रायपुर: राजधानी रायपुर में मंगलवार रात एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने मशाल यात्रा निकालकर विरोध जताया.
रायपुर में मशाल रैली: यह मशाल रैली युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में निकाली गई. जिसमें एनएसयूआई के कई प्रदेश पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए चुनाव में धांधली और मतदाता सूची में गड़बड़ी के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया.
बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप: एनएसयूआई प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है, लेकिन बीजेपी सत्ता के दुरुपयोग से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है. एनएसयूआई ने चेतावनी दी कि अगर गड़बड़ियों पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध आंदोलन और तेज किया जाएगा.
वोट चोरी क्या है: 1 अगस्त को लोकसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया "देश में वोट चोरी हो रही है. मेरे पास इस बात के पुख्ता सबूत भी है कि निर्वाचन आयोग वोट चोरी में शामिल है. जो सबूत हैं वो 'एटम बम' की तरह हैं, जिसके फटने के बाद आयोग को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी. मैं हल्के-फुल्के अंदाज में नहीं बोल रहा हूं, मैं 100 प्रतिशत सबूत के साथ बोल रहा हूं."
7 अगस्त को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनावों में अनियमितता का आरोप लगाया. उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत का दावा करते हुए पिछले लोकसभा चुनावों में "वोटी चोरी" का आरोप लगाया. कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर दावा किया गया कि इसमें गड़बड़ी है. उन्होंने कहा, "बेंगलुरु सेंट्रल के सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में हमें एक लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता मिले जिन्होंने भाजपा को यह लोकसभा सीट जीतने में मदद की."
राहुल गांधी की डिनर डिप्लोमेसी: इसी दिन इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेता राहुल गांधी के आवास पर रात्रिभोज बैठक में पहुंचे. बैठक में भाजपा और चुनाव आयोग के वोट चोरी मॉडल के विरोध का संकल्प लिया गया.
वोट चोरी पर कांग्रेस का पोर्टल: वोट चोरी के आरोपों को तेज करते हुए कांग्रेस ने votechori.in एक वेब पोर्टल शुरू किया. इस पोर्टल के माध्यम से लोगों से जनसमर्थन का आग्रह किया. कांग्रेस ने कहा कि वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराकर भारत के चुनाव आयोग से 'वोट चोरी' के खिलाफ जवाबदेही की मांग कर सकते हैं.
राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस: वोट चोरी के आरोपों के बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नेता प्रतिपक्ष को नोटिस जारी किया. उनसे आरोपों को साबित करने वाले दस्तावेज मांगे. चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि वोट चोरी के अपने आरोपों को साबित करने के लिए एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर बेतुके आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगे.
पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 11 अगस्त को सभी राज्यों के प्रभारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवा दल के वरिष्ठ नेता शामिल हुए. जिसमें वोट चोरी के मामले में उग्र प्रदर्शन की रणनीति बनी.