहुल गांधी और विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे.

राहुल गांधी की 17 दिनों की यात्रा होगी करीब 1300 किमी लंबी ये यात्रा निकाली जाएगी. वोट चोरी कर जो सरकार बनाई जा रही है उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं. युवाओं को हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सत्ताधारी पक्ष इसे प्रभावित कर रहा है: भूपेश बघेल, पूर्व सीएम

विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारी: मतदाता सूची में गड़बड़ी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं. कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने एसआईआर के तहत मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग की है. विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कोर्ट तक जा चुका है. चुनाव आयोग जहां इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बता रही है वहीं बीजेपी इसे विपक्ष का राजनीतिक स्टंट करार दे रही है.

जानिए क्या है "स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन" यानि SIR: एसआईआर का पूरा नाम "स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन" (Special Intensive Revision) है. केंद्रीय चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया है, जिसके तहत मतदाता सूची को अधिक बेहतर और अपग्रेड करने का तरीका है. इस प्रक्रिया के तहत नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं. मर चुके या फिर दूसरे राज्यों या जिलों में जा चुके मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं.इसके साथ ही मतदाता सूची में मौजूद खामियों को भी सुधारा जाता है. इसमे सुधार की जरुरत इसलिए पड़ी क्योंकि आमतौर पर हर साल मतदाता सूची का सामान्य रीविजन होता है, लेकिन एसआईआर एक गहन और तेज़ प्रक्रिया होती है, जो विशेष रूप से किसी राज्य या क्षेत्र में चुनाव से पहले चलाई जाती है। जैसे, बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले यह अभियान शुरू किया गया ताकि मतदाता सूची को अपग्रेड और पारदर्शी बनाया जा सके.

एसआईआर का उद्देश्य: चुनावी धांधली रोकना और मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है. फर्जी और अवैध मतदाताओं को हटाकर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य कारण है.

भूपेश बघेल बोले बीजेपी चाहती है मैं शरणागत हो जाऊं, भाजपा बोली, " पूर्व सीएम का ये राजनीतिक शिगूफा"
प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए भूपेश बघेल को झटका
''उद्योगपति को जंगल और जनता को महंगी बिजली'', भूपेश बघेल का सरकार पर तीखा वार

For All Latest Updates

TAGGED:

BHUPESH BAGHELRAHUL GANDHIBIHAR ELECTION 2025 DATEBIHAR ELECTION 2025 VOTER LISTVOTER ADHIKAR YATRA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.