पटना: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने इस यात्रा को पूरी तरह खारिज कर दिया है. राय ने इसे बिहारियों का अपमान करने वाला और संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार करने वाला बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह यात्रा नफरत फैलाने और बिहार के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी.

प्रधानमंत्री और उनकी मां पर अपमानजनक टिप्पणी: नित्यानंद राय ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने इसे बिहार की 14 करोड़ जनता के लिए अपमानजनक बताया और कहा कि इस तरह की अपशब्द की संस्कृति को बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी. राय ने चेतावनी दी कि बिहार की जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष को अपने बयानों के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए.

घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप: केंद्रीय मंत्री ने इंडिया गठबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह यात्रा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने और उनके अवैध मताधिकार को वैध करने के लिए आयोजित की गई थी. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव में घुसपैठियों के जरिए प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राजद और कांग्रेस की सरकार बन सके.

"महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा जिसका नेतृत्व राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे थे, नफरत से भरा हुई थी. बिहार के लोगों को गुमराह करने के लिए इसे आयोजित किया गया. देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहने के लिए मंच मुहैया कराया गया."-नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री

टीएमसी सांसद पर गृहमंत्री को धमकी देने का आरोप: नित्यानंद राय ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद द्वारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को दी गई कथित धमकी की कड़ी निंदा की. उन्होंने इसे देश को शर्मसार करने वाला बताया. राय ने कहा कि अमित शाह के गृहमंत्री बनने के बाद देश में घुसपैठ को रोकने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है और सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था में अड़चनें पैदा कर रही है.

पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर सवाल: नित्यानंद राय ने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया कि वह केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए फंड के बावजूद सीमा पर भूमि अधिग्रहण में रुकावटें डाल रही है. उन्होंने कहा कि ममता सरकार की नीतियां घुसपैठियों के पक्ष में हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है. राय ने गृहमंत्री अमित शाह के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने इस यात्रा को ‘घुसपैठिया बचाओ यात्रा’ करार दिया था.

विपक्षी नेताओं पर बिहारियों के अपमान का आरोप: केंद्रीय मंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की आलोचना करते हुए कहा कि ये नेता अपने राज्यों में बिहारियों का अपमान करते हैं, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के बहाने बिहार में आकर बिहारियों को अपशब्द कहने का काम कर रहे हैं. राय ने कहा कि बिहार की जनता इन नेताओं को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी.

राहुल-तेजस्वी का असली चेहरा बेनकाब!: नित्यानंद राय ने कहा कि इस यात्रा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के असली चेहरों को बिहार की जनता के सामने उजागर कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि ये नेता चुनावी पर्यटक हैं, जो केवल चुनाव के समय बिहार में यात्राएं निकालते हैं और बाद में जनता को गुंडाराज और जंगलराज देते हैं। राय ने कहा कि बिहार की जनता इनके मंसूबों को समझ चुकी है.

इंडिया गठबंधन का होगा सूपड़ा साफ: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन 40 से भी कम सीटों पर सिमट जाएगा. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 200 से अधिक सीटें जीतकर बिहार में फिर से सरकार बनाएगी. राय ने बिहार की जनता से अपील की कि वह विपक्ष के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दे.

