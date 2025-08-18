रोहतक: राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप में लगातार विपक्ष बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रही है. इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव आयोग को सीधी चेतावनी दे डाली है. हुड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग एफिडेविट देकर कहे कि कोई भी वोट डबल नहीं. फिर मैं डबल वोट को लेकर खुलासा करुंगा. मेरे पास सबूत भी है.

चुनाव आयोग ने राहुल से माफी मांगने की मांग की थी: दरअसल, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी से वोट चोरी के आरोप पर हलफनामा देने या देश से माफी मांगने की मांग थी. आयोग ने कहा था कि राहुल या तो 7 दिन में हलफनामा दे या फिर देश से माफी मांगे.

वोट चोरी मामले में भूपेन्द्र हुड्डा ने EC को दी चुनौती (ETV Bharat)

चुनाव आयोग से मांगा एफिडेविट: चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव आयोग से ही हलफनामे की मांग कर डाली. हुड्डा ने रोहतक में एक प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि पहले चुनाव आयोग को एफिडेविट देना चाहिए कि देश में डबल वोट कहीं नहीं बनी हुई है. इसके बाद मैं भी बड़ा खुलासा करूंगा. डबल वोट के सबूत पेश करूंगा. सबूत देश के सामने रख दूंगा. ऐसा हरियाणा में ही नहीं बहुत सी जगहों पर है. एक-एक घर पर जीरो हाउस नंबर से 400-400 वोट बनी हुई है,लेकिन पहले चुनाव आयोग को यह एफिडेविट देना होगा कि कोई भी वोट डुप्लीकेट नहीं है. उसके बाद मैं सबूत के साथ दिखाउंगा कि किस तरह से धांधली हुई है.

हुड्डा ने खट्टर को दी नसीहत: इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी हमला बोला. हाल ही में खट्टर ने कांग्रेस पार्टी पर ही वोट चोरी के आरोप लगाए थे. साथ ही कहा था कि कांग्रेस घुसपैठियों के वोट हड़पना चाहती है. इस पर हुड्डा ने खट्टर को नसीहत दी कि बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए.

भिवानी टीचर हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग: वहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भिवानी मनीषा हत्याकांड में सीबीआई जांच करने की मांग की. साथ ही कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए. जिस तरह का यह जघन्य अपराध हुआ है, चर्चा भी नहीं की जा सकती. प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के मामले में फेल है. प्रदेश में कहीं भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है. हर रोज बड़ी घटनाएं घट रही है.

